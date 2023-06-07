众多组织面临着越来越大的压力，需要证明其对可持续发展和社会责任的承诺，但他们往往很难就其环境、社会和治理 (ESG) 绩效提供透明且准确的报告。由于缺乏数据驱动的 ESG 报告方法，组织难以准确衡量和传达其在可持续发展方面的影响。

组织如何才能克服这些挑战，全面了解自己的工作对环境有何影响？

IBM® Consulting 的 ESG 服务利用积淀多年的经验和技术，针对这些挑战提供解决方案，让组织能够简化报告流程、降低与 ESG 绩效相关的风险并提高运营效率。有效的 ESG 策略可通过明确的路线图来引导组织完成 ESG 之旅，重点在于实质性和长期价值创造。