Brother International Europe 成立于 60 多年前，并不断发展壮大，在瞬息万变的市场中茁壮成长。从托管打印服务到打印机、扫描仪和标签设备，Brother International Europe 的产品和服务旨在提高工作场所的效率、生产力和协作能力。
Brother International Europe 业务合作主管 Basil Fuchs 解释道：“Brother International Europe 是 Brother 全球集团的欧洲分公司，为集团 50 亿欧元年营业额贡献 28% 的份额。我们采取以客户为中心的战略，成功打造了自己的企业，我们的座右铭是“在您身边”。新冠疫情带来的数字化转型和在家办公的兴起，为 Brother International Europe 提供了进一步发展的机会。”
为了可靠地向其客户群提供高质量的产品，Brother International Europe 必须有效管理复杂的供应链。由于需要应对一百多家供应商和不断变化的市场需求，该公司的目标是确保能够与贸易伙伴进行 24x7 的沟通。
优化 EDI 格局可节省数百万欧元
优化项目的价值实现时间缩短 83%
Fuchs 表示：“我们拥有一支相对较小的 IT 团队来支持多样化的业务，并以提供卓越的客户体验而自豪。我们的目标是使客户免受供应链中断（如新冠疫情造成的中断）的影响，并快速适应市场变化。要实现这些目标，可靠的贸易伙伴集成是绝对必要的，但 EDI 并非我们的核心竞争力之一。为了让我们的 IT 团队能够专注于服务创新，我们决定通过转向托管服务模型来提高 EDI 功能的可靠性和成本效益。”
18 年来，Brother International Europe 一直信任 IBM 业务合作伙伴 Coliance，由其使用 IBM® Sterling B2B Integrator 解决方案代为管理 EDI。在此期间，两家公司建立了密切的关系，Coliance 不断寻找新的方法，利用 IBM Sterling 技术为 Brother International Europe 提供价值。
Fuchs 指出：“Coliance 了解我们的业务以及如何帮助 Brother International Europe 充分利用 IBM Sterling。Coliance 负责所有 EDI 流程的端到端工作，使我们能够将 B2B 集成流程中的这一重要部分交到他们的手中，从而使我们能够集中精力为客户提供增值服务。”
使用 IBM Sterling B2B Integrator，Coliance 将 135 家供应商的复杂 EDI 交易流集成到单个网关中。Coliance 为 Brother International Europe 遍布欧洲的业务部门提供支持，其供应商大多位于亚太地区。每个月，EDI 系统平均处理 15,000 笔交易。
Fuchs 说：EDI 交易是我们与贸易伙伴之间最重要的沟通方式，因为这些交易往往涉及到大批量、高收入的订单。Coliance 将 IBM Sterling 与我们的 SAP ERP 系统紧密集成，进一步简化和自动化了重要流程。”
通过利用最新版本的 IBM Sterling B2B Integrator，Coliance 为 Brother International Europe 提供持续优化。例如，这项工作使 Brother International Europe 能够立即支持最新的通信协议，包括泛欧洲公共采购在线 (Peppol) 等新标准。IBM Sterling B2B Integrator 还提供内置 API，支持快速开发新的数据驱动服务。
自从将其任务关键型 EDI 工作负载转移到由 Coliance 管理的 IBM Sterling 平台以来，Brother International Europe 继续提高其贸易伙伴集成流程的效率。最近，该公司委托 Coliance 通过停用其增值网络 (VAN) 来优化其 EDI 环境。该项目在创纪录的时间内完成，并节省了大量资金。
Fuchs 回忆道：“为了避免我们的 EDI 服务中断，我们给 Coliance 规定了一个紧迫的期限，即在六个月内将我们的 135 家供应商全部接入新平台，他们成功完成了任务。如果没有 Coliance 和 IBM 技术，该项目可能会花费我们两到三年的时间。采用这些技术后，我们按时完成了任务，并节省了数百万欧元成本。”
Brother International Europe 利用 Coliance 提供的 EDI 洞察力，展示了其与分销商签订的严格服务水平协议的执行情况。通过将 IBM 平台内的可用数据与公司的自我审核流程相结合，Brother International Europe 可以提供清晰、可信的证据来帮助回答查询和解决争议。
Fuchs 说：“通过 IBM Sterling，Coliance 可以显示下订单的时间以及是否请求了正确的库存商品。这样，我们就可以避免因遗漏或错误订单而受到处罚，从而节省大量成本。”
借助 IBM Sterling 技术，Coliance 帮助 Brother International Europe 每月无缝处理数千笔 EDI 交易，即使在供应链中断时也是如此。因此，公司可以快速应对挑战和机遇，增强其竞争优势。
Fuchs 总结道：“Coliance 的专业知识与 IBM Sterling 技术相结合，帮助我们一次又一次地超越客户的期望。例如，当新冠疫情扰乱我们的供应链时，对 EDI 的精细控制为我们提供了克服挑战所需的洞察力和灵活性。我们的供应链是 Brother International Europe 业务的核心，通过 Coliance 和 IBM，我们知道我们的 EDI 流程是安全的。”
Brother International Europe（ibm.com 外部链接）的欧洲总部位于英国曼彻斯特，提供的产品和服务旨在提高工作场所的效率、生产力并鼓励协作。
关于 Coliance
作为 IBM 的金牌业务合作伙伴，Coliance（ibm.com 外部链接）致力于帮助企业传输、转换和可视化数据。Coliance 提供的服务包括专家集成、文件传输管理、API 和订单管理以及软件解决方案。
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美国出品，2021 年 7 月。
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