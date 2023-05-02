主页 topics Control Towers 什么是供应链控制塔台？
利用 AI 获得洞察，克服可视性挑战，更自信、更迅速地采取行动
了解智慧的供应链控制塔台
货物集装箱和配送仓库鸟瞰图
供应链控制塔台的定义

传统上，供应链控制塔台定义为连接的个性化仪表板，其中包含整个供应链中的数据、关键业务指标和事件。 供应链控制塔台旨在帮助组织更充分地实时了解关键问题，确定这些问题的优先级并加以解决。 

供应链主管承受着巨大的压力，他们不仅要随时随地满足客户需求，同时还要优化供应业务运营，并实现成本节省目标。 在漏洞和中断无法预测但又无可避免的时期，这尤其具有挑战性。

智慧的控制塔台可以提供整个供应链的端到端可视性，尤其可贵的是，可以深入洞察无法预料的外部事件。 它利用 AI 和机器学习等先进技术，帮助打破数据孤岛，减少或消除人工流程，并实时获得切实可行的洞察。

智慧的控制塔台有助于促进团队之间以及合作伙伴之间的协作，有效保留组织的知识，改进并加速实现决策及成果。 最终，它可以帮助您更准确地预测中断，提高业务连续性，管理异常情况，有效应对意外事件。

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供应链控制塔台的主要功能与优点
端到端的实时可视性

通过控制塔台的个性化仪表板，建立整个供应链的端到端可视性，将各个孤岛式系统中的数据与外部事件信息关联起来，从而提供有关潜在中断情况的切实可行的洞察，从容应对各种异常情况。

预测性和规范性决策支持

借助智能警报和切实可行的实时洞察，帮助您了解事件对上游和下游客户的影响，并确定应对措施的优先顺序，从而更准确地预测中断情况，提高业务连续性。

协作式信息共享

利用基于 AI 的解决方案室和数字行动手册，结合供应链应用，更好地开展协作和管理整个供应链中的异常情况，帮助您快速应对意外事件，并优化执行过程以提高 KPI 绩效。
供应链控制塔台的类型
物流/运输控制塔台

物流/运输控制塔台提供提前发货通知、交货数据和跟踪信息，以及进出物流的可视性。
履行控制塔台

履行控制塔台专用于协助包裹运输，旨在加快订单履行速度，同时降低整体服务成本。
库存控制塔台

库存控制塔台提供有关库存管理的实时洞察，特别强调防止库存不足或库存短缺。

供应保证控制塔台

供应保证控制塔台确保供应充足，为交货和与供应有关的其他事项规划更多供应。
E2E 供应链控制塔台

E2E 供应链控制塔台旨在提供内部和外部系统和流程的可视性，可应用于多个部门或实体。
专用控制塔台如何帮助实现端到端可视性？

世界上发生的诸多事件充分表明，亟需加强全球供应链的弹性。  随着业务重新开放和新业务的出现，供需环节中发生的严重中断进一步加剧了供应链和履行负责人所面临的日常挑战。

必须迅速采取行动，这比以往任何时候都更加重要。 要采取有效的应对措施，企业需要实时情报和切实可行的建议，帮助减少中断和风险。

而最有效的方法就是使用旨在优化核心供应链职能的专用控制塔台。 例如，专用控制塔台可以提供必要的实时洞察，帮助您更高效地管理库存。

如果有 AI 和机器学习加持，供应链控制塔台可以提供各个库存孤岛和不同系统的端到端可视性，涵盖有关原材料供应、供应商订单以及客户交货最后一公里的信息。

它提供准确、实时、可兑现的库存，以推动改进决策和成果。 这不仅有助于预测可能的漏洞和中断，还可以了解上游和下游影响，从而加快响应速度。

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不同行业的供应链控制塔台
医疗保健

由于物品丢失或放错位置，医院要损失高达 10% 的库存价值。 通过确保适时适地提供所需的重要救生设备和用品，有助于保护库存投资，提高效率，并改进治疗质量。
食品杂货

通过监控和缓解不断增加的潜在中断情况，有效管理巨大的需求，确保商品供应。 借助扩展的库存可视性，保证货架库存充足，并了解仓库之外的信息，包括店内位置和在途供应。

工业

满足服务合同 SLA，同时最大程度减少库存量。 根据 ERP 和其他系统中的 SKU 及库存位置深入了解服务部件，帮助确保关键部件都有库存，从而满足客户期望。
部署供应链控制塔台时的考虑因素
数据质量

供应链控制塔台的有效性取决于数据的质量，这会直接影响可以实现的可视性程度以及洞察的质量。
切实可行的输出

数据要有用，必须先可用。 切实可行的输出确保数据易于理解，并适用于常见活动和问题。

观念转变管理

部署控制塔台通常需要在运营方面进行大量规划，实施重大改变，并且需要共同努力以转变现有观念。
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摆脱束缚手脚的僵化工作流程，不断发展供应链服务，获取实时洞察，迅捷做出响应，确保供应链具有充分的弹性，帮助改善客户体验并降低运营成本。

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