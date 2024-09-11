全面订单管理系统 (OMS) 采用可从销售柜台和移动设备访问的直观用户界面，提供所有供应链以及库存、客户和订单数据的实时视图。下一代专用工具提供交叉销售和追加销售建议，推动库存和任务管理流程的标准化，支持灵活的实现选项（例如愿望清单、路边自提、在线购买、店内自提和门店发货）与跨渠道退货管理。

IBM Sterling Store Engagement 在门店提供全渠道服务，包括订单履行、产品详情和库存管理、任务管理和客户服务，成为门店员工的得力助手。