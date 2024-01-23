Jessica Peixoto 在 Celestica 加拿大多伦多总部担任可持续发展经理，负责管理企业的温室气体 (GHG) 减排战略，并监督 Celestica 的综合报告要求。

“包括与我们的全球设施合作，减少能耗、使用可再生能源，并使用 IBM Envizi ESG Suite 跟踪企业环境数据”，Peixoto 说。

Peixoto 参与了 Celestica 的一系列可持续发展项目，亮点项目包括实施基于科学的目标，在企业设施中增加可再生能源的使用以及参与联合国全球契约。

她在将 Celestica 的数据传播为可行的结果方面发挥了至关重要的作用，并于 2019 年荣膺 Corporate Knights（ibm.com 外部链接）“加拿大 30 位 30 岁以下可持续发展领袖”。十多年来，Celestica 一直将可持续发展融入业务的各个方面，推动可持续发展旅程已成为全公司的共同承诺。

Peixoto 指出，最近高级管理层在可持续发展目标推进方面的工作（包括董事会提名和公司治理委员会内的 ESG 监督）正体现了这一承诺。

Peixoto 认为这些举措是重要的里程碑，解释说：“这种治理模式将渗透到每个团队，实现可持续发展与业务的各个方面的挂钩。”

高级管理层对公司脱碳和可持续发展之旅的参与度呈现出大幅上升趋势。高管正联合可持续发展经理积极参与制定公司可持续发展工作的战略优先事项，这种做法表明了推动减排的紧迫性。

在可持续发展领域的领导地位以及全公司推动可持续发展的承诺也使 Celestica 在 Corporate Knights“加拿大 50 位最佳企业公民”榜单中名列前五（ibm.com 外部链接），表彰了公司在 21 项指标上领先于不同行业的其他组织。