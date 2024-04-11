使用 IBM® Sterling File Gateway，公司能够将所有基于互联网的文件传输整合到一个可扩展、安全且始终在线的边缘网关上。该产品具有智能监控、管理、路由和转换大量入站和出站文件所需的功能。部署 File Gateway 的公司将能够降低管理文件传输的成本、加快创收速度并提高贸易伙伴的满意度。

IBM Sterling File Gateway 还通过经认证的容器支持混合云部署，可与 RESTful API 无缝集成，以及通过 IBM Sterling Global Mailbox 实现高可用性。