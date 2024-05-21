“采矿业正处于能源转型的起点，这也是一个经常被遗忘的行业，因为处于人们不常看到的地带，”壳牌和 IBM 共同创建的 OREN 解决方案负责人 Tarja Strahlman 说。“世界上某些国家的采矿业，消耗了该国总能源的 40% 至 50%。”采矿和矿物，是通过电池、风力涡轮机、太阳能等实现更广泛能源转型的基础所在。
当消费者想到全球能源巨头壳牌时，采矿业可能在其相关活动列表中排名靠后，但随着新的商业活动和脱碳举措的推出，壳牌的使命是改变这一现状。事实上，壳牌希望为采矿业构建一个解决方案，同时解决可持续发展、数字化转型和业务增长问题。
壳牌的目标是到 2050 年成为一家净零排放能源企业。随着壳牌逐渐从化石燃料转型，该公司一直在尝试新的商业模式，并寻找专门从事加速转型、创新和技术扩展的合作伙伴。这就是壳牌与 IBM 合作开展采矿业数字业务的原因，采矿业是一个除了效率和安全之外，还需要深度脱碳的行业。
壳牌与 IBM Consulting 合作，壳牌员工和 IBM 顾问利用 IBM 可持续发展咨询实践和敏捷的 IBM Garage™ 方法——共同创建（设计）、共同执行（构建）、共同协作（扩展）——在协作环境中快速创新。经过大量的市场研究和商业模式头脑风暴后，壳牌和 IBM 的判断是，构建一个数字平台，通过卓越运营、安全和可持续发展实现采矿业的去碳化，是未来的最佳发展途径之一。
Shell 的目标是到 2050 年成为净零排放能源企业
通过 350 多次访谈，从整个采矿价值链中发现见解
2020 年，壳牌和 IBM 推出了采矿优化平台 OREN（链接位于 ibm.com 外部）。“OREN 是一个可以与不同解决方案协作的开放平台，”壳牌行业脱碳与创新副总裁 Grischa Sauerberg 表示。“提供商可以带来他们的数字产品，并将其提供给客户。但更重要的是，平台还使他们能够共同开发端到端集成数字解决方案，帮助采矿公司应对脱碳方面的挑战。”
采矿公司是壳牌的重要客户群，这家能源公司转向开发采矿解决方案是合乎逻辑的，因为这两个行业都是劳动密集型的，并且对于实现能源转型至关重要。这两个行业都是采掘行业——利用重型设备从地球上提取原材料，然后进行加工和运输。“我们选择采矿业作为起点，因为它与能源行业有很多相似之处，并且面临一些共同的挑战，”壳牌行业脱碳与创新副总裁 Grischa Sauerberg 解释说。壳牌已经完成了许多能源行业的数字化项目，因此可以将这些项目的经验分享给采矿业客户。
为了系统地找出这些挑战并形成解决方案，壳牌和 IBM 组建了一支多元化团队，成员来自相隔遥远的国家，包括英国、荷兰、比利时、罗马尼亚、印度、新加坡、澳大利亚和巴西。采矿业专家、技术专家、项目经理、设计师、分析师、战略专家和开发商，共同致力于把 OREN 做到最好。
为了可视化端到端采矿价值链、定义客户旅程并找出用户痛点，团队进行了广泛的用户研究。
“我们在采矿客户的价值链上进行了 350 多次采访，我们发现了一些很好的洞察，”Sauerberg 说。“比如，80% 的采矿业客户的痛点非常相似：如何通过数字化和数据聚合来专注于脱碳，以及如何降低运营成本。”
在分析客户反馈并参加设想和架构研讨会后，团队成员提出了假设，并为 OREN 的最小可行产品 (MVP) 完善了愿景和路线图。IBM Garage 透明的共同创建方法，帮助团队构建了一个开放的协作架构，以便众多解决方案提供商可以参与该平台，并且平台可以容纳不断涌入的新参与者。开放式架构还允许灵活地进行多云和本地部署。
