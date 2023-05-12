物联网 (IoT) 是指由实体设备、车辆、电器和其他实体对象组成的网络，这些实体对象内嵌传感器、软件和网络连接，可以收集和共享数据。
物联网 (IoT) 设备（也称为“智能对象”）范围广泛，包括智能恒温器等简单的“智能住宅”设备、智能手表和支持 RFID 的服装等可穿戴设备，以及复杂的工业机械和运输系统。技术专家甚至在设想以物联网 (IoT) 技术为基础的整个“智能城市”。
物联网 (IoT) 使这些智能设备能够相互通信以及与其他支持互联网的设备通信。就像智能手机和网关一样，创建一个庞大的互联设备网络，可以交换数据并自主执行各种任务。其中包括：
物联网 (IoT) 的潜在应用广泛而多样，其影响已经渗透到许多行业，包括制造业、运输、医疗保健和农业。随着连接互联网的设备数量不断增长，物联网 (IoT) 可能会在塑造我们的世界方面发挥越来越重要的作用。改变我们生活、工作和相互交流的方式。
在企业环境中，物联网 (IoT) 设备用于监控各种参数，例如温度、湿度、空气质量、能耗和机器性能。可以实时分析这些数据，以识别模式、趋势和异常情况，帮助企业优化运营并提高利润。
由于若干原因，IoT 对业务非常重要。IoT 的核心优势如下：
企业可以通过使用 IoT 设备来自动执行和优化流程，从而提高效率和生产力。例如，IoT 传感器可用于监控设备性能，并在潜在问题导致停机之前检测甚至解决这些问题，从而降低维护成本并延长正常运行时间。
物联网 (IoT) 设备会生成大量数据，可用于做出更明智的业务决策并构建全新的业务模型。企业可以通过分析这些数据，深入了解客户行为、市场趋势和运营绩效，从而在策略、产品开发和资源分配方面做出更明智的决策。
IoT 可以通过减少手动流程和自动执行重复任务，帮助企业降低成本并提高盈利率。例如，IoT 设备可用于监控能源使用情况和优化消耗，从而降低能源成本并提升可持续性。
企业可以通过使用 IoT 技术收集客户行为相关数据，为客户打造更加个性化和有吸引力的体验。例如，零售商可以使用 IoT 传感器来跟踪客户在门店内的活动，并根据其行为提供个性化优惠。
多项技术的结合使 IoT 得以付诸实施。
在医疗保健行业，IoT 设备可用于远程监控患者并实时收集其生命体征的数据，例如心率、血压和血氧饱和度。可以分析这些传感器数据，以检测模式，并在潜在的健康问题恶化之前加以识别。IoT 设备还可以用于跟踪医疗设备、管理库存和监控药物合规性。
工业物联网 (IoT) 设备可用于制造业，以监控机器性能、检测设备故障并优化生产流程。例如，传感器可用于监控制造设施的温度和湿度，确保敏感产品的生产条件处于最佳状态。物联网 (IoT)设备还可以用于跟踪库存、管理供应链和监控成品质量。工业物联网 (IoT) 是一个如此广阔的新技术领域，以至于人们有时候会用其缩写来称呼它：IIOT（工业物联网）。
在零售行业，IoT 设备可用于跟踪客户行为、监控库存水平和优化门店布局。例如，传感器可用于跟踪店内的人流量并分析客户行为，从而使零售商能够优化商品摆设并改善客户体验。IoT 设备还可以用于监控供应链、跟踪货运和管理库存水平。
在农业领域，IoT 设备可用于监测土壤状况、天气模式和作物生长。例如，传感器可用于测量土壤的水分含量，确保在最佳时间灌溉农作物。IoT 设备还可以用于监测牲畜健康状况、跟踪设备和管理供应链。在偏远地区，通常可以在极少监督的情况下使用低功耗或太阳能设备。
在运输行业，物联网 (IoT) 设备可用于监控车辆性能、优化路线和跟踪货运。例如，传感器可用于监控联网汽车的燃油效率，从而降低燃油成本并提高可持续性。物联网 (IoT) 设备还可以用于监控货物状况，确保货物以最佳状态抵达目的地。
IoT 提供了诸多好处，但也带来了一些风险和挑战。以下是其中最重要的若干风险和挑战：
安全和隐私风险：随着 IoT 设备日益普及，安全和隐私变得越来越重要。许多 IoT 设备很容易受到黑客和其他网络威胁的攻击，这可能会危及敏感数据的安全和隐私。IoT 设备还可以收集大量个人数据，引发了人们对隐私和数据保护的担忧。
