主页 供应链 Sterling Order and Fulfillment Order Management Call Center IBM Sterling Call Center
使用基于 Web 的综合订单管理应用程序，完成复杂的订单修改任务。
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Sterling Order Management 仪表板插图
随地订购、补充和退货

客户希望供应商提供最新的产品和库存信息，并且无论如何下单，都可以在承诺的时间范围内将订单交付到正确的地址。供应商必须准确获取订单、验证交货地址并合并发货，以最大限度地降低履行成本。

IBM® Sterling Call Center 是一款基于 Web 的综合订单管理工具，无论客户如何购物，都可以提供客户交易的单一视图。客户服务代表 (CSR) 可以借助所有交易的整体视图，创建、查看和执行复杂的订单修改任务。这样可打造无缝的全渠道体验，缩短呼叫处理时间并改善整体客户体验。

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优势 功能

围绕流程建模、订单采购、库存管理和监视的丰富操作。

 简化

完善的外部集成点，包括前端、支付和地址验证系统。

 全面

通过单一入口访问所需的所有商务信息，以支持无缝全渠道体验。
功能 订单创建

创建、搜索和修改现有订单。

 客户查询

添加、搜索和管理客户详细信息。

 订单退换

创建、查看和跟踪退换货。

客户成功案例

客户查询 CSR 人员可以通过订单号、电子邮件或电话号码跟踪已提交的订单，查看详细信息和发货状态。
订单创建 客户可以通过 CSR 人员或在网上下单，并选择店内自提或送货上门。
订单修改 客户可以通过客户服务中心请求修改订单，CSR 人员协助客户取消或添加商品。
退换货 CSR 人员可通过客户订单号和退货理由，帮助客户处理退换货以获得退款。
资源 IBM Sterling Call Center 功能

了解如何使用 IBM Sterling Call Center 应用程序来提高客户满意度、应用和解决订单保留、取消订单、管理发货、处理价格调整和订单付款。

产品的实用性和易用性

进一步了解采用 Angular UI 的 Carbon Design System，该系统可在所有 IBM Sterling Order Management UI 应用程序中提供一致体验。

 订单管理市场

深入了解 IHL 零售高管咨询计划研究中确认的订单管理软件市场的主要趋势和驱动因素。了解为什么 IBM Sterling Order Management 是市场中的领导者。

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成功案例 Pandora Jewellery

珠宝制造商和零售商 Pandora 通过基于云的订单管理平台优化电子商务及数字客户体验。
相关产品

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 IBM® Sterling Intelligent Promising

增强从发现到交付的购物者体验。

 IBM® Sterling 配置、价格和报价

针对零售业务的复杂产品和服务，实现配置、定价和报价的转型和自动化。

 IBM Sterling Store Engagement

帮助店员提供卓越的客户服务，提高客户参与度并扩大购物车规模。

 IBM Sterling Order Management Supply Chain Resiliency

通过 AI 和机器学习驱动的实时可视化与切实可行的工作流程，管理企业的端到端供应链。

采取后续步骤

与 IBM 专家预约咨询，了解企业如何从 IBM Sterling Order Management 中获益，或在 IBM 合作伙伴的帮助下完成部署。

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