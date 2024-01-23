企业如何能优化运营和成本，同时减少浪费和排放？一家组织开始寻找答案时，发现系统的、由数据驱动的方法是其中的关键所在。
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通过参与众多行业技术工作组和制定报告标准，已在澳大利亚证券交易所 (ASX) 上市的多元化房地产集团 GPT Group（ibm.com 外部链接）的可持续发展主管 Steve Ford 惊讶地发现：环境、社会和治理 (ESG) 数据管理流程的范围十分广泛，而其中很多公司仍继续通过“大量电子表格、PDF 和未加链接的文档”来管理数据。
这与 Ford 及其团队十多年来为 ESG 数据管理部署的高度自动化机制形成鲜明对比。在此期间，GPT 集团一直位居“道琼斯可持续发展世界指数”榜首，且 GPT 的每只批发基金均被评为全球房地产可持续性标准 (GRESB) 的前五分位数行列。实际上，GPT 的碳中和建筑认证面积已超过所有其他澳大利亚房地产业主（ibm.com 外部链接），且当前在标普全球企业可持续性评估中，GPT 在 864 家房地产公司中排名第一。
其背后推动力源于一个强大的组合——将根深蒂固的可持续发展企业文化与系统化的 ESG 数据管理方法融为一体。
但情况并非一直如此。
就在十多年前，GPT 的可持续发展团队在加速其可持续发展之旅方面，就曾面临真正的挑战。使用电子表格和手动工具，管理与能源、水、废物和排放有关的数据，已变得捉襟见肘。独立的遗留系统阻碍了非财务可持续性数据的核对工作。ESG 报告机制变得异常繁琐。
GPT 的智囊团清楚企业可持续发展的未来走向。“最终目标必须是实现净零排放或碳中和。而且，如果有人不认为这是能源和气候相关环境影响的最终目标，那就看走了眼”，Ford 说道。他们很早就意识到，加速实现此目标的一种方法是使用可靠的数据来衡量、管理和报告可持续发展绩效。
因此，在 2011 年，GPT 部署了如今所谓的 IBM® Envizi ESG Suite，以便简化各种建筑资产的 ESG 数据管理，并支持合规性报告，例如国家温室气体和能源报告计划 (NGERs)（ibm.com 外部链接）。过去十年中，此部署已逐渐发展延伸到其他产品（包括间隔计量表数据分析和可持续发展计划跟踪），以便识别和管理实现可持续发展改进的机遇。
将整个产品服务组合的能源强度降低了 52%
每年节省 2,000 万美元的能源和水成本
与 2005 年的基线相比，排放量减少 82%（2021 年）
完整且准确地核算 GPT 的可持续发展绩效指标，是 IBM Envizi ESG Suite 发挥影响力的最大领域之一。
“我们积累了超过 10 个不同的系统来管理和监测水和能源。我们本来就想进行整合，而 Envizi 为此提供了帮助。Envizi 提供了一个用于报告和监测的系统——所有功能全部集中在一个平台上，且有统一的登录名和界面可供我们团队学习使用。当涉及到我们对环境产生影响的主要领域时，优质的信息会以数据的形式呈现，而这为做出明智的决策提供了依据”，Ford 说道。
IBM Envizi ESG Suite 强大的数据捕获、规范化和结构化功能，对于将多种来源和格式的环境数据无缝呈现给可持续发展团队，可谓至关重要。“无论是输入到我们环境管理系统的 Envizi 数据，还是与财务和租赁数据一起，提取到全公司管理仪表板中的相同数据，这都是一次重要的转变。这意味着，能源、水、材料和回收数据，如今可以被视为与财务和租赁数据一样强大且易于访问，而这些数据正是我们的核心业务”，Ford 说道。
至于为何掌握能激发信心的环境数据如此重要，Ford 解释道：“我有 120 项资产需要处理，因此没有足够的时间去寻找出错的地方。大多数人可能只有在出现问题时，才知道自己的数据存在差异，而使用 Envizi 时，我会生成缺失数据报告，从而准确掌握这些差异出现的位置。此外，当我们向 NGERS、GRI、NABERS 或内部团队报告时，Envizi 的[数据]标记功能还允许我们用多种不同方式来报告一条数据。这样我就不必每次都重起炉灶了。”
2021 年，相较 2005 年的基线，GPT 的碳排放量减少了 82%（ibm.com 外部链接）。但对 GPT 来说，财务级别的数据不仅有助于在减排和能效方面做出更明智的决策，同时还有助于采购等领域的决策。“如果我一直在追逐数据，那就没有时间在采购中采取战略性措施。因此，我的很多同行都面临着巨大的成本风险”，Ford 说道。
