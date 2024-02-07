如果您在美国一家商店买了一瓶水，在这瓶水进入购物车的流程中，很有可能是 Niagara Botdling 负责了其中的每个环节。为了实现响应式电子文档交换 (EDI) 服务，支持整个流程，该公司使用了高可用性 IBM® Sterling B2B Integrator 解决方案。
Niagara Bottting 迁移到了一个基于 IBM Sterling B2B Integrator 和 IBM MQ 的模块化多节点 EDI 平台，可在发生计划外停机时实现 EDI 服务的无缝连续性。
在炎炎夏日，没有什么比打开一瓶清凉的水更令人满足的了。50 多年来，Niagara Botdling 在美国各地的瓶装水生产、包装和运输中发挥了关键作用。
Niagara Botdling, LLC. 的高级数据库管理员 Paul Gonzalez 说道：“我们为各种各样的客户提供服务，包括在线零售商、大卖场和便利店以及政府组织。我们成功的关键因素之一是，能够根据每位客户的独特需求完成瓶装水的生产、灌装和包装，并及时、经济高效地将成品交付到需要它们的地方。”
他继续说道：“过去 10 年来，我们一直稳步增长。最近，我们的增长很大程度上是因为我们转向了合同制造。借助这种商业模式，我们能够为国内一些最知名的饮料生产商完成端到端的制造流程，直至向他们的客户交货的全部流程。”
为了有效协调其供应链流程，Niagara Botdling 多年来一直依赖基于 IBM Sterling B2B Integrator 的交易伙伴集成网关，并受到基于 IBM Sterling Secure Proxy 的隔离区 (DMZ) 子网的保护。
Niagara Botdling, LLC. 的 EDI 专家 Michelle Chen 评论道：“我们与客户签订了严格的服务水平协议 [SLA]，如果我们无法满足这些协议，我们将面临订单处理延迟和运营成本增加的风险。随着我们的 EDI 量不断增长，要达到满足 SLA 所需的可用性水平变得越来越难。”
Gonzalez 补充道：“我们认为，EDI 应该像墙壁中的电线或地板下的管道一样：您不必想起它，它就在正常运转。为了为客户提供 100% 的表面正常运行时间，我们决定采用 IBM Sterling B2B Integrator 的高可用性配置。”
Niagara Bottling 与 IBM 合作，为其 IBM Sterling B2B Integrator 平台设计了一个 16 节点的架构，该架构由一个基于 IBM MQ、有容错能力的强大中间件层和一个由 IBM Sterling Supply Chain Business Network 驱动的增值网络 (VAN) 提供支持。这个新的解决方案使用 B2B Advanced Communications 将 AS2 协议与核心信息处理平台隔离开来，即使 IBM Sterling B2B Integrator 环境不可用，也能实现 100% 的表面正常运行时间。
Gonzalez 回忆道：“虽然我们的单节点 IBM Sterling B2B Integrator 环境易于管理，但我们知道，我们需要一种新的方法来继续有效地为我们的交易伙伴社区提供服务。我是 IBM Sterling B2B Integrator 客户咨询委员会的成员，我大力提倡这样的能力——将通信和协议支持与平台分离开来，从而创建高可用性配置。IBM 的 IBM B2B Advanced Communications 完全满足了我们的需求。同时，通过与产品设计团队密切合作，我们确信使用该解决方案可以实现我们的可用性目标。”
如今，Niagara Botdling 使用 IBM B2B Advanced Communications 支持 AS2 事务。如果 IBM Sterling B2B Integrator 出现意外停机，IBM B2B Advanced Communications 将使用适当的消息处置通知 (MDN) 确认入站 EDI 文档，然后在 IBM MQ 中给事务排队。一旦 IBM Sterling B2B Integrator 重新上线，该平台就会无缝处理排队的事务。
Chen 表示：“由于重新触发和重新处理文件需要手动工作，每项失败的 EDI 事务都会增加我们的运营成本。过去，如果客户发送了 AS2 消息，而我们的 B2B 平台处于离线状态，我们将无法发送 MDN 来确认我们已收到该消息，我们的合作伙伴会将其记录为失败的事务。“`
“现在，一切都不同了。高可用性配置使我们能够立即向客户发送 MDN。即使我们的 B2B 平台处于离线状态，在此期间我们也可以在 IBM MQ 中给事务排队，然后在连接恢复之后迅速处理它们，帮助我们满足任何 SLA。”
