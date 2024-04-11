简化技术集成，加快数字化转型。实施复杂的全渠道订单履行流程，包括实时库存和仓库管理、路边提货、商店发货以及在线购买、店内提货 (BOPIS)。IBM Sterling Order Management 平台不仅可以提供具有可访问功能和通知的直观界面，还通过关键附加组件扩展其功能：
每个附加组件均旨在与核心 IBM Sterling Order Management 系统无缝集成，从而优化您的电子商务管理和履行中心运营。借助 IBM Sterling Order Management，您可以将所有销售渠道合并到一个实现平台上，从而帮助您准确跟踪库存水平、协调第三方物流以及组织客户订单、发货选项和退货管理，同时降低运输成本。平台基于云的工具和应用，让您的电子商务平台和仓库管理系统将更为智能，从而可将大型或小型企业转变为自己的履行公司。
浏览本 IHL 研究，了解让 IBM Sterling Order Management 系统成为市场领导者的主要趋势和驱动因素。
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3 周的上市时间，完成从商店发货的部署。1
改进后的订单管理可带来 420 万美元的新利润。
使用技术在 3 年内实现 170% 的投资回报率，并最大限度地降低成本。
通过每个渠道的无缝订单履行管理和执行，兑现向客户做出的承诺。
满足高峰期需求，避免过度承诺、销售损失、路线选择不当或产生不必要的费用支出。
支持客户随时随地通过多渠道电子商务订单进行互动。
使用“装运到商店”选项，自动执行流程和工作流程，提高库存水平和加快库存周转，实现运输费用最小化。
利用 AI 驱动的洞察分析来扩展电子商务业务、履行操作并实现盈利能力最大化。
通过快速实施，降低技术复杂性，快速跟踪客户体验。
IBM Sterling Order Management 在 2023 年秋季针对订单管理、运营和供应链规划的 G2 网格报告中荣膺领导者称号。
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哪种订单管理系统 (OMS) 部署模式适合您？
在 IBM® Cloud 平台上运行订单管理软件即服务。
利用 IBM 提供的经认证容器和 Red Hat OpenShift on IBM Cloud 平台。利用 DevOps 最佳实践，在您选择的任何云端或本地环境中统筹多云部署。
在防火墙后以传统方法部署 OMS。使用已安装的基础架构，并管理硬件配置，根据需要灵活扩展或缩减规模。
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计算使用 IBM Sterling Order Management 所带来的全部收益：实现可持续发展目标，同时通过智能全渠道订单实现，兑现更多客户承诺。
阅读 IDC 报告，了解零售商如何通过了解可承诺的库存并兑现承诺来满足客户需求。
在这个自定进度的演示中，探索全渠道实现的新标准，抓住非凡客户体验的核心要素。