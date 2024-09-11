客户希望供应商提供最新的产品和库存信息，并且无论如何下单，都可以在承诺的时间范围内将订单交付到正确的地址。供应商必须准确获取订单、验证交货地址并合并发货，以最大限度地降低履行成本。

IBM® Sterling Call Center 是一款基于 Web 的综合订单管理工具，无论客户如何购物，都可以提供客户交易的单一视图。客户服务代表 (CSR) 可以借助所有交易的整体视图，创建、查看和执行复杂的订单修改任务。这样可打造无缝的全渠道体验，缩短呼叫处理时间并改善整体客户体验。

