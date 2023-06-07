众多组织面临着越来越大的压力，需要证明其对可持续发展和社会责任的承诺，但他们往往很难就其环境、社会和治理 (ESG) 绩效提供透明且准确的报告。由于缺乏数据驱动的 ESG 报告方法，组织难以准确衡量和传达其在可持续发展方面的影响。
组织如何才能克服这些挑战，全面了解自己的工作对环境有何影响？
IBM® Consulting 的 ESG 服务利用积淀多年的经验和技术，针对这些挑战提供解决方案，让组织能够简化报告流程、降低与 ESG 绩效相关的风险并提高运营效率。有效的 ESG 策略可通过明确的路线图来引导组织完成 ESG 之旅，重点在于实质性和长期价值创造。
通过自动收集和分析数据简化企业的 ESG 报告，从而节省大量时间和资源。完善的数据管理可提高报告的准确性和一致性。
识别与 ESG 绩效相关的风险，并通过适当的尽职调查主动解决可持续发展方面的潜在问题，最终提升您的社会影响力并减少对环境的影响。
通过可靠的指标全面了解您的业务运营对环境的影响 – 这是 ESG 计划的一部分，该计划旨在在整个运营中实施可持续发展实践。
根据组织的 ESG 目标以及利益相关者的期望和偏好，制定量身定制的沟通策略。在业内建立信任和信誉，提升您的绿色声誉。
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Celestica 使用 IBM Envizi Sustainability Performance Management Suite 转型整个制造产品组合的可持续发展报告工作。
可再生能源转型是应对气候变化的关键武器，而 Iberdrola 正处于这场革命的最前沿。
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IBM Consulting 初级合伙人兼全球可持续金融和 ESG 产品负责人。
IBM Consulting 全球可持续发展负责人
全休可持续发展供应链初级合伙人
IBM Consulting 全球可持续发展服务负责人。
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IBM、Red Hat 和 Celonis 强强联合，帮助客户满负荷执行流程，并快速实现流程中的最大价值和潜力。
CAST 可提供全面的分析，让您能够改进软件开发和维护的治理并做出明智的决策。借助 CAST 生成的报告，与客户和合作伙伴的沟通变得客观、基于事实且具有建设性。
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