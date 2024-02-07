Niagara Bottling

在炎炎夏日，没有什么比打开一瓶清凉的水更令人满足的了。50 多年来，Niagara Botdling 在美国各地的瓶装水生产、包装和运输中发挥了关键作用。

Niagara Botdling, LLC. 的高级数据库管理员 Paul Gonzalez 说道：“我们为各种各样的客户提供服务，包括在线零售商、大卖场和便利店以及政府组织。我们成功的关键因素之一是，能够根据每位客户的独特需求完成瓶装水的生产、灌装和包装，并及时、经济高效地将成品交付到需要它们的地方。”

他继续说道：“过去 10 年来，我们一直稳步增长。最近，我们的增长很大程度上是因为我们转向了合同制造。借助这种商业模式，我们能够为国内一些最知名的饮料生产商完成端到端的制造流程，直至向他们的客户交货的全部流程。”

为了有效协调其供应链流程，Niagara Botdling 多年来一直依赖基于 IBM Sterling B2B Integrator 的交易伙伴集成网关，并受到基于 IBM Sterling Secure Proxy 的隔离区 (DMZ) 子网的保护。

Niagara Botdling, LLC. 的 EDI 专家 Michelle Chen 评论道：“我们与客户签订了严格的服务水平协议 [SLA]，如果我们无法满足这些协议，我们将面临订单处理延迟和运营成本增加的风险。随着我们的 EDI 量不断增长，要达到满足 SLA 所需的可用性水平变得越来越难。”

Gonzalez 补充道：“我们认为，EDI 应该像墙壁中的电线或地板下的管道一样：您不必想起它，它就在正常运转。为了为客户提供 100% 的表面正常运行时间，我们决定采用 IBM Sterling B2B Integrator 的高可用性配置。”