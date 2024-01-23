如今，各行各业都在谈论可持续性。举例来说，您投身工作的企业已经启动或正在考虑启动一项控制自身碳排放的计划。
如何确定这样的计划会产生影响？您的工作会得到严谨的科学数据的支持吗？还是会受到善意愿望的推动？
Downer Group（ibm.com 外部链接）是一家专门从事交通、公用事业和设施管理的综合服务提供商，该公司考虑到此类问题，同时专注于对迫在眉睫的气候危机产生可信、明显的影响，并且已针对业务运营方式进行了重大变革。
“大约在 2008 年左右，我们才真正开始关注环境的可持续性。”Downer 环境、可持续性和报告集团总经理 Ricky Bridge 回忆道，“我们意识到，如果我们要认真对待我们的影响，就需要确保我们的可持续性战略不是次要焦点。它需要与我们的整体业务策略相结合。”
事实上，在接下来的 15 年里，Downer 彻底改变其开展业务的方式。早在 2008 年，该公司就在采矿业占据了强势地位，大约 50% 的收入来自煤炭开采。但现在，Downer 专注于交通、设施和公用事业领域低资本、低碳的服务行。
随着过渡进程，Downer 开始捕获和跟踪更多数据，尤其是与其温室气体 (GHG) 排放量产生的相关数据。不过，这些跟踪工作在很大程度上依赖于手动数据收集和处理，这占用了人员和资源。“我们曾经说过，我们拥有世界上最大的 Excel 旋转表来管理我们的温室气体排放数据。”Bridge 补充道，“这种程度的努力是不可持续的，我们知道这一点。”
“我们还必须考虑合规问题。”Downer 集团可持续性经理 Nathan Brogden 指出，“澳大利亚有一项监管要求，即《国家温室能源报告法》，该法案旨在指导我们收集并报告相关环境数据。但要从电子表格中汇集正确的信息，不仅笨拙，而且还需要大量操作。”
因此，Downer 在 2017 年部署了一个新平台来跟踪其环境、社会和治理 (ESG) 工作，该产品现在称为 IBM® Envizi ESG Suite。
通过集中式仪表板跟踪超过 300 个站点的温室气体排放和总体能源消耗
跟踪脱碳目标的表现，例如与 2020 年基线相比，到 2023 年运营（范围 1 和 2）温室气体排放量减少 50% 以上
能够将现有数据关联到在运营层面从提供脱碳成果的部门手中收集的数据
随着 IBM Envizi ESG Suite 的应用，Downer 开始制定雄心勃勃的脱碳目标，例如到 2050 年实现净零排放，到 2032 年将其运营温室气体排放量降低到 2020 年使用量的 50% 以下。该业务反过来又依赖于 IBM 解决方案来捕获和管理相应的可持续性数据（能源消耗、废物、产生的温室气体），以推动全球集团实现这些目标。
“借助 Envizi，我们能够设定一个基于科学的目标，并根据该目标实际跟踪我们的表现。”Brogden 指出，“我们经常发现 Downer 内部发生重大的组织变化，现在我们可以在跟踪过程中解释这些转变。我们可以反思实际数据（我们的基线和目标），尽管发生变化，我们仍然可以跟踪减排轨迹并及时了解我们当前的温室气体排放表现。”
借助这种更简化、自动化的报告结构，Downer 还开始加速报告和跟踪工作的频率，转向实时数据库方法。正如 Brogden 解释的那样：“我们能够以更加敏捷的方式设计报告，关联来自不同业务领域的不同数据源并支持更多临时请求。然后，我们可以将这些信息从中央数据仓库传输到整个业务的不同仪表板。”
“计算温室气体排放量实际上非常复杂。”他继续说道，“因为必须考虑一系列外部因素并将其应用到收集到的消费数据中。但 Envizi 可以帮助我们相当轻松地跟踪和衡量我们的碳排放量。我们可以将所有需要的信息编译成可持续性报告，并向市场和任何审计员清楚展示我们的输出，以及支持这些披露的排放核算。”
“气候变化是人类面临的头号最大威胁。”Brogden 指出，“Downer 非常严肃地对待这一威胁，以及我们在预防这一威胁方面所扮演的角色。”事实上，该企业雇佣超过 60 名员工致力于环境工作，其中许多员工就职于 Downer 的各个业务单位和项目站点。
