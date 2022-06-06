主页 Supply Chain 供应链解决方案
快速而自信地采取行动，减少业务中断事件，打造富有弹性、可持续发展的供应链计划
探索 IBM 供应链可持续发展体验
行驶有半挂车辆的多车道乡村公路鸟瞰图
供应链可持续性 (SCS)

从供应链合作伙伴数据交换、采购和库存计划、端到端供应链可见性、透明度和编排，到智能全渠道订单履行优化，IBM 可提供完整的下一代产品和服务组合，以解决您的供应链管理需求，提高您的利润，并帮助您获得更大的竞争优势。借助我们最先进的解决方案，让您的供应链变得更智能、更具弹性、更可持续发展。

打造更具可持续性和弹性的供应链

面向 CEO 的生成式 AI 指南：供应链
优势 超越客户期望，实现更大成本节约并让您的品牌脱颖而出

随时随地为您的客户提供他们需要的东西，同时通过减少供应链中断来保持业务连续性。

 通过实现智能的端到端全球供应链可见性和透明度来改善预测

获取实时情报和切实可行的建议，确保中断恢复所需的时间从数天缩短至数小时。

 出现变动时，及时察觉并响应，严格按需求行动

不断推进供应链规划和流程，减少运营孤岛，响应和处理市场中断事件，化解风险并维持业务连续性。
供应链产品 IBM® Sterling Supply Chain Intelligence Suite

应用人工智能 (AI) 的力量和自动化的速度来改善供应链管理、弹性和可持续性。

 IBM Sterling® Order Management

通过为可持续发展而构建的完整全渠道订单履行平台，实现完美订单的交付。

 IBM® Sterling Intelligent Promising

打造从发现到交付的卓越购物体验。

 IBM® Sterling 配置、价格和报价

转变对复杂产品和服务的配置、定价和报价方式，并融入自动化流程。

 人工智能驱动的供应链流程

全面了解供应链，推动业务向前发展。
最新产品演示 IBM Sterling Supply Chain Intelligence Suite 演示

亲身了解 IBM Sterling Supply Chain Intelligence Suite 如何通过识别、优先排序、分配和处理最关键的运营任务，来加速解决问题，并提高员工的工作效率：通过优化保质期管理减少库存损失。

 IBM® Food Trust 演示

深入了解目前可用的各种 Food Trust 模块的优势和功能。

 IBM Sterling Supply Chain Control Tower 演示

了解 IBM® Supply Chain Control Tower 如何提供编排端到端供应链网络所需的可视化功能，识别和了解外部事件的影响以预测中断，并根据建议采取行动，以减轻上下游的影响。

IBM® Sterling Order Management 演示

查看您的配送网络实时视图，通过盈利的方式实现对客户的承诺。

 IBM® Sterling Intelligent Promising 演示

了解 IBM Sterling Intelligent Promising 如何能将购物之旅从探索转化为交付。

成功案例

JOANN Stores 了解 IBM 如何帮助 JOANN Stores 的供应链避免短缺，同时快速响应新冠疫情。 观看 JOANN Stores 案例 (2:19)
Farmer Connect Farmer Connect 采用 IBM Food Trust™，实现咖啡种植户与他们所服务的消费者之间的透明化联络。 观看 Farmer Connect 案例 (03:09)
Pandora 了解珠宝零售商如何加快推出新电子商务履行和实时库存管理功能。 阅读成功案例
Hudson Bay Company IBM 和 HBC 的 Ope Bakare 讨论了疫情、客户参与度以及 IT 投资对盈利能力的影响。 阅读成功案例
Sally Beauty 了解该公司如何在短短 3 周内实现从商店发货功能，以应对仓储问题和 DIY 需求。 阅读成功案例
供应链服务

IBM 专家可以帮助您构建适应性强、有弹性的供应链，并通过使用智能工作流程提高可见性。

 了解供应链服务
资源 2023 年 IHL 零售业高管咨询计划研究报告

在这项 IHL 高管咨询项目案例研究中，了解订单管理软件市场的主要趋势和驱动因素。

 缺货和积压的真实成本

零售商能否掌握库存状况的真实情况？

 IDC Technology Spotlight

IDC 探索了当 B2B 销售商专注于技术的持续改进和数字优先思维时，为他们的弹性和服务所能带来的附加值。

 供应链博客

深入探索如何构建可自我纠正的智能化供应链。
采取后续步骤

预约与 IBM 顾问进行一对一咨询，他们可助您一臂之力，通过 AI 赋能的解决方案，为企业打造更加智能化的供应链。