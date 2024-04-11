寻购是供应链管理（处理商品或服务的整个生产流程）的第一步。企业采用寻购流程来创建供应商网络（供应链中的“环节”），使产品得以流动。

寻购经常与“采购”交替使用，但寻购是采购部门内一个独特的供应链流程。采购专业人员负责处理从外部来源获取商品和服务的整个端到端流程，其中包括确定需求、合同谈判、签发定购单、请购和绩效管理等活动。

为了更好地理解两者的主要区别，可以把寻购视为供应链的“构建方”（供应商本身），而把采购视为供应链中的“内容”（商品和服务）。由于两者相互关联，寻购策略和采购策略通常具有相似的目标和指标。