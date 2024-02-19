虽然 5G 使用的无线电频率与 4G 和 3G 网络相同，但存在一些重要差异，从而使 5G 具有更优越的性能，尤其适合希望将该技术作为数字化转型项目一部分的企业。

速度和延迟

5G 速度比 4G 和 3G 网络快 10 倍，这意味着 5G 下载大文件或将数据备份到云等活动花费不到一秒的时间，而不是几分钟甚至几小时。5G 的数据传输速率达到每秒 20 吉字节 (Gbps)，平均下载速度为每秒 432 兆字节 (Mbps)。5G 的数据速率是它预计产生如此变革性影响的主要原因之一，对手机游戏和远程手术等活动都有深远的影响。

5G 技术之所以能够提供如此快的速度是因为，与以前的网络相比，5G 的延迟（数据从一个点传输到另一个点所需的时间）要低得多。4G 网络的延迟大约为 200 毫秒，而 5G 网络的延迟通常可以低至 1 毫秒。

物理空间

5G 的另一个重要区别在于，它使用的发射器比以前的网络小，可以将它们放置在建筑物、树木和其他常见物体上，而不会引起人们的注意。5G 网络中的蜂窝（或“小蜂窝”）本质上是基站，在连接整个网络方面发挥着至关重要的作用。在 4G 技术中，与小蜂窝相当的宏蜂窝更大，所需的功率更高。

错误率

5G 的自适应调制和编码方案 (MCS) 是一种用于从 WiFi 设备发送数据的方案，它是在 4G 和 3G 网络中使用的 MCS 基础上改进的，从而使其块错误率 (BER) 极低。在 5G 技术中，当错误率增加到一定水平时，发射器自动降低速度，直到错误率下降为止。这项技术在实时条件下牺牲速度以换取准确性，并有助于确保 5G 网络的错误率接近于零。

带宽

与 4G 和 3G 网络相比，5G 网络的带宽范围更广，包括低频段、中频段和高频段。这是 5G 将其无线电频谱资源从以前网络中使用的低于 3 GHz 规格扩展到 100 GHz 或更高规格实现的。这一调整使 5G 能够在更广的带宽范围内运行，从而扩展其容量和吞吐量。从本质上讲，这些技术进步使更多的设备能够同时连接到单个网络或蜂窝上，并允许设备同时发送和接收数据。