IBM Open Data for Industries 是首个在 OSDU 数据基础上构建的端到端开源平台，适用于石油、天然气和能源行业。

这款 IBM 解决方案在领先的混合云企业容器平台 Red Hat® OpenShift® 上运行，与 IBM Cloud Pak for Data 完全集成。几乎可在任何 IT 基础架构环境（本地部署、公共云、多云或边缘）中加快数据处理速度。