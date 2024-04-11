主页 业务自动化 Sterling File Gateway IBM Sterling File Gateway
可扩展、安全且始终在线的基于边缘的网关，可将文件传输整合到单一平台上
一个男人看着一台笔记本电脑
整合并控制边缘文件传输

使用 IBM® Sterling File Gateway，公司能够将所有基于互联网的文件传输整合到一个可扩展、安全且始终在线的边缘网关上。该产品具有智能监控、管理、路由和转换大量入站和出站文件所需的功能。部署 File Gateway 的公司将能够降低管理文件传输的成本、加快创收速度并提高贸易伙伴的满意度。

IBM Sterling File Gateway 还通过经认证的容器支持混合云部署，可与 RESTful API 无缝集成，以及通过 IBM Sterling Global Mailbox 实现高可用性。
优势 降低运营成本

降低运营边缘网关的拥有成本，加快创收速度，提高合作伙伴满意度。

 减少安装和修补时间

使用具备所有所需组件的经过认证容器部署解决方案，可将安装和修补时间从数小时大幅缩短至几分钟。

 高可用性 B2B 运行

确保面向客户的通信的高可用性和可扩展性。
要点
经认证的容器

IBM Sterling B2B Integrator 的 IBM Certified Containers 是企业级、安全性高的产品版本，集成了通用软件服务，可实现一致的部署生命周期管理，包括轻松安装和配置选项、升级和回滚管理、可扩展性和安全性。

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与 B2B 社区的集中管理关系

Partner Engagement Manager 与 IBM Sterling File Gateway 协同工作，集中处理合作伙伴的加入并管理合作伙伴关系。自助式加入和竞销活动可帮助确保联系信息和安全证书不会过时并导致流程失败。

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资源 IDC 商业价值快照：Sterling B2B 集成和受管文件传输解决方案

查看 IBM Sterling B2B 和托管文件传输解决方案商业价值的主要结果、业务影响和贡献因素。

 IT 架构设计师受管文件传输整合指南

了解实现旧版文件传输现代化所需的关键特征。

 IBM 数据交换成熟度评估

查看“IBM 数据交换成熟度评估”，了解企业如何降低成本，提高效率。

 视频：根据业务速度和规模迁移数据

了解如何在单一平台上从容自信地整合点对点 和基于边缘的文件传输。

 信息图：创新在云中蓬勃发展

使用 IBM Certified Containers 快速将您的文件网关解决方案迁移到混合云。

 敏度图：IBM Sterling® Global Mailbox

使用 IBM Sterling Global Mailbox 确保关键文件传输的最大可用性。
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