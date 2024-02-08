Katrina 说：“我们每年都有大量公开披露需求，也会自发进行报告。例如，我们参与了 GRESB 调查，并发布了年度可持续发展报告，另外还会发表很多篇幅较小的公开出版物。”
但对于 Katrina 来说，作为在澳大利亚领先的房地产投资信托公司（在澳大利亚证券交易所 (ASX) 上市）工作的一名可持续发展专业人士，她面临的挑战还不止于此。
作为一家上市公司，Growthpoint 必须确保其发布的每一份可持续发展报告和每一条数据都经得起验证。当然，ESG 数据的透明度至关重要。“对我们来说，重要的是要保持透明度并让我们的证券持有人、员工和租户相信我们以可持续方式开展运营。务必要用可靠的 ESG 数据支持我们的披露，这一点没有商量余地”，Katrina 说道。
而在这方面，可持续发展团队经常会遇到挑战。
在不影响速度和效率的情况下实现报告的透明度和准确度并非易事。Katrina 将此总结为一个三重问题：“第一个问题是，我们如何收集整个企业的所有 ESG 数据并将其组合到单一来源？接下来的挑战是确保我们的数据一致、完整和准确，以便用于战略决策。最后，我们要在各种类型的披露和调查中报告同一组 ESG 数据，因此我们需要一种可靠的方法来以任何格式、在任何时间段、按任何指标等对这些数据进行裁切。”
ESG 披露和报告时间缩短 50%
使用 Envizi 进行范围 3温室气体排放数据管理，披露相关排放来源
使用 Envizi 跟踪约60 栋建筑资产，以提高能源和资源效率
虽然这些与 ESG 数据捕获、报告和分析相关的挑战和障碍通常会阻碍可持续发展目标的设定和目标跟踪，但 Katrina 表示，这正好可以让 IBM® Envizi™ ESG Suite 大显身手。自 2017 年以来，Growthpoint 一直在使用 Envizi 软件产品，例如 Sustainability Data Management、Building Ratings and Benchmarks 和 Interval Meter Monitoring
在 Growthpoint 于 2022 年发布的新型可持续发展框架推动下，IBM Envizi 的用例不断增加。该框架涵盖四个主题，分别是环境、经济、人员和治理，涉及 11 个重要的业务领域，并与 20 个可衡量目标相关联。例如，环境目标包括，到 2025 年 7 月实现办公资产和企业活动净零排放、将办公资产的平均 NABERS 能效评级保持在五星级、披露范围 3 温室气体 (GHG) 排放的所有相关来源，以及到 2025 年，Growthpoint 平均将垃圾填埋场 35% 的垃圾转用作自有办公资产。
Katrina 和她的团队使用 IBM Envizi 的软件解决了多方面的挑战，首先是整合业务运营中孤立存在的多种 ESG 数据类型。“Envizi 简化了不同来源的数据捕获，并将数据全部整理到单一平台中，以便我们轻松利用这些数据进行报告。在跟踪大约 60 处物业时，尝试手动执行此任务将面临极大的挑战，并且很容易出错，”Katrina 说。
但是，仅仅提供 ESG 数据的单一可信信息源还远远不够。对于 Katrina 和她的团队来说，ESG 数据是其可持续发展过程中披露和报告的基础，要对 ESG 数据的质量有信心，就务必要确保数据的完整、准确，并经过内部审查和第三方认证。
“Envizi 可找出数据差距和异常情况，在很大程度上帮助我们应对这一挑战。例如，如果缺少发票，且我们未捕获特定时段的使用或成本数据，应计功能将帮助我们填补这些空白，让报告更加准确，”Katrina 说道，另外她补充道，“在 Envizi 的协助下，我们能够快速以任何格式、在任何时段、按任何数据类型对数据进行裁切，这样管理多个报告需求就会容易得多。”
通过自动进行 ESG 数据捕获和管理，Growthpoint 的可持续发展团队（目前由三名可持续发展专家组成）可以显著节省时间和资源。Katrina 说道：“如果没有 Envizi，我们准备披露内容将需要双倍的时间。去年，也就是 2022 年，仅靠一个人就可以完成这些披露工作，因此资源效率非常高。以 GRESB 调查为例，借助 Envizi 的 GRESB API 功能，我们完成该调查所花的时间仅为原来的一半。过去，向 GRESB 电子表格输入数据需要花费大量时间。但现在，我们可以将 Envizi 中的所有数据直接发送到 GRESB 平台。”
所有 ESG 数据均经过简化、结构化，并随时可供审计，这样团队就能够减少繁琐的手动工作，并将这些时间用于数据驱动的战略性决策。基于此，Katrina 发现性能仪表板（IBM Envizi 中的交互式数据可视化功能）是一款强大的工具，她说：“利用 Envizi 仪表板，我只需几分钟即可深入了解任何建筑资产的性能，这样在与现场团队讨论时，我就可以用数据说话。例如，通过仪表板，我可以了解到我们的太阳能项目应关注哪些资产，因为这是我们实现净零排放，更好地应对未来能源价格上涨的途径之一。”
在 Growthpoint 的可持续发展绩效继续稳步上升的过程中，Envizi 将帮助该公司满足利益相关者对可持续发展信息不断变化的需求，特别是主动披露范围 3 排放方面的需求。
至于为何范围 3 排放越来越受到 Growthpoint 的关注，Katrina 表示，“范围 3 排放占我们总排放量很大的一部分，此外它对投资者来说也变得越来越重要。”
Katrina 表示，Growthpoint 已开始确定范围 3 排放的相关来源。“范围 3 数据，比如我们的差旅数据或垃圾数据，很难捕获，也很难计算出准确的排放量。我发现 Envizi 可以处理各种类型的范围 3 数据。因此，我们最近与 Envizi 技术团队密切合作，将范围 3 的历史数据从电子表格转移到 Envizi 中。使用电子表格需要几个月才能获得的见解，而使用 Envizi 只需要几周时间。”Katrina 说道。
从提高能效到减废减排，我们还有很多工作要做；Katrina 思考了从长远来看，业务的更加可持续性对于 Growthpoint 来说意味着什么。“通过让资产尽可能高效环保，实现可持续发展并减少对环境的影响，我们将能够为利益相关者、租户和员工带来更多价值。这事关我们对可持续建筑和环境资质的投资战略，因为研究表明，环保资质越高的建筑空置率也越低。”
在不断变化的 ESG 报告和披露环境中，可持续发展管理者随时需要准备好应对新法规和新出现的框架整合主题。当被问及国际可持续发展标准委员会 (ISSB) 框架等即将发生的变化对于 Growthpoint 的可持续发展绩效报告有何影响时，Katrina 表示：“我认为我们在披露水平方面已经相当领先，并制定了明确的脱碳战略。我们的工具包中还配备了像 Envizi 这样的平台，因此我们已经为即将到来的变化做好了准备。”
Growthpoint（链接位于 ibm.com 外部）是一家房地产投资信托公司，投资对象为高质量的工业和办公物业。截至 2022 年 12 月，该公司管理的资产总额已达到 69 亿澳元。Growthpoint 成立于 2009 年，已在澳大利亚证券交易所上市（股票代码：GOZ），是标普/澳交所 200 指数的一部分。
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2023 年 6 月在美国制作。
IBM、IBM 徽标和 Envizi 是 International Business Machines Corporation 在美国和/或其他国家或地区的商标或注册商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。有关 IBM 商标的最新列表，请参见以下网址：https://www.ibm.com/cn-zh/legal/copyright-trademark。
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