在前端，OREN 使用 Salesforce 技术。在后端，平台目前在 IBM Cloud 上运行，但得益于 Red Hat OpenShift（链接位于 ibm.com 之外），如果采矿客户有其他要求，OREN 也可以在任何其他云平台上运行。通过 IBM Cloud Pak for Data 摄取、管理和分析数据，并且经过 IBM Open Data for Industries 的丰富之后，可与行业中的数据模型配合，用于地下、能源和碳核算数据管理。IBM Cloud Pak for Data 提供了世界一流的数据编织实现，因为 OREN 可以在同一个平台中提供数据和供应链功能，例如虚拟化、治理和沿袭。OREN 还包含 IBM Environmental Intelligence Suite ，采矿业者可以连接到 IBM Maximo Application Suite，该套件提供智能资产管理、监控、预测性维护和计算机视觉。
在开发阶段，壳牌和 IBM 遵循敏捷方法并采用 DevOps 原则，加快了价值实现的速度。敏捷规程的可预测节奏，使合作关系更加牢固，更专注于项目。仅用了八个月的时间，壳牌和 IBM 团队就将 OREN 从理论概念推向了市场应用。
随着壳牌推出 OREN 并加深对客户需求的了解，公司实施了智能解决方案（集成采矿解决方案），以帮助发展和整合数据和数字生态系统。
为了帮助客户解决需要不同来源数据的复杂问题，壳牌和 IBM 决定在整个采矿供应链中，提供集成数据和数字解决方案。
团队成员确定了排放管理和尾矿管理智能解决方案的 MVP。他们正在与壳牌和其他客户验证解决方案假设，并开始 MVP 开发。
排放管理是围绕脱碳机会提高效率的关键第一步。排放管理智能解决方案，在技术和数据可访问性方面提供了最少的工作量。该方案可以帮助采矿公司了解其碳排放，并保持在政府规定的范围内。毕竟，一家公司无法改变它无法衡量的东西。
该方案将帮助客户从传感器和设备收集数据，检查数据质量，汇总数据并进行计算。碳计算器使用 IBM Environmental Intelligence Suite API，完成符合温室气体协议核算标准的计算。
该技术还应用分析和 AI，这样客户不仅可以获得更多数据，还能获得相关洞察。
采矿公司可以利用这些信息，实现工作流程自动化、优化运营、改用可再生能源，以及更新碳排放量高的设备。
尾矿管理工具将以数字化方式监督尾矿的储存，尾矿是从矿山中提取和分离有价值的材料后剩下的废物。尾矿通常是湿泥浆，通常含有有毒化学物质，因此必须进行监测、管理和安全储存。采矿公司通常将尾矿储存在地下或大坝中，并且必须确保不会泄漏到地下水中或造成环境问题。检查人员需要亲自前往尾矿储存设施，检查裂缝或泥土移动的证据，但数字尾矿管理工具可以汇总来自卫星图像、大坝传感器和地质报告的数据，有效监控尾矿设施和环境安全。然后，智能工作流程可以立即自动缓解任何问题。
OREN 智能解决方案可以针对采矿客户的痛点进行定制。团队可以共同创建一个满足需求的智能解决方案，连接各种数据和解决方案，并使用矿井中的预测和自动化功能，构建智能工作流程。OREN 可以帮助采矿公司实现运营数字化、自动化和转型，使其变得更加高效、安全和可持续。
为了实现这一转型，团队遵循由 IBM Garage 方法支持的三步流程：可视化、实施/测试、伸缩/扩展。
壳牌和 IBM 根据用户反馈继续迭代 OREN，并于 2022 年 1 月发布了 2.0 版本，其中包括技术集成平台。智能解决方案团队目前正在研究一系列需要集成解决方案的用例，并已得到 40 个采矿客户的验证。
壳牌设想将 OREN 平台作为采矿业的蓝图解决方案。随着时间的推移，壳牌可以复制这一概念，对其他重碳行业（建筑、化工、水泥）进行数字化转型，并在实现净零排放的过程中帮助改善可持续性实践。
“我们对 OREN 的愿景是，使其成为采矿业和许多其他行业真正推动大规模数字化转型的首选平台，”Sauerberg 总结道。
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壳牌（链接位于 ibm.com 以外）是一家能源和石化公司集团，采用先进技术和创新方法帮助建设可持续的能源未来。公司总部位于英国伦敦，在 70 多个国家约有 80,000 多名员工。
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2022 年 10 月在美国制作。
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