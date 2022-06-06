打造更具可持续性和弹性的供应链
面向 CEO 的生成式 AI 指南：供应链
随时随地为您的客户提供他们需要的东西，同时通过减少供应链中断来保持业务连续性。
获取实时情报和切实可行的建议，确保中断恢复所需的时间从数天缩短至数小时。
不断推进供应链规划和流程，减少运营孤岛，响应和处理市场中断事件，化解风险并维持业务连续性。
应用人工智能 (AI) 的力量和自动化的速度来改善供应链管理、弹性和可持续性。
通过为可持续发展而构建的完整全渠道订单履行平台，实现完美订单的交付。
打造从发现到交付的卓越购物体验。
转变对复杂产品和服务的配置、定价和报价方式，并融入自动化流程。
全面了解供应链，推动业务向前发展。
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