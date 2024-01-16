商业区块链对于相互开展交易的实体很有价值。 借助分布式账本技术，获得许可的参与者可以同时访问相同的信息，进而提高效率、建立信任并消除摩擦。 区块链还支持快速调整解决方案的规模和进行扩展，许多解决方案经过调整后，都可以跨行业执行多项任务。 商业区块链基于该技术特有的四个属性提供了以下优势：
共识：只有在所有相关参与者都验证了交易之后才会更新共享账本。
复制： 一旦批准了某个区块（一个事件的记录），就会在账本中为该通道中的所有参与者自动创建该区块。 每个网络合作伙伴都会看到并共享交易的 单一“可信现实”。
不变性：可以添加更多区块，但不得移除，因此每笔交易都有一条永久的记录，这增进了利益相关者之间的信任。
安全性：只有经过授权的实体才能创建区块并访问这些区块。 只有可信合作伙伴才会被赋予访问权限。
了解区块链如何帮助您实现业务转型
业务领导者将了解区块链如何帮助建立更高效的流程和新的财务模型。 本实用指南包括特定于行业的用例和洞察。 免费预览完整的下载或打印版本，并由此节省 50% 的成本。
在全球各行各业，区块链正在帮助实现业务转型。 它增进了人们之间的信任，通过避免重复工作，最终提高了效率。 区块链正在彻底革新供应链、食品分发、金融服务、政府、零售等领域。
民以食为天，对于食品安全或新鲜度，我们都慎之又慎。 如果我们能够抛开一切疑虑，清楚查看从农场到餐桌的每个环节，会怎样呢？ 许多公司现在都在这样做，他们共享和使用在 IBM Blockchain Platform 之上构建的 IBM Food Trust™ 所提供的数据。
了解种植者、加工商、分销商和零售商如何使食品更安全、延长保质期、减少浪费，并更好地访问影响我们所有人的共享安全信息。
想想您今天用过的一切。 它是怎么到这里的？ 如今的供应链是一个由关系、调度、系统和数据组成的复杂网络。 即使是微不足道的错误也会导致延迟，从而产生巨大的涟漪效应。
通过跨供应链实现文书工作数字化和自动化，IBM Blockchain 可帮助托运人、港口、海关服务、物流提供商、银行和保险公司等更好地管理跨组织和跨边界的各类文档，一切都实时执行且绝对精确。
无论是人与人之间还是组织之间，信任度越高，关系就会蓬勃发展。 从珠宝到保险再到食品，通过帮助交易各方一起验证和共享私有分布式账本上的不可变交易记录，IBM Blockchain 可将这种信任提升到更高水平。
这种共享的事实记录带来了诸多优势，从减少文书工作、减少争议到让客户更满意和创造全新的商业运作方式，不一而足。
了解各行各业的创新者如何通过基于 IBM Blockchain Platform 而构建的用例实现业务转型。
油气供应链展现了协调与竞争的复杂相互作用。 而极端的天气和其他突发事件则可能会造成严重破坏，导致整个供应链都受到影响。 Vertrax Blockchain 构建在 IBM Blockchain Platform 之上，并部署在 AWS 上供多云用户使用，它能够敏锐地洞察这些事件，进而加快响应速度。
总的来说，中小企业是一支充满活力的经济力量。 单个来看，由于他们的银行业务过于分散而无法满足自身需求，他们很难获得实现增长所需的贸易融资。 借助 we.trade，欧洲领先的银行现在使用区块链效率来降低与中小企业贸易融资请求相关的大部分成本和风险。
当食物通过供应链时，如何才能真正确定其确切状况？ 通过使用区块链、物联网和认知分析，Golden State Foods 首席技术官 Guilda Javaheri 和她的团队正在为快餐店提供无与伦比的可见性，让他们能够查看食品从生产到送至客户手中的全过程。
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IBM Food Trust 在同类网络中独此一家，它通过经过许可、永久和共享的食品系统数据记录，将食品供应链条中的各个参与者连接起来。 您可以加强食品安全，提升效率，进而赢得更多利润。
TradeLens 帮助监管全球的集装箱物流，全球 150 多家出口商、进口商、货运代理和海关当局如今都在一个中立的开放式供应链平台上协同工作。