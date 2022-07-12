供应链管理是指对商品或服务的整个生产流程的处理，其范围涵盖从原材料开始，直到将最终产品交付给消费者。公司建立一个供应商网络，将产品从原材料供应商转移到直接与用户打交道的组织。
有效的供应链管理系统可最大限度地减少生产周期中的成本、浪费和时间。行业标准已成为及时供应链，即零售销售自动向制造商发出补货订单信号。然后，零售商几乎可以像销售产品一样快速地进行补货。进一步改进这一流程的方法之一是分析来自供应链合作伙伴的数据，以了解需要进一步改进的地方。
通过分析合作伙伴数据，CIO 确定三种有效供应链管理可以增加供应链周期价值的场景：1
确定潜在问题
当客户订购的产品数量超过制造商的交货能力时，买方就会抱怨服务质量差。通过数据分析，制造商可能能够在买方失望之前预测到短缺情况。
动态优化价格
季节性产品的保质期有限。在季节结束时，零售商通常会报废这些产品或以大幅折扣出售。航空公司、酒店和其他拥有易腐“产品”的公司通常会动态调整价格，以满足需求。通过使用分析软件，类似的预测技术可以提高利润率，即使是耐用品也是如此。
改善“供货能力承诺”库存的分配
分析软件工具有助于根据销售预测、实际订单和承诺的原材料交付动态分配资源和安排工作。制造商可以在买方下订单时确认产品交付日期，从而大大减少错误订单。
本指南总结了致力于可持续发展的组织希望在其 ESG 软件平台中提供哪些功能以帮助实现其目标。
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有效的供应链管理系统可最大程度地减少生产周期中的成本、浪费和时间。 即时供应链已成为一种行业标准，其中零售销售员可自动向制造商发出补货订单。 因此，零售货架几乎可以与产品售出一样快地进行补货。 进一步改进供应链管理流程的一种方法是分析来自供应链合作伙伴的数据，了解可以在哪里进行进一步改进。
通过分析合作伙伴数据，CIO.com 确定了有效供应链管理可增加供应链周期价值的三种情况：
供应链是面向客户和消费者的最明显的业务面。 一家公司若能够更好更有效地进行供应链管理，就能更好地保护其商业声誉和长期可持续性。
IDC 的 Simon Ellis 在 "The Path to a Thinking Supply Chain"¹ 一文中 ，通过确定未来有效供应链管理的五个 "C" 来定义什么是供应链管理：
许多供应链管理已经开始这样做，以空前的积极性参与基于云的商业网络，从而增强了分析功能。
过去的供应链关注的是实物资产的可用性、移动性和成本，而当今的供应链则关注捆绑到解决方案中的数据、服务和产品的管理。现代供应链管理系统不仅仅涉及时间和地点。供应链管理影响产品和服务质量、交付、成本、客户体验，并最终影响盈利能力。
就在 2017 年，典型的供应链访问的数据比五年前增加了 50 倍。然而，专家们分析的数据还不到四分之一。这意味着关键的时间敏感性数据的价值可能会丢失，例如有关天气、突发劳动力短缺、政治动荡和需求微量爆发的信息。
现代供应链利用供应链流程产生并由分析专家和数据科学家整理的大量数据。未来的供应链领导者及其管理的 ERP 系统可能会专注于优化这些数据的实用性，以最小的延迟进行实时分析。
借助 IBM 供应链管理咨询服务，您可以将供应链流程转变为智能工作流程，从而获得更高的响应能力和创新水平。 挑战攻克孤立流程以提高效率，使团队能够执行和交付，以及使用 AI 和区块链等新兴技术释放价值链各个环节（包括需求规划、订单编排和订单履行）中的机会。
供应链控制塔传统上被定义为整个供应链的数据、关键业务指标和事件的互联个性化仪表板。
订单管理是从订单生成到完成的跟踪，以及在订单的整个生命周期中，对与订单相关的人员、流程和数据进行管理。
库存管理是供应链的关键要素，它跟踪从制造商到仓库以及从这些设施到销售点的库存情况。
EDI 是以标准格式进行的公司间业务文档通信。它是一种标准的电子格式，可取代采购订单或发票等纸质文档。
供应链分析通过发现模式和生成洞察，帮助理解供应链产生的大量数据。
供应链优化利用区块链、AI 和 IoT 等技术和资源来最大限度地提高供应网络的效率和性能。
区块链供应链解决方案可帮助供应链领导者使用数据来应对当今的中断，并为未来建立弹性。
B2B 整合是业务流程的自动化以及两个或多个组织之间的通信。
MFT 是一个技术平台，允许组织在符合适用法规的情况下安全可靠地交换电子数据。
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1 “什么是供应链管理？掌握端到端物流”（ibm.com 外部链接），Bart Perkins、Sarah K. White、Thomas Wailgum，首席信息官 (CIO)，2021 年 10 月 28 日
2 “通往智能供应链之路”，Simon Ellis，John Santagate，IDC Technology Spotlight，2018 年 8 月