ESG 报告
使用 IBM Envizi 的 ESG 报告软件简化 ESG 报告以满足合规性和报告要求
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使用 ESG 报告软件在单一记录系统中捕获您的 ESG 数据

IBM® Envizi™ 的 ESG 报告软件集成了一套产品，可帮助您自信地在单个记录和报告系统中捕获和管理所有 ESG 数据，因为您知道自己的数据是可审计的金融级数据。

这些产品使组织能够以一种易于导出的格式将来自这些框架的问题整合到一个平台中，从而根据外部框架（例如 GRI、ESRS、SASB、GRESB、UN SDG 等）进行报告。

所有这一切都通过一个强大的引擎实现，该引擎可以自动捕获 ESG 数据并随时间跟踪绩效，从而使您能够轻松履行 ESG 报告承诺。

ESG 报告产品套件的主要特色包括：

  • 一站式访问多个框架问题，例如支持 CSRD 报告的 ESRS、GRI、SASB、SFDR、UN SDG 和 TCFD
  • 与 ENERGY STAR® 和 NABERS 集成以获得分数和评级
  • 访问合规和管理报告模板
  • 价值链项目干系人报告其 ESG 指标的单个门户
欧盟 CSRD 报告工具

该平台支持将欧洲可持续发展报告标准 (ESRS) 作为托管框架，旨在帮助企业遵守即将出台的欧盟企业可持续发展报告指令 (CSRD)。
探索模块

ESG 报告框架

建筑评级 + 基准

价值链调查 + 评估
ESG 报告软件模块
ESG 报告 ESG 报告框架 将您的 ESG 数据从电子表格升级到强大的金融级平台，以便您的组织能够满足报告要求。 探索模块
ESG 报告 建筑评级 + 基准 一站式捕获构建占用量和公用事业数据，计算评级和基准并跟踪建筑性能。 探索模块
ESG 报告 价值链调查 + 评估 单一门户，可轻松安全地从整个价值链中收集 ESG 指标，从而简化报告流程。 探索模块
您可以做什么 在单一平台内报告

借助有关框架要求以及在 Envizi 中查找数据的最新指南，遵守组织的 ESG 报告要求。

 简化数据捕获

允许价值链项目干系人将 ESG 数据直接提交到门户，帮助您将这些数据集成到单个记录系统中。

 简化审计和保证

为审计员提供登陆权限，以访问包含所有支持数据、文档和审计跟踪的强大系统。

 减少报告时间和成本

利用模板和工具，减少 ESG 报告的人工和重复劳动。

 确保问责制

请求项目干系人的响应并管理这些任务的截止日期和状态。

 从容自信地报告

向项目干系人报告的单个记录系统，以数据运行状况检查分析和审计跟踪为基础。

案例研究：处理 ESG 数据的全球团队

有人站在瀑布底部巨石上
制造业
Celestica 显著改变了其可持续发展工作，包括报告流程。

其许多设施曾经采用电子表格收集和捕获全球数据，其中的计算需要手动完成。现在，每个站点的人员都可以将数据输入 IBM Envizi ESG Suite，并将其编译并转换为可用的输出。

准备好改变您的 ESG 报告了吗？

深入了解 IBM Envizi，了解有关此 ESG 管理套件如何帮助加速您的 ESG 战略的更多信息。

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更多探索方式 ESG 报告框架指南 选择 ESG 报告框架 企业可持续发展报告指令 (CSRD) 说明 气候相关财务信息披露任务组 (TCFD) 说明 可持续发展会计准则委员会 (SASB) 说明