Melbourne Water 能源会计师 Daniel Bradshaw 说道：“我们在东部和西部的处理厂处理墨尔本约 90% 的污水。能源使用是整个组织的主要支出，约占维多利亚州水务部门碳排放总量的一半。”

人口的增长和气候变化的影响，使该组织的能源负担日益加重。在未来 50 年，大墨尔本地区的人口将再增加 400 万。气候变化导致气温升高，导致丛林大火蔓延，并增加发生其他极端天气事件的可能性。上述两种结果都对该州的供水和基础设施提出了更高的要求，预示着未来需要更多的能源来提供相同的服务。

作为致力于可持续发展的组织，Melbourne Water 承诺帮助领导该州水务部门采取减缓和适应气候变化的举措。这一承诺迫使该组织寻找更多方法来减少能源消耗并利用可再生替代品。但这样做需要对能源使用和支出进行极其详细的跟踪，而在 2013 年之前，该组织并不具备这种能力。

Bradshaw 回忆说：“我们当时使用的是一个旧式数据管理系统，该系统繁琐、功能有限且难以使用。这种困难很大程度上是由于系统依赖手动数据输入和文件上传造成的，这往往导致数据质量较差。查找、汇编和更正环境、社会和治理 (ESG) 绩效数据的多个电子表格，也占用了 Melbourne Water 投注于未来的时间成本。Bradshaw 继续说道：“数据集是手动创建的，并使用 CSV 文件格式上传，因此单个放错位置的逗号可能会导致整个数据集出现偏差。”这使得 Melbourne Water 更难准确评估其能源使用情况以及估计未来的费用。



提取数据还要求用户对系统的功能有具体的了解，这使得能够访问和分析数据的人数降到最低。Bradshaw 说：“如果有数据要求了解我们是如何使用能源的，我们就必须在能源团队内部创建一个任务来实现这些目标。没有有效的方法来在整个组织内共享数据洞察。”

Melbourne Water 决定用 IBM® Envizi™ ESG Suite 替换其旧系统，以帮助主动管理其事务性能源数据组合，并消除阻碍其可持续发展工作的数据保留和报告难题。