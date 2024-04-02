帮助纽约证券交易所为上市企业的环境、社会和治理 (ESG) 工作提供支持。Envizi 可以帮助企业自动收集和整合 ESG 数据并计算温室气体排放量，简化 ESG 报告以支持合规性和报告要求，并利用数据洞察分析以及与运营系统的集成来帮助推动整个组织的可持续发展绩效。这项新计划将在特定时期内为首次购买 IBM Envizi ESG Suite 的合格 NYSE 上市企业提供促销价格。

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