Katrina 说：“我们每年都有大量公开披露需求，也会自发进行报告。例如，我们参与了 GRESB 调查，并发布了年度可持续发展报告，另外还会发表很多篇幅较小的公开出版物。”

但对于 Katrina 来说，作为在澳大利亚领先的房地产投资信托公司（在澳大利亚证券交易所 (ASX) 上市）工作的一名可持续发展专业人士，她面临的挑战还不止于此。

作为一家上市公司，Growthpoint 必须确保其发布的每一份可持续发展报告和每一条数据都经得起验证。当然，ESG 数据的透明度至关重要。“对我们来说，重要的是要保持透明度并让我们的证券持有人、员工和租户相信我们以可持续方式开展运营。务必要用可靠的 ESG 数据支持我们的披露，这一点没有商量余地”，Katrina 说道。

而在这方面，可持续发展团队经常会遇到挑战。

在不影响速度和效率的情况下实现报告的透明度和准确度并非易事。Katrina 将此总结为一个三重问题：“第一个问题是，我们如何收集整个企业的所有 ESG 数据并将其组合到单一来源？接下来的挑战是确保我们的数据一致、完整和准确，以便用于战略决策。最后，我们要在各种类型的披露和调查中报告同一组 ESG 数据，因此我们需要一种可靠的方法来以任何格式、在任何时间段、按任何指标等对这些数据进行裁切。”