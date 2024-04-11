简化技术集成，加快数字化转型。实施复杂的全渠道订单履行流程，包括实时库存和仓库管理、路边提货、商店发货以及在线购买、店内提货 (BOPIS)。IBM Sterling Order Management 平台不仅可以提供具有可访问功能和通知的直观界面，还通过关键附加组件扩展其功能：

每个附加组件均旨在与核心 IBM Sterling Order Management 系统无缝集成，从而优化您的电子商务管理和履行中心运营。借助 IBM Sterling Order Management，您可以将所有销售渠道合并到一个实现平台上，从而帮助您准确跟踪库存水平、协调第三方物流以及组织客户订单、发货选项和退货管理，同时降低运输成本。平台基于云的工具和应用，让您的电子商务平台和仓库管理系统将更为智能，从而可将大型或小型企业转变为自己的履行公司。