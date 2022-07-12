有效的供应链管理系统可最大限度地减少生产周期中的成本、浪费和时间。行业标准已成为及时供应链，即零售销售自动向制造商发出补货订单信号。然后，零售商几乎可以像销售产品一样快速地进行补货。进一步改进这一流程的方法之一是分析来自供应链合作伙伴的数据，以了解需要进一步改进的地方。

通过分析合作伙伴数据，CIO 确定三种有效供应链管理可以增加供应链周期价值的场景：1

确定潜在问题

当客户订购的产品数量超过制造商的交货能力时，买方就会抱怨服务质量差。通过数据分析，制造商可能能够在买方失望之前预测到短缺情况。

动态优化价格

季节性产品的保质期有限。在季节结束时，零售商通常会报废这些产品或以大幅折扣出售。航空公司、酒店和其他拥有易腐“产品”的公司通常会动态调整价格，以满足需求。通过使用分析软件，类似的预测技术可以提高利润率，即使是耐用品也是如此。

改善“供货能力承诺”库存的分配

分析软件工具有助于根据销售预测、实际订单和承诺的原材料交付动态分配资源和安排工作。制造商可以在买方下订单时确认产品交付日期，从而大大减少错误订单。