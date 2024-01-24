由于许多投资决策受到 ESG 标准的影响，投资者采取了一种新的资产管理方法。虽然看似相似，但 ESG 投资与社会责任投资 (SRI) 和影响力投资等其他策略之间有一些关键区别。

ESG 投资着眼于各种 ESG 因素以及传统的财务指标。然而，其还有一个额外的机会和风险管理组件，将环境外部性因素纳入公司的估值。归根结底，在 ESG 投资方面，财务回报仍然是重中之重。

SRI 即可持续投资，它不太注重财务回报，而更注重道德方面的考量。例如，如果其中一家公司从事对环境有害的行业，投资者可能会回避共同基金或交易所交易基金 (ETF)。

影响力投资可以被认为是最具慈善意义的投资形式，其中积极的结果是最优先考虑的。这意味着投资需要带来切实的社会效益。这可能意味着投资那些完全专注于可再生能源或正在实现净零排放运营的 ETF 或公司。

鉴于这些新的投资策略，许多 ESG 基金如雨后春笋般涌现，表明 ESG 在当今股市中的重要性日益增加。对于公司来说，制定全面的 ESG 战略不再是一种奢侈，而是一种要求，这意味着组织必须精通 ESG 披露。