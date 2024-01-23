18 年来，Brother International Europe 一直信任 IBM 业务合作伙伴 Coliance，由其使用 IBM® Sterling B2B Integrator 解决方案代为管理 EDI。在此期间，两家公司建立了密切的关系，Coliance 不断寻找新的方法，利用 IBM Sterling 技术为 Brother International Europe 提供价值。

Fuchs 指出：“Coliance 了解我们的业务以及如何帮助 Brother International Europe 充分利用 IBM Sterling。Coliance 负责所有 EDI 流程的端到端工作，使我们能够将 B2B 集成流程中的这一重要部分交到他们的手中，从而使我们能够集中精力为客户提供增值服务。”

使用 IBM Sterling B2B Integrator，Coliance 将 135 家供应商的复杂 EDI 交易流集成到单个网关中。Coliance 为 Brother International Europe 遍布欧洲的业务部门提供支持，其供应商大多位于亚太地区。每个月，EDI 系统平均处理 15,000 笔交易。

Fuchs 说：EDI 交易是我们与贸易伙伴之间最重要的沟通方式，因为这些交易往往涉及到大批量、高收入的订单。Coliance 将 IBM Sterling 与我们的 SAP ERP 系统紧密集成，进一步简化和自动化了重要流程。”

通过利用最新版本的 IBM Sterling B2B Integrator，Coliance 为 Brother International Europe 提供持续优化。例如，这项工作使 Brother International Europe 能够立即支持最新的通信协议，包括泛欧洲公共采购在线 (Peppol) 等新标准。IBM Sterling B2B Integrator 还提供内置 API，支持快速开发新的数据驱动服务。