与此同时，Franz Hochstrasser 于 2008 年加入了 Barack Obama 的总统竞选活动，并在美国政府和白宫任职期间为解决气候变化问题而奋斗。他帮助实施了美国历史上最大的清洁能源投资，启动了总统的气候行动计划，并帮助在第 21 届联合国气候变化大会进行《巴黎协定》谈判。现在，他们将前往格拉斯哥参加第 26 届联合国气候变化大会，以新的方式加速清洁能源的部署，并让更多的人参与气候解决方案的融资。

Moroney 和 Hochstrasser 在耶鲁大学攻读环境管理研究生学位时相识。为了帮助绿色解决方案以数百倍的速度扩展，并为个人（而不仅仅是政府和非营利组织）提供更好的方式参与可持续性发展，两人共同创立了 Raise Green（ibm.com 外部链接），这是一个包容性影响力投资市场气候解决方案。该公司帮助社区和个人创建、资助、建设和运营自己的清洁能源项目。Raise Green 将股权众筹与社区太阳能相结合，让每个人都能参与影响力投资。社会经济地位较低的社区可以直接从清洁能源项目中获益，投资者只需花费 100 美元即可开始投资。

作为受监管行业的初创公司，Raise Green 不能犯错误。为了将其理念提升到一个新的水平，该公司选择与 IBM 合作，因为 IBM 作为成熟且值得信赖的技术和解决方案合作伙伴享有盛誉，并且在可持续性发展项目、气候数据和能源领域拥有丰富的经验。