IoT 设备的爆炸式增长和不断提高的计算能力已导致数据量前所未有地暴增。随着 5G 网络的普及，联网移动设备数量再次增加，数据量也继续增长。

过去，云和 AI 都希望从数据中获得切实可行的洞察成果，从而实现自动化，加速创新。但是，联网设备所产生数据的规模和复杂性前所未有，已经让网络和基础架构难以维系。

将设备生成的所有数据发送到统一的数据中心或云端会导致带宽和延迟问题。边缘计算提供了一种更高效的替代方案；在更接近数据创建的位置处理和分析数据。由于数据无需通过网络传输到云端或数据中心进行处理，因此延迟会降低。边缘计算以及 5G 网络上的移动设备边缘计算可实现更快、更全面的数据分析，从而可以获得更深入的洞察分析成果，缩短响应时间，改善客户体验。