全面订单管理系统 (OMS) 采用可从销售柜台和移动设备访问的直观用户界面，提供所有供应链以及库存、客户和订单数据的实时视图。下一代专用工具提供交叉销售和追加销售建议，推动库存和任务管理流程的标准化，支持灵活的实现选项（例如愿望清单、路边自提、在线购买、店内自提和门店发货）与跨渠道退货管理。
IBM Sterling Store Engagement 在门店提供全渠道服务，包括订单履行、产品详情和库存管理、任务管理和客户服务，成为门店员工的得力助手。
为客户提供个性化建议，促进追加销售和交叉销售机会。
通过位置数据和优化的拣货、打包和运输或自提流程，获得库存可见性。监视并管理员工的活动和任务。
通过准确的管理库存（包括跨门店网络进行盘点和整合库存）来优化营运资金。
在门店布置吸引眼球的产品信息，并提供快速移动结账和客户端处理功能。
通过全门店网络的库存可见性，推动销售额，降低销售成本。
通过全渠道方法实现店内产品购买和结账的无缝衔接，无需顾客排队等候。
Sally Beauty Holdings 在短短三周内成功部署从商店发货的功能，有效应对疫情期间的客户行为转变。
时尚零售品牌 Eileen Fisher 通过全渠道订单管理提供始终如一的优质客户体验。
Follett Corporation 是一家教育服务和产品提供商，通过使用 IBM Sterling 软件统一 1,200 家在线商店而增加了收入。
了解 IBM Sterling Store Engagement 的功能，其中包括 BOPIS、门店发货和周期盘点等。它还支持各种库存任务、退换货等，所有这些都有助于为贵公司提高收益。
计算使用 IBM Sterling Order Management 的智能全渠道订单履行兑现更多客户承诺所带来的效益。
了解订单管理软件市场的主要趋势和驱动因素，并了解 IHL 为何将 IBM Sterling 评为零售业高管咨询计划研究的领导者。
提供文档、支持、API、文章、博客等资源的一站式服务点。
使用 IBM Sterling Order Management 相关产品定制您的订单管理系统，或通过其他附加组件扩展其功能。
增强从发现到交付的购物者体验。
转变对复杂产品和服务的配置、定价和报价方式，并融入自动化流程。
通过专为客户服务中心设计的用户界面，为您的客户服务代表提供关键的订单履行系统功能。
通过 AI 和机器学习驱动的实时可视化与切实可行的工作流程，管理企业的端到端供应链。