完整且准确地核算 GPT 的可持续发展绩效指标，是 IBM Envizi ESG Suite 发挥影响力的最大领域之一。

“我们积累了超过 10 个不同的系统来管理和监测水和能源。我们本来就想进行整合，而 Envizi 为此提供了帮助。Envizi 提供了一个用于报告和监测的系统——所有功能全部集中在一个平台上，且有统一的登录名和界面可供我们团队学习使用。当涉及到我们对环境产生影响的主要领域时，优质的信息会以数据的形式呈现，而这为做出明智的决策提供了依据”，Ford 说道。

IBM Envizi ESG Suite 强大的数据捕获、规范化和结构化功能，对于将多种来源和格式的环境数据无缝呈现给可持续发展团队，可谓至关重要。“无论是输入到我们环境管理系统的 Envizi 数据，还是与财务和租赁数据一起，提取到全公司管理仪表板中的相同数据，这都是一次重要的转变。这意味着，能源、水、材料和回收数据，如今可以被视为与财务和租赁数据一样强大且易于访问，而这些数据正是我们的核心业务”，Ford 说道。

至于为何掌握能激发信心的环境数据如此重要，Ford 解释道：“我有 120 项资产需要处理，因此没有足够的时间去寻找出错的地方。大多数人可能只有在出现问题时，才知道自己的数据存在差异，而使用 Envizi 时，我会生成缺失数据报告，从而准确掌握这些差异出现的位置。此外，当我们向 NGERS、GRI、NABERS 或内部团队报告时，Envizi 的[数据]标记功能还允许我们用多种不同方式来报告一条数据。这样我就不必每次都重起炉灶了。”

2021 年，相较 2005 年的基线，GPT 的碳排放量减少了 82%（ibm.com 外部链接）。但对 GPT 来说，财务级别的数据不仅有助于在减排和能效方面做出更明智的决策，同时还有助于采购等领域的决策。“如果我一直在追逐数据，那就没有时间在采购中采取战略性措施。因此，我的很多同行都面临着巨大的成本风险”，Ford 说道。

为了量化这些连锁效应，Ford 的团队在近期计算了一些数字。“我们发现，如果缺失了我们提高的效率和节省的采购成本，那我们的能源成本每年将增加近 5,000 万美元。这意味着我们的能源支出将增加约三倍，而能源在我们的业务成本排名中高居第二”，Ford 说道。

凭借与可持续发展相关的强大数据，GPT 还能充分利用 ESG 透明度所带来的巨大力量。其中一个典型示例便是 GPT 环境仪表板，这是一个依托于 IBM Envizi 所捕获和管理之数据的公共数字“数据包”，它可依据 GPT 的 2005 年基线来汇总资产绩效以及当前的评级和认证。在这份报告中，Ford 指出：“我们可以支持任何数据点，因为我们可以将其追溯到 Envizi 上的支持文档。”