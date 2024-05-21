2020 年，壳牌和 IBM 推出了采矿优化平台 OREN（链接位于 ibm.com 外部）。“OREN 是一个可以与不同解决方案协作的开放平台，”壳牌行业脱碳与创新副总裁 Grischa Sauerberg 表示。“提供商可以带来他们的数字产品，并将其提供给客户。但更重要的是，平台还使他们能够共同开发端到端集成数字解决方案，帮助采矿公司应对脱碳方面的挑战。”

采矿公司是壳牌的重要客户群，这家能源公司转向开发采矿解决方案是合乎逻辑的，因为这两个行业都是劳动密集型的，并且对于实现能源转型至关重要。这两个行业都是采掘行业——利用重型设备从地球上提取原材料，然后进行加工和运输。“我们选择采矿业作为起点，因为它与能源行业有很多相似之处，并且面临一些共同的挑战，”壳牌行业脱碳与创新副总裁 Grischa Sauerberg 解释说。壳牌已经完成了许多能源行业的数字化项目，因此可以将这些项目的经验分享给采矿业客户。

为了系统地找出这些挑战并形成解决方案，壳牌和 IBM 组建了一支多元化团队，成员来自相隔遥远的国家，包括英国、荷兰、比利时、罗马尼亚、印度、新加坡、澳大利亚和巴西。采矿业专家、技术专家、项目经理、设计师、分析师、战略专家和开发商，共同致力于把 OREN 做到最好。

为了可视化端到端采矿价值链、定义客户旅程并找出用户痛点，团队进行了广泛的用户研究。



“我们在采矿客户的价值链上进行了 350 多次采访，我们发现了一些很好的洞察，”Sauerberg 说。“比如，80% 的采矿业客户的痛点非常相似：如何通过数字化和数据聚合来专注于脱碳，以及如何降低运营成本。”



在分析客户反馈并参加设想和架构研讨会后，团队成员提出了假设，并为 OREN 的最小可行产品 (MVP) 完善了愿景和路线图。IBM Garage 透明的共同创建方法，帮助团队构建了一个开放的协作架构，以便众多解决方案提供商可以参与该平台，并且平台可以容纳不断涌入的新参与者。开放式架构还允许灵活地进行多云和本地部署。

在前端，OREN 使用 Salesforce 技术。在后端，平台目前在 IBM Cloud 上运行，但得益于 Red Hat OpenShift（链接位于 ibm.com 之外），如果采矿客户有其他要求，OREN 也可以在任何其他云平台上运行。通过 IBM Cloud Pak for Data 摄取、管理和分析数据，并且经过 IBM Open Data for Industries 的丰富之后，可与行业中的数据模型配合，用于地下、能源和碳核算数据管理。IBM Cloud Pak for Data 提供了世界一流的数据编织实现，因为 OREN 可以在同一个平台中提供数据和供应链功能，例如虚拟化、治理和沿袭。OREN 还包含 IBM Environmental Intelligence Suite ，采矿业者可以连接到 IBM Maximo Application Suite，该套件提供智能资产管理、监控、预测性维护和计算机视觉。

在开发阶段，壳牌和 IBM 遵循敏捷方法并采用 DevOps 原则，加快了价值实现的速度。敏捷规程的可预测节奏，使合作关系更加牢固，更专注于项目。仅用了八个月的时间，壳牌和 IBM 团队就将 OREN 从理论概念推向了市场应用。