供应链可视性是利益相关者访问与订单流程、库存、交付和潜在供应链中断有关的实时数据的能力。
缺少 B2B 交易和库存可见性是一个艰难的挑战。 但是，来自 EDI 数据的实时洞察可让 IBM AI 实现不同系统间的关联，因而业务用户可以更快地进行交易查询，以加速解决装运和订单问题。 嵌入式 AI 功能所提供的实时情报和切实可行的建议已帮助 IBM 客户将中断缓解时间从几天缩短到几小时。 而数据驱动的全新洞察可以发现商机来提升效率，降低成本。 IBM 还可以借助区块链帮助您安全地扩展对供应链贸易伙伴、供应商和客户的共享、实时可视性，因而支持可跟踪性，确保真实性。
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借助 AI 支持的警报和来自周期预测的可行见解，在供应链中融入灾备能力，这些预测利用机器学习、模式检测和历史趋势来识别交易数据中隐藏的异常并预测未来事件。
让容易出错的手动流程实现数字化，同时使用嵌入式 AI 和区块链功能对企业内外的数据进行更多处理，进而实现更高水平的供应链可视性，并减少代价高昂的产品交付中断情况。
通过使用分布式共享账本安全跟踪和追踪产品，超越供应链的可追溯性，为所有参与者创建单一版本的事实，并为您提供近乎实时的运营洞察。
通过数字化和自动化数字商业网络上的 B2B 交易，简化供应链中客户、供应商和贸易伙伴间的连通性并提高透明度。
创建一个不可变、已分发且共享的账本，以便与您的供应链合作伙伴交换可信数据。
互连的供应链生态系统和物流网络覆盖了全球一半以上的集装箱运输量，通过提供对该网络的访问，在贸易伙伴之间建立信任。
通过准确、实时、可承诺的数据提升端到端供应链可视性，更有效地处理库存，进而满足需求。 使用 AI 支持的仪表板获取不同来源的流程和数据的单一视图。
从零售供应链现有的数据中获取洞察，引领不断变化的消费者需求，同时提供透明度并避免中断情况。 获取端到端的 AI 支持的解决方案，既敏捷、可扩展又完全透明化。
IBM Food Trust 是一个基于区块链的模块化解决方案，致力于构建更加安全、智能和可持续的食品生态系统，为所有网络参与者造福。
Raw Seafoods 使用 IBM Food Trust 跟踪海产品从捕捞到消费者餐桌的全过程，帮助在消费者群体乃至整个食品供应链中建立信任。
IBM Sterling Supply Chain Insights with Watson 为 Lenovo 提供端到端供应链可视性，可显著缩短中断响应时间。