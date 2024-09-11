客户希望供应商提供最新的产品和库存信息，并且无论如何下单，都可以在承诺的时间范围内将订单交付到正确的地址。供应商必须准确获取订单、验证交货地址并合并发货，以最大限度地降低履行成本。
IBM® Sterling Call Center 是一款基于 Web 的综合订单管理工具，无论客户如何购物，都可以提供客户交易的单一视图。客户服务代表 (CSR) 可以借助所有交易的整体视图，创建、查看和执行复杂的订单修改任务。这样可打造无缝的全渠道体验，缩短呼叫处理时间并改善整体客户体验。
了解如何使用 IBM Sterling Call Center 应用程序来提高客户满意度、应用和解决订单保留、取消订单、管理发货、处理价格调整和订单付款。
进一步了解采用 Angular UI 的 Carbon Design System，该系统可在所有 IBM Sterling Order Management UI 应用程序中提供一致体验。
深入了解 IHL 零售高管咨询计划研究中确认的订单管理软件市场的主要趋势和驱动因素。了解为什么 IBM Sterling Order Management 是市场中的领导者。
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增强从发现到交付的购物者体验。
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