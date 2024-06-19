Melbourne Water 能源会计师 Daniel Bradshaw 说道：“我们在东部和西部的处理厂处理墨尔本约 90% 的污水。能源使用是整个组织的主要支出，约占维多利亚州水务部门碳排放总量的一半。”
人口的增长和气候变化的影响，使该组织的能源负担日益加重。在未来 50 年，大墨尔本地区的人口将再增加 400 万。气候变化导致气温升高，导致丛林大火蔓延，并增加发生其他极端天气事件的可能性。上述两种结果都对该州的供水和基础设施提出了更高的要求，预示着未来需要更多的能源来提供相同的服务。
作为致力于可持续发展的组织，Melbourne Water 承诺帮助领导该州水务部门采取减缓和适应气候变化的举措。这一承诺迫使该组织寻找更多方法来减少能源消耗并利用可再生替代品。但这样做需要对能源使用和支出进行极其详细的跟踪，而在 2013 年之前，该组织并不具备这种能力。
Bradshaw 回忆说：“我们当时使用的是一个旧式数据管理系统，该系统繁琐、功能有限且难以使用。这种困难很大程度上是由于系统依赖手动数据输入和文件上传造成的，这往往导致数据质量较差。查找、汇编和更正环境、社会和治理 (ESG) 绩效数据的多个电子表格，也占用了 Melbourne Water 投注于未来的时间成本。Bradshaw 继续说道：“数据集是手动创建的，并使用 CSV 文件格式上传，因此单个放错位置的逗号可能会导致整个数据集出现偏差。”这使得 Melbourne Water 更难准确评估其能源使用情况以及估计未来的费用。
提取数据还要求用户对系统的功能有具体的了解，这使得能够访问和分析数据的人数降到最低。Bradshaw 说：“如果有数据要求了解我们是如何使用能源的，我们就必须在能源团队内部创建一个任务来实现这些目标。没有有效的方法来在整个组织内共享数据洞察。”
Melbourne Water 决定用 IBM® Envizi™ ESG Suite 替换其旧系统，以帮助主动管理其事务性能源数据组合，并消除阻碍其可持续发展工作的数据保留和报告难题。
现在，只需几小时即可生成可持续发展报告，而不是几天
能够识别事件驱动的成本增加，有助于减少数十万美元的能源费用
IBM Envizi ESG Suite 是基于云的数据和分析软件，用于 ESG 绩效管理。该套件为 ESG 和可持续发展数据提供了单一事实来源，这正是 Melbourne Water 为实现规定的可持续发展目标所亟需的数据。
Melbourne Water 选择 Envizi 将来自各种泵输送资产、储水库和处理厂的数据整合到单一仪表板上。该套件可自动收集和整合来自多个来源的 500 多种数据类型，因此用户只需收集一次数据即可多次生成报告。
上传和整合完成后，Envizi 灵活的报告工具使用 Melbourne Water 的输入信息，来生成能源强度指标，与能源使用相关的成本和排放量。然后研究这些指标以期识别能源效率机会。Bradshaw 说：“我们正在寻找一个系统，可以告诉我们过去和现在的能源支出。Envizi 让我们能够捕捉到我们过去所做的一切以及我们目前正在做的事情，因此我们可以利用这些数据为未来发展提供洞察力。”
现在，Melbourne Water 可以识别能源密集型设施和资产，并持续对这些绩效指标进行基准测试，优化也比以往任何时候都容易。例如，Bradshaw 解释道：“在我们的东部处理厂，我们知道有 500 个连接，这个地点的总用电量几乎占到组织总用电量的一半。我们已经能够集中精力在该地点实施大规模的太阳能安装，因此预计该地点使用的排放密集型电力将大幅减少。”Bradshaw 补充说，Melbourne Water 能够如此方便地获得这些信息，对公司有很大助益。他说：“现在我们可以看到一段时间内的能源消耗情况，并为我们的项目干系人快速生成报告，其中包含站点能源使用情况的概述以及计量成本或服务费的任何变化。”
借助 Envizi，Melbourne Water 就有了支持其可持续发展举措的数据基础，使该组织能够长期跟踪已确定的可再生能源项目的绩效。通过对历史活动的分析，可以有针对性地用太阳能电池板、水电站和污水燃气内燃机等可再生资源，取代处理和传输系统中的许多不可再生能源。到 2025 年，Melbourne Water 计划 100% 的电力都来自可再生能源。
由于所有数据管理均通过单一记录系统进行处理，Melbourne Water 现在可以快速、简单地实现以下可持续发展目标。
管理公用事业支出和风险
Envizi 部署了强大的数据质量保证工具，例如全面的关税引擎和数据应计功能，并辅以自动数据捕获功能，这些功能既可以减少手动数据输入中常见的错误，又可以加速数据输入过程。公用事业账单的获取和验证也变得更加便捷，Melbourne Water 可以通过准确估算未来账单来有效管理风险。Bradshaw 指出：“现在的月末应计计算准确度在最终发票结果的 0.5% 以内。”
简化可持续发展报告
自动数据捕获从多个数据源中提取信息。同样的数据可用于 Melbourne Water 所有 ESG 相关报告，并与定制的能源强度指标进行比较。简化的报告还创建审计跟踪并支持国际公认的 ESG 报告框架，例如国家温室气体排放报告计划 (NGERS)，这是澳大利亚政府的一项强制性报告要求。
主动管理能源
Melbourne Water 的资产分布在广泛的地理区域，具有不同的运营功能。现在，该组织可以使用单一的综合视图，查看这些不同系统和站点的能源使用情况，并根据组织结构的逻辑视图，对报告进行分组。这有助于对细分业务组内的活动进行衡量和验证，并跟踪太阳能和能效项目是否符合其最初的业务论证。
优化设施性能
项目干系人现在可以直接查看 Melbourne Water 所有能源指标的单一事实来源。Bradshaw 说：“数据是分散的，多个团队可以在需要时访问成本、消耗、帐号和报告工具。”这样可以更好地识别出节约成本的机会，减少了劳动强度，为组织节省了时间和金钱。
利用 Envizi 套件改进的报告工具和数据功能，Melbourne Water 的可持续发展工作愈加精准，有能力集中精力保障公用供水，以满足当今和未来的气候和人口需求。
作为其强制性环境承诺的一部分，Melbourne Water 计划到 2025 年分阶段将范围 1 和范围 2 温室气体 (GHG) 排放量减少 42.4%，到 2030 年减少 93.7%，并到 2035 年完全实现净零排放。
Melbourne Water（ibm.com 外部链接）是一家政府所有的法定机构，负责管理大墨尔本地区的主要供水、污水处理和排水网络Melbourne Water 还与当地水务公司以及澳大利亚维多利亚州议会携手合作，积极保护河流和小溪，促进社区健康和环境保护。
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2023 年 3 月在美国制作。
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