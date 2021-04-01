主页 Consulting Celonis IBM Consulting 与 Celonis
充分利用企业范围内的流程简化和自动化，大规模创造商业价值
了解价值创造 弹性数字供应链如何提高效率
上海陆家嘴金融区夜景鸟瞰图，哥斯达黎加圣佩德罗
概述
利用智能工作流加速业务转型。

IBM、Red Hat 和 Celonis 已经建立了战略合作伙伴关系，这将加速并助推您的业务转型。无论在哪个行业或领域，IBM 都可以通过 Celonis 流程挖掘软件和执行管理系统获得智能工作流程的强大功能，从而帮助您的企业提高生产力和响应能力。IBM、Red Hat 和 Celonis 强强联合，帮助客户满负荷执行流程，并快速实现流程中的最大价值和潜力。

 了解我们的生态系统如何为企业客户提供服务
参加“Celonis World Tour 2023”大会，加入我们

参加纽约市的“World Tour”活动，了解 Celonis、IBM 和 Red Hat TITANIUM 开展的各个层面的合作如何为现有客户和新客户带来巨大价值。然后，晚上我们一起谈心交流，享用茶点和开胃小菜，共同庆祝我们合作的成功，并为未来干杯。

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优势
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使流程和工作流程更加智能
IBM 正在将 Celonis 整合到其咨询服务中，以帮助客户跨供应链、财务、采购、人力资源和客户体验等领域创建智能工作流程。
了解业务咨询服务部
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在 IBM Garage 中加速创新
IBM 正在将 Celonis 智能执行管理软件嵌入到 IBM Garage 方法中，以深化工作流程分析，加速智能工作流程的创建。
了解有关 IBM Garage 的更多信息
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实现灵活性和可选择性；保持一致性和可扩展性
Celonis 在 Red Hat OpenShift 上重新搭建平台，采用了开放式混合云战略，为客户的技术部署提供了更多灵活性和可选择性，同时提供一致性，以便跨多个云进行扩展。
探索 Red Hat OpenShift
功能 业务流程外包

IBM 在众多业务流程外包合作关系中选择了 Celonis，有助于实现更高效的运行，并最终为您的企业带来更出色的成果。

 探索 IBM 的独特方法 (2:03) 采购和供应链转型

IBM 正在使用 Celonis 流程挖掘来创建和优化智能工作流程，以实现采购和供应链组织从供应商采购到应付账款的转型。

 观看网络研讨会 (45:41)
利用 IBM Garage 实现共同创新
利用我们包含设计思维、敏捷性和开发运维实践的端到端框架，顺畅构想、构建、评估、迭代和扩展各种解决方案。来自 IBM 业务、设计和技术等多元化领域的专家将与您的团队紧密合作，应用各种突破性的技术，从而快速实现价值成果。 了解更多信息 与 IBM Garage 专家交谈
我们与 IBM 全球企业咨询服务部（现为 IBM Consulting）合作，通过应用 Celonis 流程挖掘工具分析了欧洲和非洲多个国家/地区的采购到付款流程，发现并修复了效率低下的问题。 Jens Knoblauch Executive Director, Digital Business Services Linde IBM 和 Celonis 推动企业数字化转型
成功案例 转变和改进财务流程

对于一家大型化工公司，IBM 使用 Celonis 流程挖掘工具分析了多个国家/地区的采购到付款流程，以提高透明度，找出具体需要改进的地方。

 IBM 的无障碍采购

IBM 转变了自己的采购流程，通过缩短循环时间、最大程度优化采购请求、提高目录采用率并优化审批，节省了近 100 万美元。

 为员工提供有关争议管理的见解

一家领先的跨国消费品公司提高了争议管理流程的透明度，并做好准备，以改进客户索赔和扣除请求的管理方式。
一名演讲者在 2021 年 Celosphere 大会上发表演讲
流程和工作流转型

IBM 已经建立了全球合作伙伴关系，因而 IBM 和 Red Hat 可联手帮助客户加快工作流程的转型，实现更高的智能化水平。IBM Consulting 会将 Celonis 执行管理系统融入其产品中，从而能够分析供应链管理、财务或采购等流程生成的数据，以便找出漏洞并提出修复建议，为客户的技术部署提供更大的灵活性。

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