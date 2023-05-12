物联网 (IoT) 设备（也称为“智能对象”）范围广泛，包括智能恒温器等简单的“智能住宅”设备、智能手表和支持 RFID 的服装等可穿戴设备，以及复杂的工业机械和运输系统。技术专家甚至在设想以物联网 (IoT) 技术为基础的整个“智能城市”。

物联网 (IoT) 使这些智能设备能够相互通信以及与其他支持互联网的设备通信。就像智能手机和网关一样，创建一个庞大的互联设备网络，可以交换数据并自主执行各种任务。其中包括：

监测农场的环境条件

使用智能汽车和其他智能行驶设备管理交通模式

控制工厂中的机器和流程

跟踪仓库中的库存和发货

物联网 (IoT) 的潜在应用广泛而多样，其影响已经渗透到许多行业，包括制造业、运输、医疗保健和农业。随着连接互联网的设备数量不断增长，物联网 (IoT) 可能会在塑造我们的世界方面发挥越来越重要的作用。改变我们生活、工作和相互交流的方式。

在企业环境中，物联网 (IoT) 设备用于监控各种参数，例如温度、湿度、空气质量、能耗和机器性能。可以实时分析这些数据，以识别模式、趋势和异常情况，帮助企业优化运营并提高利润。