为了量化这些连锁效应，Ford 的团队在近期计算了一些数字。“我们发现，如果缺失了我们提高的效率和节省的采购成本，那我们的能源成本每年将增加近 5,000 万美元。这意味着我们的能源支出将增加约三倍，而能源在我们的业务成本排名中高居第二”，Ford 说道。
凭借与可持续发展相关的强大数据，GPT 还能充分利用 ESG 透明度所带来的巨大力量。其中一个典型示例便是 GPT 环境仪表板，这是一个依托于 IBM Envizi 所捕获和管理之数据的公共数字“数据包”，它可依据 GPT 的 2005 年基线来汇总资产绩效以及当前的评级和认证。在这份报告中，Ford 指出：“我们可以支持任何数据点，因为我们可以将其追溯到 Envizi 上的支持文档。”
如今，IBM Envizi ESG Suite 通过协助维护财务级别的 ESG 数据、高置信度报告、跟踪工作量、向高管人员通报情况，以及支持审计和鉴证，帮助 GPT 提高了在可持续发展领域中的领导者地位。
“我们与 Envizi 的合作形式不仅仅是一个平台，而是流程系统方面的合作伙伴”，Ford 表示。“我知道我每次都能做出正确的决策，因为他们可谓无所不知。这样一来，我就能更快地对各种事情做出反应，从而节省更多的资金。”
GPT 业已实现的巨大财务价值和减排量，就足以证明这一点。“过去 15 年中，我们的投资将其能源强度降低了 52%，这意味着每年可节省 2,000 多万美元。这反映在了我们极具竞争力的合同能源费率上。按照某些地区当前每兆瓦时近 200 美元的市场价格，我们每年节省的金额已接近 5,000 万美元大关。试想，如果普通企业能够找到一个高成本的领域，并将效率提高 50%，会产生多大的效果”，Ford 说。“如果没有优质的信息，我们就不可能做到这一点，而这正是 Envizi 长期以来一直为我们提供的优势。”
为内部团队、项目干系人、监管机构和审计员准备一系列环境可持续发展报告，是 Ford 团队工作的重要组成部分。IBM Envizi 帮助他们提高了这一流程的效率。“借助 Envizi，我们可以轻松地从高层面的公用事业帐户数据，切换到非常精细的子计量表数据。同时，我们还可附上支持文档来证明我们的数据。如果审计员需要更多信息，我们只需为他们提供一个 Envizi 登录名，他们便可自行提取文档。于是，当我们面临在公司规定的最后期限之前完成工作的压力时，就能为我们节省数周的工作采样和数据收集时间”，Ford 表示。
值得注意的是，GPT 通过系统化改造收获了正面反馈。“现有系统是评估人员在该领域见过的最好的系统。如今，GPT 进行了严格的数据收集和分析，且有大量历史信息可追溯到十多年前”，最佳实践认证 (Best Practice Certification) 在根据 ISO 14001:2015 标准对 GPT 的环境管理系统进行认证时指出。
凭借一系列值得回顾的可持续发展成就，Ford 正在谋划 GPT 下一个以数据为主导的项目，该项目旨在将可持续发展举措系统应用于基层团队。“Captain Planet 项目记录着我们所有正在实施的举措，这样一来，我们就能对结果进行建模，并为高级员工提供季度跟踪，为初级员工提供日常跟踪。这有助于我们根据基线来设定更明确的目标。在某一市场复盘活动中，我们选用 Envizi 来交付我们的 Captain Planet 项目。其中的决定性因素在于，我们的基线数据来自 Envizi，但同时也是因为它易于使用、非常直观，且具有强大的数据可视化和预测工具”，Ford 说道。
[1] https://www.gpt.com.au/sites/default/files/inline-files/GPT%20Sustainability%20Report%202021_1.pdf（链接位于 ibm.com 外部）
GPT（链接位于 ibm.com 外部）是一家多元化的房地产集团，旗下拥有并管理着价值超 274 亿澳元的澳大利亚办公楼、物流和零售资产组合。
该集团自 1971 年起已在澳大利亚公开上市。GPT 是 ESG 领域的领导者，并于近期在针对全球 864 家房地产公司的标普全球企业可持续发展评估中排名第一。
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2022 年 12 月在美国制作。
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