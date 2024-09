供应链是面向客户和消费者的最明显的业务面。 一家公司若能够更好更有效地进行供应链管理,就能更好地保护其商业声誉和长期可持续性。

IDC 的 Simon Ellis 在 "The Path to a Thinking Supply Chain"¹ 一文中 ,通过确定未来有效供应链管理的五个 "C" 来定义什么是供应链管理:

互联互通: 能够访问社交媒体中的非结构化数据、物联网 (IoT) 中的结构化数据,以及通过传统 ERP 和 B2B 集成工具提供的更多传统数据集。





协作: 越来越多地改善与供应商的协作意味着使用基于云的商业网络来支持多企业协作和互动。





网络意识: 供应链必须加强自己的系统,防止网络入侵和黑客攻击,这应该是企业普遍关注的问题。





具备认知能力: 人工智能平台通过对整个供应链的决策和行动进行整理、协调和执行,成为现代供应链的控制塔。 供应链的大部分是自动化的并且具备自学习能力。





综合: 分析功能必须用实时数据进行扩展。 获得全面、快速的洞察。 在未来的供应链中,延迟是不可接受的。

许多供应链管理已经开始这样做,以空前的积极性参与基于云的商业网络,从而增强了分析功能。