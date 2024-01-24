ESG 代表环境、社会和治理，是指用于衡量组织的环境和社会影响的一套标准。它通常用于投资环境，但也适用于客户、供应商、员工和公众。
“ESG”一词在 21 世纪流行起来，经常与“可持续发展”和“企业社会责任”(CSR) 一同出现在对话中。然而，虽然可持续发展和企业社会责任更多地作为理念或最终目标发挥作用，但 ESG 更具体；ESG 包含为公司和投资者提供决策所需的数据和指标。
指组织是否以环境管理者的身份运作，涵盖气候变化、温室气体排放 (GHG)、森林砍伐、生物多样性、碳排放、废物管理和污染等环境问题。
指组织对人、文化和社区的影响，并关注多样性、包容性、人权和供应链的社会影响。
指组织如何被引导，并着眼于公司治理因素，如高管薪酬、继任计划、董事会管理实践和股东权利。
由于许多投资决策受到 ESG 标准的影响，投资者采取了一种新的资产管理方法。虽然看似相似，但 ESG 投资与社会责任投资 (SRI) 和影响力投资等其他策略之间有一些关键区别。
ESG 投资着眼于各种 ESG 因素以及传统的财务指标。然而，其还有一个额外的机会和风险管理组件，将环境外部性因素纳入公司的估值。归根结底，在 ESG 投资方面，财务回报仍然是重中之重。
SRI 即可持续投资，它不太注重财务回报，而更注重道德方面的考量。例如，如果其中一家公司从事对环境有害的行业，投资者可能会回避共同基金或交易所交易基金 (ETF)。
影响力投资可以被认为是最具慈善意义的投资形式，其中积极的结果是最优先考虑的。这意味着投资需要带来切实的社会效益。这可能意味着投资那些完全专注于可再生能源或正在实现净零排放运营的 ETF 或公司。
鉴于这些新的投资策略，许多 ESG 基金如雨后春笋般涌现，表明 ESG 在当今股市中的重要性日益增加。对于公司来说，制定全面的 ESG 战略不再是一种奢侈，而是一种要求，这意味着组织必须精通 ESG 披露。
越来越多的组织将 ESG 指标纳入其年度报告中，以帮助利益相关者做出更可持续的投资选择。通过 ESG 报告，公司可以使用定性和定量数据显示其与行业基准和目标的比较情况，以衡量其在 ESG 计划中的进展。ESG 报告还通过强调可能影响公司长期价值的潜在 ESG 风险和机遇，为利益相关者提供明智决策所需的见解。
起草 ESG 报告的方法有多种。通常，它们使用已确立的 ESG 框架创建，该框架可以提供要关注哪些 ESG 主题的指导。ESG 框架还可以帮助组织了解如何以最佳方式构建和准备要披露的信息，以便获得更高的评级或 ESG 分数。
ESG 评分用于跟踪公司的 ESG 绩效，为投资者、利益相关者和监管机构提供更深入的运营可见性。提供更可靠的 ESG 报告的组织通常得分较高，而那些不跟踪或展示其 ESG 绩效的组织通常获得较低的 ESG 评级。
气候相关财务披露工作组 (TCFD) 是一个提供一系列建议的气候相关披露信息的组织，公司和金融机构可以使用其建议的披露信息为股东提供信息。类似地，可持续发展会计准则委员会 (SASB) 帮助建立和维护了行业特定的标准，以指导组织可持续发展信息的披露。
机构投资者还可以寻求 Morningstar、Morgan Stanley Capital International (MSCI) 等组织提供的某些公司的 ESG 数据。所有这些提供商在提供关键 ESG 指标方面都发挥着至关重要的作用，这些指标可以帮助确定组织的可投资性。
为了帮助公司考虑 ESG 因素，已有几项法规出台。例如，企业可持续发展报告指令 (CSRD) 是欧盟的一项立法，要求公司报告其业务活动的环境和可持续影响，以及其 ESG 举措。可持续发展财务披露条例 (SFDR) 旨在通过标准化 ESG 指标的报告，实现同样的目标。
此外，还有各种框架可帮助公司进行 ESG 披露。在欧洲，碳信息披露项目 (CDP) 使公司能够向其利益相关者提供环境信息，包括风险和机会管理、环境目标以及战略和情景分析。同样，全球报告倡议 (GRI) 组织提供了一个全球框架，对各种 ESG 问题的实质性、管理报告和披露方法进行了标准化。
尽管这些法规和框架旨在引导组织和投资者采取更可持续的商业行为，但它们并不是可防止“洗绿”或绿色欺诈的万无一失的威慑手段。它们也不是全球混乱的缓冲。
新冠疫情迅速暴露了公司供应链、医疗和金融服务以及气候本身的脆弱性。面对不确定性，学者们越来越担心公司会降低 ESG 计划的优先顺序以维持生计。尽管在某些情形下会是这样，但还是有一个有趣的发现：ESG 表现强劲的公司更有能力抵御疫情，因为它们已经考虑到了中断的可能性。1
这有力地提醒我们，ESG 不仅仅是指标、法规和框架。从本质上讲，ESG 是一种衡量进展和采取措施迈向更可持续未来的可行方式。
