主页 分析 Cloud Pak for Data Energy Data Nexus IBM Open Data for Industries for IBM Cloud Pak for Data
首个面向市场的混合云平台，可帮助能源行业分析整个企业的 OSDU 数据
立即体验
鸟瞰图：漂浮在大坝中的太阳能电池板是清洁能源
加快数据处理

IBM Open Data for Industries 是首个在 OSDU 数据基础上构建的端到端开源平台，适用于石油、天然气和能源行业。

这款 IBM 解决方案在领先的混合云企业容器平台 Red Hat® OpenShift® 上运行，与 IBM Cloud Pak for Data 完全集成。几乎可在任何 IT 基础架构环境（本地部署、公共云、多云或边缘）中加快数据处理速度。

AWS 和 IBM 合作开发全面的 OSDU 数据平台——一款可在 Red Hat® OpenShift® 和 AWS Cloud 上运行的解决方案。

使用方法

无论数据位于何处，皆可轻松访问 现在，有一种解决方案可以让您获取任何地方的项目数据。无论数据存储在世界另一端的本地，还是位于网络边缘，混合云技术都能帮您轻松访问。
监管合规性和运营灵活性   要在不同运营环境中实现合规性，能源企业需要部署灵活的解决方案，例如国内云和防火墙后安全性，以便应对数据主权和 IT 治理方面的挑战和风险。
分析和人工智能 (AI) 注入 AI 和机器学习，利用开源平台扩展 IBM Cloud Pak for Data 服务，从而加快获取可信企业数据洞察。 IBM Cloud Pak for Data 服务
利用 OSDU 数据，推动 AI 应用，借助混合云在更多环境中实现运行

无论您的数据位于本地还是私有云或公共云、多云还是边缘，Open Data for Industries 都能帮助您利用 OSDU 数据平台最大限度挖掘洞察力。

 利用开放式源代码解锁数据

面向混合云数据的 Red Hat OpenShift 容器平台，让企业的解决方案几乎能够随处运行。

 实现基础架构现代化

运用开放式源代码技术实现应用程序和工作负载现代化，降低平台重建成本，从而加快数字化转型。

 将 AI 功能引入企业工作流程

释放数据驱动的工作流程洞察，加速企业云之旅。
利用混合云开源平台分析企业的所有数据 企业应用程序、专有源代码和 OSDU 几乎实现随处运行

使用相同的 IT 基础架构，即可在云端、本地或边缘实现无缝运行，并为数据科学提供支持。

 打通数据孤岛

利用开放式源代码释放地球科学和工程领域专有应用程序中的数据，从而构建统一的能源工作流程。

 释放启用 AI 的工作流程

加速数据访问，推动高级分析和 AI 在不同企业和技术领域的应用。

 

 实现数据安全和控制

获得全栈容器安全和企业级服务水平优势。

 

 满足数据主权要求

将应用程序带到数据所在的位置，助力企业满足合规性和国内要求。

 

 推向边缘

将应用程序部署在靠近传感器数据所在位置的地方，以提高运营敏捷度，加快获取洞察。

 
探索平台
这份详细的操作演示展示了 IBM Open Data for Industries for IBM Cloud Pak for Data 如何帮助企业利用混合云实现现代化。查看直观的界面，您可以通过中央控制平面深入了解和分析 OSDU 数据平台工作流程。
立即开启对话，谈论您的定制定价


IBM Open Data for Industries 提供灵活的许可选项，可满足企业的不同需求。其中包括以下功能。

  • 标准应用程序接口 (API)，用于访问 IBM 打造的这款 OSDU 数据平台解决方案
  • Red Hat OpenShift 容器平台
  • IBM Cloud Pak for Data 基础支持平台扩展，可涵盖更多数据和 AI 服务

 
后续步骤

深入了解这款混合云开源数据平台的强大功能、灵活性和可扩展性。或者免费与能源专家交谈，了解 IBM 可以如何助力您实现业务转型。

 试用 IBM Open Data for Industries