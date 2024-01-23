对于全球制造业来说，由于需要监测和审计的国际场所往往非常广泛，因此环境、社会和治理 (ESG) 报告工作可能特别复杂繁琐。
越来越多的企业开始使用 IBM® Envizi ESG Suite 等可持续性软件，协助整合、浏览 ESG 数据并克服报告挑战。
Celestica 是为全球顶尖创新公司提供设计、制造和供应链解决方案的领导者，在全球拥有 20,000 多名员工，在 15 个国家/地区的 50 多个场所开展业务。Celestica 提供从产品设计到寿命终止管理在内的端到端产品生命周期服务，服务航空航天和国防、通信、企业、健康科技、工业、资本设备和能源等诸多市场。
Celestica Celestica 以其在产品开发的每个阶段（从绘图板到全面生产和售后服务）都能提供全球专业知识而闻名。
编译数据并将其转换为可用的输出，助力消除手动数据输入中的错误。
自动化复杂计算和报告活动形成可审计的数据。
所有场所的人员都可以将数据输入 IBM Envizi ESG Suite 并将其编译并转换为可用的输出。
Jessica Peixoto 在 Celestica 加拿大多伦多总部担任可持续发展经理，负责管理企业的温室气体 (GHG) 减排战略，并监督 Celestica 的综合报告要求。
“包括与我们的全球设施合作，减少能耗、使用可再生能源，并使用 IBM Envizi ESG Suite 跟踪企业环境数据”，Peixoto 说。
Peixoto 参与了 Celestica 的一系列可持续发展项目，亮点项目包括实施基于科学的目标，在企业设施中增加可再生能源的使用以及参与联合国全球契约。
她在将 Celestica 的数据传播为可行的结果方面发挥了至关重要的作用，并于 2019 年荣膺 Corporate Knights（ibm.com 外部链接）“加拿大 30 位 30 岁以下可持续发展领袖”。十多年来，Celestica 一直将可持续发展融入业务的各个方面，推动可持续发展旅程已成为全公司的共同承诺。
Peixoto 指出，最近高级管理层在可持续发展目标推进方面的工作（包括董事会提名和公司治理委员会内的 ESG 监督）正体现了这一承诺。
Peixoto 认为这些举措是重要的里程碑，解释说：“这种治理模式将渗透到每个团队，实现可持续发展与业务的各个方面的挂钩。”
高级管理层对公司脱碳和可持续发展之旅的参与度呈现出大幅上升趋势。高管正联合可持续发展经理积极参与制定公司可持续发展工作的战略优先事项，这种做法表明了推动减排的紧迫性。
在可持续发展领域的领导地位以及全公司推动可持续发展的承诺也使 Celestica 在 Corporate Knights“加拿大 50 位最佳企业公民”榜单中名列前五（ibm.com 外部链接），表彰了公司在 21 项指标上领先于不同行业的其他组织。
从手动数据输入到现在在屡获殊荣的可持续发展商业出版物中排名靠前，Celestica 实现了公司可持续发展工作的显著转变，包括报告流程。
公司许多设施曾经采用电子表格收集和捕获全球数据，需要手动完成相关计算。“这已经是很多年前的事了，但似乎有很多错误。这个过程非常乏味”，Peixoto 说。
IBM 软件助力企业简化了整个流程。特别是，Celestica 发现，编排合理的排放系数和有用的输出（例如排放总量和各种废物流的报告）降低了报告工作的难度。
“如果没有这套软件，我们就不得不从世界各地收集各种单位的数据，并手动编译”，Peixoto 说。“现在，每个场所的员工都可以将数据输入 IBM Envizi ESG Suite，并将其编译并转换为可用的输出。人很容易犯错误，因此数据管理软件有助于减少错误。”
对于许多负责内部报告和外部报告框架的可持续发展经理来说，数据管理和准确性是个难题。IBM Envizi ESG Suite 通过实现复杂计算的自动化，解决了这个难题，从而企业可以将精力集中在其他活动上，例如目标设定和其他战略优先事项。
Peixoto 正是如此，她专注于设定目标并完成最新的可持续发展报告，详细介绍 Celestica 的战略和宏大可持续发展目标，包括：
制造业面临一些特有的可持续发展挑战，例如使用大型工业设备和必要的暖通空调系统，以及供应链物流排放和材料浪费。
“与联合国可持续发展目标和 GRI、SASB 和 TCFD 等报告框架保持一致有助于提高企业透明度，并推动解决全球面临的许多问题”，Peixoto 解释道。
ESG 和可持续发展报告的未来
制造业的 ESG 和可持续发展才刚刚开始。Peixoto 认为行业将更加关注能源效率并进一步减少温室气体排放。
“工厂将有更多的可再生能源选择，但也需要为电动汽车行业和其他智能能源产品制造更多部件”，Peixoto 说。
ESG 的其他要素与可持续性同样重要。例如，多元和包容性是 Celestica 和整个行业日益关注的焦点，这将继续推动变革议程。
Peixoto 对其他可持续发展领导者的建议很简单：保持热情、不断学习。
“可持续发展/气候变化领域的科学、战略和标准在不断发展，因此必须不断扩充个人的知识库和组织的举措”，她说。“对自己所做的事情保持热情也同样重要。”
如需查看 Celestica 的最新可持续发展报告，请访问其网站（ibm.com 外部链接）。
Celestica（ibm.com 外部链接）为全球领先品牌提供支持。秉持以客户为中心的方法，Celestica 与众多市场中的领头羊合作，为他们最复杂的挑战提供解决方案。
作为设计、制造、硬件平台和供应链解决方案领域的领导者，Celestica 在产品开发的每个阶段（从绘图板到全面生产和售后服务）都提供全球专业知识和洞察。公司总部位于安大略省多伦多。
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2022 年 12 月在美国制作。
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