IBM® Envizi™ 的 ESG 报告软件集成了一套产品，可帮助您自信地在单个记录和报告系统中捕获和管理所有 ESG 数据，因为您知道自己的数据是可审计的金融级数据。

这些产品使组织能够以一种易于导出的格式将来自这些框架的问题整合到一个平台中，从而根据外部框架（例如 GRI、ESRS、SASB、GRESB、UN SDG 等）进行报告。

所有这一切都通过一个强大的引擎实现，该引擎可以自动捕获 ESG 数据并随时间跟踪绩效，从而使您能够轻松履行 ESG 报告承诺。

ESG 报告产品套件的主要特色包括：