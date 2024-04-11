主页 供应链 Sterling Order and Fulfillment Order Management IBM Sterling Order Management
通过为可持续发展而构建的完整全渠道订单实现平台，实现完美订单的交付。
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Sterling Order Management 仪表板插图
借助 IBM® Sterling Order Management，实现智能订单履行

简化技术集成，加快数字化转型。实施复杂的全渠道订单履行流程，包括实时库存和仓库管理、路边提货、商店发货以及在线购买、店内提货 (BOPIS)。IBM Sterling Order Management 平台不仅可以提供具有可访问功能和通知的直观界面，还通过关键附加组件扩展其功能：

每个附加组件均旨在与核心 IBM Sterling Order Management 系统无缝集成，从而优化您的电子商务管理和履行中心运营。借助 IBM Sterling Order Management，您可以将所有销售渠道合并到一个实现平台上，从而帮助您准确跟踪库存水平、协调第三方物流以及组织客户订单、发货选项和退货管理，同时降低运输成本。平台基于云的工具和应用，让您的电子商务平台和仓库管理系统将更为智能，从而可将大型或小型企业转变为自己的履行公司。
2023 年订单管理市场

浏览本 IHL 研究，了解让 IBM Sterling Order Management 系统成为市场领导者的主要趋势和驱动因素。

阅读 IDC 关于订单编排和履行应用程序的观点

浏览 IBM Sterling OMS 电子书
为什么选择 IBM？ 3 周

3 周的上市时间，完成从商店发货的部署。1

 420 万

改进后的订单管理可带来 420 万美元的新利润。

 170%

使用技术在 3 年内实现 170% 的投资回报率，并最大限度地降低成本。
优势 增强客户体验

通过每个渠道的无缝订单履行管理和执行，兑现向客户做出的承诺。

 最大程度提高库存生产力

满足高峰期需求，避免过度承诺、销售损失、路线选择不当或产生不必要的费用支出。

 使用全渠道功能

支持客户随时随地通过多渠道电子商务订单进行互动。

 提高运营利润

使用“装运到商店”选项，自动执行流程和工作流程，提高库存水平和加快库存周转，实现运输费用最小化。

 利用高级情报

利用 AI 驱动的洞察分析来扩展电子商务业务、履行操作并实现盈利能力最大化。

 加速转型

通过快速实施，降低技术复杂性，快速跟踪客户体验。
成功案例 时尚零售品牌 Eileen Fisher 通过全渠道订单管理提供始终如一的优质客户体验。 JOANN Stores 迅速扩展全渠道实现能力，以增强业务弹性以及以客户为中心的理念，从而确保在各种动荡扰乱中屹立不倒。 家居装修零售商 hagebau 借助集成式订单管理系统提高客户满意度。
我们的使命是打造个人体验，我们已经与 IBM 合作，成功完成大规模的平台变革……变得更加个性化、本地化，联系更加紧密，涵盖各个渠道和市场。 Jim Cruickshank 数字开发和零售技术副总裁 Pandora 我们拥有一些出色的物流系统，当然，我们还使用 IBM Sterling Order Management 系统。当客户行为发生变化时，我们需要公司技术平台对此做出快速反应。灵活的架构确保我们及时做出调整，并清楚了解我们在哪里投入了时间。 Ope Bakare 副总裁兼首席企业架构师 Hudson’s Bay Company 和 Saks Fifth Avenue
表彰和奖励

IBM Sterling Order Management 在 2023 年秋季针对订单管理、运营和供应链规划的 G2 网格报告中荣膺领导者称号。
IBM Sterling Order Management 还在 2024 年冬季针对订单管理的 G2 网格报告中荣膺领导者称号。

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购买方式

哪种订单管理系统 (OMS) 部署模式适合您？

 SaaS 上的 OMS

在 IBM® Cloud 平台上运行订单管理软件即服务。

 混合云上的 OMS

利用 IBM 提供的经认证容器和 Red Hat OpenShift on IBM Cloud 平台。利用 DevOps 最佳实践，在您选择的任何云端或本地环境中统筹多云部署。

 本地部署 OMS

在防火墙后以传统方法部署 OMS。使用已安装的基础架构，并管理硬件配置，根据需要灵活扩展或缩减规模。
资源

了解有关 IBM Sterling Order Management 系统的更多信息。

 IBM Sterling Order Management 收益计算器

计算使用 IBM Sterling Order Management 所带来的全部收益：实现可持续发展目标，同时通过智能全渠道订单实现，兑现更多客户承诺。

 通过全渠道订单履约重塑 B2C 和 B2B 客户体验

阅读 IDC 报告，了解零售商如何通过了解可承诺的库存并兑现承诺来满足客户需求。

 每次都能完美履行订单

在这个自定进度的演示中，探索全渠道实现的新标准，抓住非凡客户体验的核心要素。

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相关产品

使用 IBM Sterling Order Management 相关产品定制您的订单管理平台。

 IBM® Sterling Intelligent Promising

增强从发现到交付的购物者体验。

 IBM® Sterling 配置、价格和报价

转变对复杂产品和服务的配置、定价和报价方式，并融入自动化流程。

 IBM Sterling Call Center

通过专为客户服务中心设计的用户界面，为您的客户服务代表提供关键的订单履行系统功能。
采取后续步骤

与 IBM 专家预约咨询，了解企业如何从 IBM Sterling Order Management 中获益，或在 IBM 合作伙伴的帮助下完成部署。

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脚注

¹ IBM Sterling Order Management 的总体经济影响，Forrester Consulting，2020 年 7 月