互操作性问题：来自不同制造商的 IoT 设备通常使用不同的标准和协议，因此难以进行所谓的“机器对机器”通信。这可能会导致互操作性问题，并造成难以集成和分析的数据孤岛。
数据超负荷：IoT 设备会生成大量的数据，如果企业没有做好处理这些数据的准备，会不堪重负。分析这些数据并提取有意义的洞察可能是一项重大挑战，特别是对于缺乏必要的分析工具和专业知识的企业而言。
成本和复杂性：实施物联网 (IoT) 系统可能既昂贵又复杂，需要对软硬件和基础架构进行大量投资。管理和维护物联网 (IoT) 系统也可能极具挑战性，需要专门的技能和专业知识。
监管和法律难题：随着物联网 (IoT) 设备日益普及，监管和法律挑战也随之出现。企业需要遵守各种数据保护、隐私和网络安全法规，具体法规因国家或地区而异。
管理物联网 (IoT)设备可能是一项复杂而具有挑战性的任务，但企业可以遵循若干最佳实践，以确保其 IoT 设备安全可靠，并针对性能进行优化。以下是一些管理物联网 (IoT) 设备的诀窍：
规划 IoT 战略：企业在部署任何 IoT 设备之前，应清楚了解自己的目标、用例和预期成果。这有助于他们选择适当的设备、IoT 平台和技术，并确保其 IoT 战略与业务目标保持一致。
选择安全的物联网 (IoT) 产品：安全性是物联网 (IoT)解决方案的一个关键考虑因素，因为它们很容易受到网络攻击。企业应选择设计时就考虑到安全性的设备，并实施适当的安全系统，例如加密、身份验证和访问控制。
监控和维护设备：IoT 设备需要定期监控和维护，以确保它们以最佳状态运行，并且不会受到安全威胁。这可能涉及监控设备运行状况和性能、更新固件和软件、定期进行安全审核和预测性维护。
有效管理数据： 物联网 (IoT)设备会生成大量真实数据，可能会难以管理和分析。企业应制定明确的数据管理策略，包括数据存储、分析和可视化。确保他们能够从物联网 (IoT) 设备生成的数据中提取有意义的洞察信息。
构建生态系统：物联网 (IoT) 设备通常是包含其他设备、平台和技术的更大型生态系统中的一环。企业应清楚了解这个生态系统，并确保其物联网 (IoT)设备能够与其他系统和技术有效集成。
IoT 前景广阔，将为企业带来许多激动人心的发展。以下是关于 IoT 前景的一些趋势和预测：
增长：物联网 (IoT) 设备的数量预计将继续快速增长，预计未来几年将有数百亿个物联网 (IoT)设备投入使用。各行业采用率的提高以及新用例和应用程序的开发将推动这一增长。
边缘计算：对于 IoT 而言，边缘计算正变得越发重要，因为企业可以利用该技术在更靠近数据源的地方，而不是在集中式数据中心处理和分析数据。这可以缩短响应时间、减少延迟并降低需要通过 IoT 网络传输的数据量。
人工智能和机器学习： AI 和机器学习对物联网 (IoT) 的重要性与日俱增，因为它们可用于分析物联网 (IoT) 设备产生的大量数据，并提取有意义的洞察信息。这有助于企业做出更明智的决策，并优化其运营。
区块链：区块链技术正被视为一种提高物联网 (IoT) 安全性和隐私性的方式。区块链可用于为物联网 (IoT) 设备创建去中心化的安全网络，从而最大限度地减少数据安全漏洞。
可持续性：随着企业想方设法减少对环境的影响，可持续性正成为 IoT 日益重要的考虑因素。IoT 可用于优化能源使用、减少浪费并提高各行各业的可持续性。
物联网 (IoT) 的前景催人奋进，许多新的发展和创新即将涌现，随着物联网 (IoT) 设备生产成本的降低，设备提供商将提供极具吸引力的价格。随着物联网 (IoT) 设备数量的持续增长，企业需要做好准备，以适应新技术并采纳全新的用例和应用程序。有能力做到这一点的企业将处于有利地位，能够从这项颠覆性技术中获益良多。
IBM Maximo Application Suite 是一组用于资产监控、管理、预测性维护和可靠性规划的应用程序。它可以作为托管 SaaS 提供，也可以部署在任何 Red Hat OpenShift 环境中。
IoT 解决方案可帮助企业从联网设备和传感器中获取有价值的洞察分析，从而实现创新的新业务模式。
利用 IBM 的云咨询服务发掘新功能并提升业务敏捷性。了解如何通过混合云战略和专家合作共同制定解决方案、加快数字化转型并优化性能。
利用 IBM Maximo 的 AI 驱动资产管理优化资产性能并减少停机时间。深入了解人工智能驱动的维护、检查和资产可靠性如何改变您的运营。