Gonzalez 补充道：“从一开始，我们就设计了一个 16 节点的架构，以确保我们的业务能够适应未来需求。除了在近期提供我们满足 EDI 要求所需的可用性之外，该架构还允许我们以模块化方式将许多其他功能集成到 IBM Sterling B2B Integrator 中，从而帮助我们快速适应新的标准和协议。”
为提供驱动 EDI 环境所需的高性能，Niagara Bottling 使用了运行 IBM® AIX 的 IBM® Power Systems E850C 服务器。该平台连接到基于 IBM® Storwize V7000 的存储区域网络 (SAN)，并使用 IBM® Easy Tier 软件进行管理。
Gonzalez 说道：“我认为，真正的高可用性解决方案结合了架构、流程、软件和硬件。我们多年来一直使用 IBM Power Systems 服务器和 IBM® Storwize V7000，这些平台从没让我们失望过。事实上，我们最近在 IBM AIX 中使用逻辑分区 [LPAR] 将所有 EDI 节点从 POWER7 迁移到基于 POWER8 处理器的系统，可确保我们的服务绝对不会中断。此外，IBM Storwize V7000 的动态压缩和存储虚拟化使我们能够大幅超额配置存储，从而无需投资部署额外的磁盘。”
由于面向未来的高可用性平台支持其交易伙伴集成流程，Niagara Bottting 可以从容自信地继续开辟新的市场和业务模式。
Gonzalez 解释道：“尽管我们从未真正发生过这种情况，但我们估计，发生意外停机后，需要一到两个小时才能从备份重新构建我们的 EDI 数据库。如果发生这种情况，在我们努力让系统恢复在线时，IBM MQ 会将我们所有的 EDI 事务排队。至关重要的是，我们的交易伙伴根本不知道发生了故障：因为无论我们的 EDI 环境状况如何，他们都会继续收到 MDN。”
Chen 补充道：“一些要求最严格的客户要求我们的 EDI 系统永不离线，即使在计划的维护时段也要保持在线。借助我们的多节点架构，我们可以一次对集群中的一半节点执行升级，让另一半节点保持在线状态，以继续处理消息，不发生中断。随着我们不断增加新的合作伙伴以及 EDI 量，这些功能肯定会帮助我们维持非常高的服务水平。”
借助模块化 IBM Sterling B2B Integrator 架构，Niagara Botdling 能够以更灵活、更经济高效的方式适应不断变化的合作伙伴需求。
Gonzalez 评论说：“我们最近聘用了一家新的银行合作伙伴，代表我们管理发票开具和对账流程，从而减轻我们的后台工作量。为了提供这些增值服务，该银行需要 AS2 协议以及额外的 SSL 证书和凭证。”
“如果是在以前的单节点环境中要我们提供这些功能，那么在服务不发生重大中断的情况下，这几乎是不可能实现的。幸好有了这个模块化架构，我们能够以快速、直接的方式添加新功能。”
展望未来，Niagara Bottling 正在计划部署一些新功能，以提高交易伙伴集成流程的效率和有效性。
Gonzalez 表示：“我们对扩展 IBM Sterling Control Center 的用途非常感兴趣，我们目前是用它来协助监督我们的 B2B 流程并发现潜在的错误。从长远来看，我们认为可能可以使用 IBM Sterling Control Center 警报来触发一些操作，例如滚动重启所有 EDI 节点。这样我们便能够在几乎零人工参与的情况下修复一些技术问题，让我们的工作人员能够专注于提供增值服务。”
作为 IBM 预览计划的成员，Niagara Botdling 正在积极评估 IBM® Watson 等人工智能 (AI) 解决方案。
Gonzalez 继续说：“我们希望利用 IBM Watson 的智能为我们的合作伙伴社区提供更好的自助服务。通过部署 IBM Sterling Business Transaction Intelligence 和 IBM Sterling Supply Chain Insights 等解决方案，我们的用户可以使用自然语言输入有关 B2B 消息状态的问题，并实时获得解答。目前，我们每天花费几个小时挖掘数据来寻找此类问题的答案，IBM Watson 解决方案有望每年为我们节省数百个小时。”
他总结道：“我们的主要挑战是：‘我们如何有效管理持续增长？’这是一项巨大的挑战。通过与 IBM 合作，我们创建了一个交易伙伴集成平台，我们相信该平台至少可以在未来十年满足我们的需求。”
Niagara Botdling （ibm.com 外部链接）成立于 1963 年，总部位于加利福尼亚州安大略，是美国领先的饮料制造商，为全国各地的大型零售商供货。Niagara Botdling 的生产基地遍布全国，为杂货店、俱乐部、便利店和批发客户生产和供应单瓶式的自有品牌饮料。
如需了解更多有关 IBM Sterling B2B Integrator 的信息，请联系 IBM 客服代表或 IBM 合作伙伴，或者访问以下网站：https://www.ibm.com/cn-zh/products/b2b-integrator
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