IBM® Envizi™ 的 ESG 报告软件集成了一套产品，可帮助您自信地在单个记录和报告系统中捕获和管理所有 ESG 数据，因为您知道自己的数据是可审计的金融级数据。
这些产品使组织能够以一种易于导出的格式将来自这些框架的问题整合到一个平台中，从而根据外部框架（例如 GRI、ESRS、SASB、GRESB、UN SDG 等）进行报告。
所有这一切都通过一个强大的引擎实现，该引擎可以自动捕获 ESG 数据并随时间跟踪绩效，从而使您能够轻松履行 ESG 报告承诺。
ESG 报告产品套件的主要特色包括：
该平台支持将欧洲可持续发展报告标准 (ESRS) 作为托管框架，旨在帮助企业遵守即将出台的欧盟企业可持续发展报告指令 (CSRD)。
ESG 报告框架
建筑评级 + 基准
价值链调查 + 评估
借助有关框架要求以及在 Envizi 中查找数据的最新指南，遵守组织的 ESG 报告要求。
允许价值链项目干系人将 ESG 数据直接提交到门户，帮助您将这些数据集成到单个记录系统中。
为审计员提供登陆权限，以访问包含所有支持数据、文档和审计跟踪的强大系统。
利用模板和工具，减少 ESG 报告的人工和重复劳动。
请求项目干系人的响应并管理这些任务的截止日期和状态。
向项目干系人报告的单个记录系统，以数据运行状况检查分析和审计跟踪为基础。