传统上，供应链控制塔台定义为连接的个性化仪表板，其中包含整个供应链中的数据、关键业务指标和事件。 供应链控制塔台旨在帮助组织更充分地实时了解关键问题，确定这些问题的优先级并加以解决。
供应链主管承受着巨大的压力，他们不仅要随时随地满足客户需求，同时还要优化供应业务运营，并实现成本节省目标。 在漏洞和中断无法预测但又无可避免的时期，这尤其具有挑战性。
智慧的控制塔台可以提供整个供应链的端到端可视性，尤其可贵的是，可以深入洞察无法预料的外部事件。 它利用 AI 和机器学习等先进技术，帮助打破数据孤岛，减少或消除人工流程，并实时获得切实可行的洞察。
智慧的控制塔台有助于促进团队之间以及合作伙伴之间的协作，有效保留组织的知识，改进并加速实现决策及成果。 最终，它可以帮助您更准确地预测中断，提高业务连续性，管理异常情况，有效应对意外事件。
世界上发生的诸多事件充分表明，亟需加强全球供应链的弹性。 随着业务重新开放和新业务的出现，供需环节中发生的严重中断进一步加剧了供应链和履行负责人所面临的日常挑战。
必须迅速采取行动，这比以往任何时候都更加重要。 要采取有效的应对措施，企业需要实时情报和切实可行的建议，帮助减少中断和风险。
而最有效的方法就是使用旨在优化核心供应链职能的专用控制塔台。 例如，专用控制塔台可以提供必要的实时洞察，帮助您更高效地管理库存。
如果有 AI 和机器学习加持，供应链控制塔台可以提供各个库存孤岛和不同系统的端到端可视性，涵盖有关原材料供应、供应商订单以及客户交货最后一公里的信息。
它提供准确、实时、可兑现的库存，以推动改进决策和成果。 这不仅有助于预测可能的漏洞和中断，还可以了解上游和下游影响，从而加快响应速度。
通过连接的仪表板了解整个供应链中的数据、关键业务指标和事件，并利用这些数据和借助强大的洞察克服可视性挑战。
通过使 B2B 交易实现数字化并使其在数字业务网络上自动执行，简化供应链中客户、供应商和贸易伙伴间的联系并提高透明度。
借助获得许可、不可篡改的食品来源、交易数据和加工详情等方面的共享记录，将种植者、分销商和零售商联系在一起，创建更智慧、更安全的食品生态系统。
摆脱束缚手脚的僵化工作流程，不断发展供应链服务，获取实时洞察，迅捷做出响应，确保供应链具有充分的弹性，帮助改善客户体验并降低运营成本。
在供应链中的每个环节提供无缝的全渠道客户体验，并优化订单履行情况，实现更多的客户承诺。