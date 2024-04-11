IBM Open Data for Industries 是首个在 OSDU 数据基础上构建的端到端开源平台，适用于石油、天然气和能源行业。
这款 IBM 解决方案在领先的混合云企业容器平台 Red Hat® OpenShift® 上运行，与 IBM Cloud Pak for Data 完全集成。几乎可在任何 IT 基础架构环境（本地部署、公共云、多云或边缘）中加快数据处理速度。
AWS 和 IBM 合作开发全面的 OSDU 数据平台——一款可在 Red Hat® OpenShift® 和 AWS Cloud 上运行的解决方案。
无论您的数据位于本地还是私有云或公共云、多云还是边缘，Open Data for Industries 都能帮助您利用 OSDU 数据平台最大限度挖掘洞察力。
面向混合云数据的 Red Hat OpenShift 容器平台，让企业的解决方案几乎能够随处运行。
运用开放式源代码技术实现应用程序和工作负载现代化，降低平台重建成本，从而加快数字化转型。
释放数据驱动的工作流程洞察，加速企业云之旅。
使用相同的 IT 基础架构，即可在云端、本地或边缘实现无缝运行，并为数据科学提供支持。
利用开放式源代码释放地球科学和工程领域专有应用程序中的数据，从而构建统一的能源工作流程。
加速数据访问，推动高级分析和 AI 在不同企业和技术领域的应用。
获得全栈容器安全和企业级服务水平优势。
将应用程序带到数据所在的位置，助力企业满足合规性和国内要求。
将应用程序部署在靠近传感器数据所在位置的地方，以提高运营敏捷度，加快获取洞察。