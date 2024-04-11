使用 IBM® Sterling File Gateway，公司能够将所有基于互联网的文件传输整合到一个可扩展、安全且始终在线的边缘网关上。该产品具有智能监控、管理、路由和转换大量入站和出站文件所需的功能。部署 File Gateway 的公司将能够降低管理文件传输的成本、加快创收速度并提高贸易伙伴的满意度。
IBM Sterling File Gateway 还通过经认证的容器支持混合云部署，可与 RESTful API 无缝集成，以及通过 IBM Sterling Global Mailbox 实现高可用性。
降低运营边缘网关的拥有成本，加快创收速度，提高合作伙伴满意度。
使用具备所有所需组件的经过认证容器部署解决方案，可将安装和修补时间从数小时大幅缩短至几分钟。
确保面向客户的通信的高可用性和可扩展性。
查看 IBM Sterling B2B 和托管文件传输解决方案商业价值的主要结果、业务影响和贡献因素。
了解实现旧版文件传输现代化所需的关键特征。
查看“IBM 数据交换成熟度评估”，了解企业如何降低成本，提高效率。
了解如何在单一平台上从容自信地整合点对点 和基于边缘的文件传输。
使用 IBM Certified Containers 快速将您的文件网关解决方案迁移到混合云。
使用 IBM Sterling Global Mailbox 确保关键文件传输的最大可用性。