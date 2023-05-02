传统上，供应链控制塔台定义为连接的个性化仪表板，其中包含整个供应链中的数据、关键业务指标和事件。 供应链控制塔台旨在帮助组织更充分地实时了解关键问题，确定这些问题的优先级并加以解决。

供应链主管承受着巨大的压力，他们不仅要随时随地满足客户需求，同时还要优化供应业务运营，并实现成本节省目标。 在漏洞和中断无法预测但又无可避免的时期，这尤其具有挑战性。

智慧的控制塔台可以提供整个供应链的端到端可视性，尤其可贵的是，可以深入洞察无法预料的外部事件。 它利用 AI 和机器学习等先进技术，帮助打破数据孤岛，减少或消除人工流程，并实时获得切实可行的洞察。

智慧的控制塔台有助于促进团队之间以及合作伙伴之间的协作，有效保留组织的知识，改进并加速实现决策及成果。 最终，它可以帮助您更准确地预测中断，提高业务连续性，管理异常情况，有效应对意外事件。