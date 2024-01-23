Downer Group（ibm.com 外部链接）是一家专门从事交通、公用事业和设施管理的综合服务提供商，该公司考虑到此类问题，同时专注于对迫在眉睫的气候危机产生可信、明显的影响，并且已针对业务运营方式进行了重大变革。

“大约在 2008 年左右，我们才真正开始关注环境的可持续性。”Downer 环境、可持续性和报告集团总经理 Ricky Bridge 回忆道，“我们意识到，如果我们要认真对待我们的影响，就需要确保我们的可持续性战略不是次要焦点。它需要与我们的整体业务策略相结合。”

事实上，在接下来的 15 年里，Downer 彻底改变其开展业务的方式。早在 2008 年，该公司就在采矿业占据了强势地位，大约 50% 的收入来自煤炭开采。但现在，Downer 专注于交通、设施和公用事业领域低资本、低碳的服务行。

随着过渡进程，Downer 开始捕获和跟踪更多数据，尤其是与其温室气体 (GHG) 排放量产生的相关数据。不过，这些跟踪工作在很大程度上依赖于手动数据收集和处理，这占用了人员和资源。“我们曾经说过，我们拥有世界上最大的 Excel 旋转表来管理我们的温室气体排放数据。”Bridge 补充道，“这种程度的努力是不可持续的，我们知道这一点。”

“我们还必须考虑合规问题。”Downer 集团可持续性经理 Nathan Brogden 指出，“澳大利亚有一项监管要求，即《国家温室能源报告法》，该法案旨在指导我们收集并报告相关环境数据。但要从电子表格中汇集正确的信息，不仅笨拙，而且还需要大量操作。”

因此，Downer 在 2017 年部署了一个新平台来跟踪其环境、社会和治理 (ESG) 工作，该产品现在称为 IBM® Envizi ESG Suite。