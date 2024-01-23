Innocens BV

一家医疗保健初创公司通过与 IBM® 合作，利用机器学习开发预测性边缘计算解决方案，将识别有罹患败血症风险的婴儿所需的时间缩短多达几个小时，从而实现更早、更成功地干预。

业务挑战 诊断治疗新生儿的新生儿专科医生面临的主要挑战之一是，如何更好地检测早产儿罹患败血症（一种血液感染疾病）的风险。为了尽早发现并避免并发症和死亡风险，Innocens 希望能运用人工智能来加快败血症的诊断和治疗时间。

变革 Innocens 与 IBM 数据科学家和开发人员团队合作，开发了一种边缘计算解决方案，可使用机器学习模型捕获和分析生命实时体征。该解决方案将为医生提供高度准确的预测信息，以了解婴儿何时会表现出败血症的风险因素模式。