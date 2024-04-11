通过自动化和整合 B2B 流程，每天支持多达 1000 万笔交易
IBM® Sterling B2B Integrator 帮助公司将其作伙伴社区中所有复杂的 B2B 和 EDI 流程集成到单一网关中。它提供了一个可在本地或通过混合云使用的灵活平台，该平台支持数据转换和大多数通信协议，可保护您的 B2B 网络和数据，提供经过认证的容器支持，并通过 IBM Sterling Global Mailbox 实现运营中的高可用性。借助 B2B Integrator，您可以通过在单一平台上进行整合并实现整个企业中 B2B 流程的自动化来降低成本，同时可实施治理、遵循标准并获得这些流程的可视性。
高可用性网关平台专为最苛刻的环境而构建，具有用于地理分布和实时数据复制的全球邮箱选项。
使用具备所有所需组件的经过认证容器部署解决方案，可将安装和修补时间从数小时大幅缩短至几分钟。
集中加入并轻松联络所有合作伙伴，无论其规模、地理位置或所选技术如何。
Brother International Europe 采用托管 EDI 服务。
Gartner 估计，到 2023 年，超过 50% 的 B2B 交易将通过实时应用程序编程接口执行。
IBM Sterling B2B Integrator 的 IBM Certified Containers 是企业级且高度安全的产品版本，集成了通用软件服务，可实现一致的部署生命周期管理，包括轻松安装和配置选项、升级和回滚管理、可扩展性和安全性。
直接支持大量通信协议，包括 Web 服务、S/FTP/S 客户端和服务器、HTTP/S、SMTP、适用性声明 (AS1-AS4)、RosettaNet、WebDAV 和 Zengin TCP/IP，以及 SSL、SSH 等，因此，永远不必拒绝加入请求。
虽然 B2B Integrator 可以加入贸易合作伙伴，但 IBM Sterling Partner Engagement Manager 可以与 B2B Integrator 协同工作，帮助跨支持 RESTful API 的应用程序集中处理加入操作。适用于合作伙伴和业务线员工的自助加入功能结束了对 IT 的依赖，而“本地”功能则允许将敏感的合作伙伴数据存储在防火墙后面。
查看 IBM Sterling B2B 和托管文件传输解决方案商业价值的主要结果、业务影响和贡献因素。
通过高度可用的文件传输有效转移资金，处理数十亿美元的交易量。
凭借可扩展且高度可用的 EDI 服务在新市场中大放异彩。
构建面向未来的供应链，帮助客户驾驭数字经济。
了解如何通过物联网、区块链和人工智能补充 EDI，实现 B2B 连接现代化。
了解实现旧版文件传输现代化所需的关键特征。
了解车企为提高敏捷性、降低 B2B 协作解决方案的 复杂性可以做的三件事。
查看“IBM 数据交换成熟度评估”，了解企业如何降低成本，提高效率。
使用 IBM Certified Containers 快速将您的 B2B 协作解决方案迁移至混合云。