“我们的公司实行去中心化制度。”Brogden 补充说道，“而且我们的每个业务领域都有自己独特的环境和可持续性触点。因此，只要业务单位在财务 KPI 或排放 KPI 方面满足我们更广泛的组织目标，我们就允许他们制定自己的路径。”
这种独立性已经指导 Downer 脱碳计划的实施。在该条件下，该集团提供了贯穿整个业务的关键主题，供每个业务单位确定并追求最符合其唯一业务目标的脱碳策略。为了帮助促进这些本地化举措的创建和实施，Downer 于 2022 年 6 月设立了集团脱碳基金。
“有时，这些减排工作可能需要相对较高的前期成本。”Brogden 解释道，“至少，与传统预算周期中已经分配的资金相比是这样的。因此，他们需要集团层面的干预，以确保组织的脱碳目标保持在正轨，并且该基金能够提供所需的资金。”
为了确定哪些领域最有可能产生显着的减排效果，各个业务单位可以使用 IBM Envizi ESG Suite 来隔离和标识消费趋势。正如 Brogden 指出的那样：“他们可以问问自己：‘是什么推动了我们的排放？从技术角度来看，实际上可以实现什么？我们使用的是什么燃料？有何影响？’”
相反，企业层面的可持续性工作人员可以使用 IBM 技术来评估资金请求，确定哪些计划最有可能帮助推动集团实现长期减排目标。此外，对于那些正在实施的计划，IBM Envizi ESG Suite 提供的实时跟踪转变有助于持续对这些减排工作施加压力，以取得成果。
“可靠的数据意味着组织的其他部分依赖我们的部门来了解正在发生的事情。”Bridge 澄清道，“在制定关键决策时，这让我们在高层领导和整个集团的其他项目干系人中获得了信任。它的帮助超过了我们的内部努力，在寻求融资选择时，能够令人信服地证明我们的可持续性资质是至关重要的，尤其是在澳大利亚和新西兰。”
IBM Envizi ESG Suite 正在帮助 Downer 实现其可持续性目标，一次一份报告。
“简化的应计和报告系统为我们节省了大量精力。”Brogden 指出，“与使用 Excel 相比，完成月度报告所需的站点和数据收集可能需要大约一半的时间。以前，我们需要几天的时间来输入数据，还需要另外几天的时间来整理记录、标准化处理数据并为不同的业务领域定制报告。借助 Envizi，只需按一下按钮即可。”
而且，这种简化的报告可直接转化为更高效、更富有成效的可持续性工作。“这确实有助于理解我们数据中的异常之处。”Brogden 补充道，“它为我们提供了整体数据健康状况的诊断，以及是否存在因报告错误而可能出现的任何差距或异常情况。我们可以将当前数据与审计历史记录进行比较，并更轻松地厘清状况。总的来说，我们可持续性数据的可信度有所提高。”
更准确的记录还有助于年度报告工作和相应审计的监管合规性，特别是在过渡时期。Brogden 解释说：“如果审计员询问我们为什么某个站点的温室气体排放增加，我们可以查看系统中的记录，并快速、透明地找出导致这一变化的根本原因。”
他继续补充道：“我们的下一个新领域是范围 3 排放报告。这将为我们提供有趣的机会，将我们在 Envizi 中拥有的数据与我们在运营层面从提供脱碳成果的部门（例如铁路部门）手中收集的数据关联起来。”
更好的是，所有这些努力都不会被忽视。正如 Brogden 所补充的那样：“它可以帮助我们赢得工作。我们现在发现，如果您没有 ESG 资质并且不专注于脱碳，那么与客户互动就会变得越来越困难。我认为可持续性是我们 Downer 的三大胜利主题，帮助我们在谈判桌上占有一席之地，特别是与我们经常合作的政府客户。”
Downer（ibm.com 外部链接）成立于 150 多年前，是一家集成服务提供商，专门从事交通、公用事业和设施管理。
该公司共雇用约 33,000 名员工，并维护着主要位于澳大利亚和新西兰的数百个项目和永久站点。
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2022 年 12 月在美国制作。
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