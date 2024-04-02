IBM Envizi ESG Suite
建立数据基础、简化报告并加快脱碳。
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IBM Envizi ESG Suite 图示
简化环境、社会和治理数据的采集、管理和报告。

IBM Envizi 可以帮助组织在单一记录系统中自动执行环境、社会和治理 (ESG) 数据的捕获和管理，以计算温室气体排放、简化可持续发展报告和披露，以及识别和管理脱碳机会。Envizi 能够处理超过 500 种数据类型，包含数万种排放因素，并且支持所有主流 ESG 报告框架。

  • 建立数据基础
  • 单一记录系统，提供可靠、可审计的 ESG 数据和温室气体计算。
  • 简化报告和披露
    灵活的报告工具，旨在满足针对全面、简化的 ESG 报告的内部和外部要求。
  • 加快脱碳
    分析工具可识别实现低碳目标的机会，并根据承诺跟踪绩效。
 阅读“ESG 报告和数据管理软件之买家指南”
欧盟 CSRD 报告工具

利用全面高效的报告工具简化您的 CSRD 合规之路。
被 Verdantix 评为企业碳管理软件领域的领导者

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用例

免费试用 Envizi Essentials 14 天
排放管理 有助于在细粒度级别精确计算、跟踪和报告您的范围 1、2、3 温室气体 (GHG) 排放数据的排放管理功能。可设定脱碳目标，跟踪减排目标的进展情况，并清晰确定减排工作的重点领域。 深入了解排放管理
ESG 报告 在单个记录和报告系统中捕获和管理所有 ESG 数据，并确信自己的数据是可审计的金融级数据。通过一个强大的引擎实现，可自动捕获 ESG 数据并随时间跟踪绩效。 探索 ESG 报告
脱碳 从结合了其他数据源的公用事业账单、间隔计量表和可再生资产中自动捕获数据，以促进大型复杂组织对能源和排放的持续监控、分析、管理和报告。 深入了解脱碳

IBM 被 IDC 评为领导者

阅读“IDC MarketScape：2024 年全球碳核算和管理应用程序供应商评估”报告，了解 Envizi 的地位。

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模块

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范围 1、范围 2 温室气体核算 + 报告 范围 3 温室气体核算 + 报告 ESG 报告框架 目标设置 + 跟踪 价值链报告 + 评估 公用事业账单分析 供应链情报 可持续发展计划跟踪 建筑评级 + 基准 间隔计量表分析
主要功能

IBM Envizi 背后的力量是强大的数据管理基础，旨在创建单一、可信的数据源，为您的所有 ESG 报告和机会识别提供支持。

 观看范围 3 交互式演示 自动采集数据

在单一的权威记录系统中，自动捕获、转换和加载各种迥然不同的多样化环境、社会和治理数据。

 数据审计和运行状况检查

所有数据均可追溯到源文件，并在仪表板上显示所做更改和所评估数据质量的审计记录。

 提供七种语言版本

英语、法语、德语、意大利语、西班牙语、巴西葡萄牙语和日语。

 范围 1、2 和 3 排放计算

嵌入式因素库、AI 驱动的助手、先进的因素选择算法以及对各种温室气体协议计算类别和方法的支持。

 

 可持续发展披露和报告

数据标记、工作流程工具和嵌入式框架问题，可从单一数据源向多个 ESG 框架报告。

 脱碳

分析、融合 AI 的规划和预测以及计划管理工具能够为减排工作提供支持。
成功案例

了解不同行业的开拓者如何使用 IBM Envizi 对其 ESG 报告和绩效产生影响。

 跨国企业集团

为 CSRD 报告而捕获和跟踪的 15,685 种数据类型，在管理报告数据方面节省了数千个工时。

 商业地产

BanFast 借助 IBM Envizi ESG Suite 简化并推动可持续发展报告。

 商业地产

系统的 ESG 数据管理和报告方法帮助多元化的房地产集团 GPT 在可持续发展方面开辟了新途径。
阅读更多案例研究
IBM 与纽约证券交易所持续开展合作

帮助纽约证券交易所为上市企业的环境、社会和治理 (ESG) 工作提供支持。Envizi 可以帮助企业自动收集和整合 ESG 数据并计算温室气体排放量，简化 ESG 报告以支持合规性和报告要求，并利用数据洞察分析以及与运营系统的集成来帮助推动整个组织的可持续发展绩效。这项新计划将在特定时期内为首次购买 IBM Envizi ESG Suite 的合格 NYSE 上市企业提供促销价格。

了解 IBM Envizi 如何帮助您加速实现 ESG 和脱碳目标。

 了解有关脱碳的更多信息 预约实时演示
准备好改变您的 ESG 报告了吗？

详细了解 IBM Envizi，并了解它如何助力加速实施 ESG 战略并简化报告。

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更多探索方式 将 ESG 数据嵌入运营决策 ESG 资源 IBM 可持续发展社区 欧盟 CSRD 报告软件
脚注

 Growthpoint 案例研究

2 GPT Group 案例研究

3 借助数据实现可持续发展目标（ibm.com 外部链接），《华尔街日报》

免责声明

估价没有保证性，也不是 IBM、其附属公司或其业务合作伙伴的正式报价。IBM Envizi ESG Suite 配置、附加组件和折扣等某些因素将影响报价。IBM 业务合作伙伴设定并提供他们自己的 IBM Envizi ESG Suite 定价，该定价可能与估计价格不同。IBM 及其关联公司或其业务合作伙伴均不受所提供的估价的约束。您的报价将与估价有所不同。以本地货币计算的价格会有所不同。预估价格基于至少 12 个月的期限。

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