IBM Envizi 可以帮助组织在单一记录系统中自动执行环境、社会和治理 (ESG) 数据的捕获和管理，以计算温室气体排放、简化可持续发展报告和披露，以及识别和管理脱碳机会。Envizi 能够处理超过 500 种数据类型，包含数万种排放因素，并且支持所有主流 ESG 报告框架。
利用全面高效的报告工具简化您的 CSRD 合规之路。
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IBM Envizi 背后的力量是强大的数据管理基础，旨在创建单一、可信的数据源，为您的所有 ESG 报告和机会识别提供支持。
在单一的权威记录系统中，自动捕获、转换和加载各种迥然不同的多样化环境、社会和治理数据。
所有数据均可追溯到源文件，并在仪表板上显示所做更改和所评估数据质量的审计记录。
英语、法语、德语、意大利语、西班牙语、巴西葡萄牙语和日语。
嵌入式因素库、AI 驱动的助手、先进的因素选择算法以及对各种温室气体协议计算类别和方法的支持。
数据标记、工作流程工具和嵌入式框架问题，可从单一数据源向多个 ESG 框架报告。
分析、融合 AI 的规划和预测以及计划管理工具能够为减排工作提供支持。
了解不同行业的开拓者如何使用 IBM Envizi 对其 ESG 报告和绩效产生影响。
为 CSRD 报告而捕获和跟踪的 15,685 种数据类型，在管理报告数据方面节省了数千个工时。
BanFast 借助 IBM Envizi ESG Suite 简化并推动可持续发展报告。
系统的 ESG 数据管理和报告方法帮助多元化的房地产集团 GPT 在可持续发展方面开辟了新途径。
帮助纽约证券交易所为上市企业的环境、社会和治理 (ESG) 工作提供支持。Envizi 可以帮助企业自动收集和整合 ESG 数据并计算温室气体排放量，简化 ESG 报告以支持合规性和报告要求，并利用数据洞察分析以及与运营系统的集成来帮助推动整个组织的可持续发展绩效。这项新计划将在特定时期内为首次购买 IBM Envizi ESG Suite 的合格 NYSE 上市企业提供促销价格。
了解 IBM Envizi 如何帮助您加速实现 ESG 和脱碳目标。
估价没有保证性，也不是 IBM、其附属公司或其业务合作伙伴的正式报价。IBM Envizi ESG Suite 配置、附加组件和折扣等某些因素将影响报价。IBM 业务合作伙伴设定并提供他们自己的 IBM Envizi ESG Suite 定价，该定价可能与估计价格不同。IBM 及其关联公司或其业务合作伙伴均不受所提供的估价的约束。您的报价将与估价有所不同。以本地货币计算的价格会有所不同。预估价格基于至少 12 个月的期限。
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