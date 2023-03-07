需求规划是一个供应链管理流程，帮助企业预测未来需求，并根据这些预测自定义企业产出，也就是产品或服务。

需求规划力求达到并保持有效的精益供给平衡，仓库的库存正好能够满足需求所指出的产品数量，而没有多余库存。 事实证明，要在充足和多余之间找到完美的平衡点非常困难。 尽管保持这种平衡是需求规划的主要问题，但也需要通过有效使用促销活动，持续帮助形成需求。

有效的需求规划通常需要使用需求预测方法，准确地预测需求趋势，这样也会带来额外的好处，例如提高企业的效率和客户满意度。