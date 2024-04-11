IBM® Sterling B2B Integrator 帮助公司将其作伙伴社区中所有复杂的 B2B 和 EDI 流程集成到单一网关中。它提供了一个可在本地或通过混合云使用的灵活平台，该平台支持数据转换和大多数通信协议，可保护您的 B2B 网络和数据，提供经过认证的容器支持，并通过 IBM Sterling Global Mailbox 实现运营中的高可用性。借助 B2B Integrator，您可以通过在单一平台上进行整合并实现整个企业中 B2B 流程的自动化来降低成本，同时可实施治理、遵循标准并获得这些流程的可视性。