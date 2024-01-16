商业区块链对于相互开展交易的实体很有价值。 借助分布式账本技术，获得许可的参与者可以同时访问相同的信息，进而提高效率、建立信任并消除摩擦。 区块链还支持快速调整解决方案的规模和进行扩展，许多解决方案经过调整后，都可以跨行业执行多项任务。 商业区块链基于该技术特有的四个属性提供了以下优势：

共识：只有在所有相关参与者都验证了交易之后才会更新共享账本。

复制： 一旦批准了某个区块（一个事件的记录），就会在账本中为该通道中的所有参与者自动创建该区块。 每个网络合作伙伴都会看到并共享交易的 单一“可信现实”。

不变性：可以添加更多区块，但不得移除，因此每笔交易都有一条永久的记录，这增进了利益相关者之间的信任。

安全性：只有经过授权的实体才能创建区块并访问这些区块。 只有可信合作伙伴才会被赋予访问权限。

了解区块链如何帮助您实现业务转型

业务领导者将了解区块链如何帮助建立更高效的流程和新的财务模型。 本实用指南包括特定于行业的用例和洞察。 免费预览完整的下载或打印版本，并由此节省 50% 的成本。