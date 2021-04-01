IBM、Red Hat 和 Celonis 已经建立了战略合作伙伴关系，这将加速并助推您的业务转型。无论在哪个行业或领域，IBM 都可以通过 Celonis 流程挖掘软件和执行管理系统获得智能工作流程的强大功能，从而帮助您的企业提高生产力和响应能力。IBM、Red Hat 和 Celonis 强强联合，帮助客户满负荷执行流程，并快速实现流程中的最大价值和潜力。
参加纽约市的“World Tour”活动，了解 Celonis、IBM 和 Red Hat TITANIUM 开展的各个层面的合作如何为现有客户和新客户带来巨大价值。然后，晚上我们一起谈心交流，享用茶点和开胃小菜，共同庆祝我们合作的成功，并为未来干杯。
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IBM 在众多业务流程外包合作关系中选择了 Celonis，有助于实现更高效的运行，并最终为您的企业带来更出色的成果。
IBM 正在使用 Celonis 流程挖掘来创建和优化智能工作流程，以实现采购和供应链组织从供应商采购到应付账款的转型。
对于一家大型化工公司，IBM 使用 Celonis 流程挖掘工具分析了多个国家/地区的采购到付款流程，以提高透明度，找出具体需要改进的地方。
IBM 转变了自己的采购流程，通过缩短循环时间、最大程度优化采购请求、提高目录采用率并优化审批，节省了近 100 万美元。
一家领先的跨国消费品公司提高了争议管理流程的透明度，并做好准备，以改进客户索赔和扣除请求的管理方式。