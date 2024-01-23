“当我站在西伯利亚冻土带上，研究永久冻土融化产生的影响时，我在思考：气候变化的速度为何远远快于模型的预测，”Matthew Moroney 说道。为了积极参与解决方案，Moroney 放弃了科学研究，转而从事环境工程和清洁能源项目开发。
与此同时，Franz Hochstrasser 于 2008 年加入了 Barack Obama 的总统竞选活动，并在美国政府和白宫任职期间为解决气候变化问题而奋斗。他帮助实施了美国历史上最大的清洁能源投资，启动了总统的气候行动计划，并帮助在第 21 届联合国气候变化大会进行《巴黎协定》谈判。现在，他们将前往格拉斯哥参加第 26 届联合国气候变化大会，以新的方式加速清洁能源的部署，并让更多的人参与气候解决方案的融资。
Moroney 和 Hochstrasser 在耶鲁大学攻读环境管理研究生学位时相识。为了帮助绿色解决方案以数百倍的速度扩展，并为个人（而不仅仅是政府和非营利组织）提供更好的方式参与可持续性发展，两人共同创立了 Raise Green（ibm.com 外部链接），这是一个包容性影响力投资市场气候解决方案。该公司帮助社区和个人创建、资助、建设和运营自己的清洁能源项目。Raise Green 将股权众筹与社区太阳能相结合，让每个人都能参与影响力投资。社会经济地位较低的社区可以直接从清洁能源项目中获益，投资者只需花费 100 美元即可开始投资。
作为受监管行业的初创公司，Raise Green 不能犯错误。为了将其理念提升到一个新的水平，该公司选择与 IBM 合作，因为 IBM 作为成熟且值得信赖的技术和解决方案合作伙伴享有盛誉，并且在可持续性发展项目、气候数据和能源领域拥有丰富的经验。
将启动太阳能项目所需的平均时间从 10 个月缩短至 10 周，缩短了 75%
Raise Green 和 IBM 在短短 8 周内共同创建了 Originator Engine POC
美国能源信息署数据显示，2020 年，可再生能源约占美国国内发电量的 20%。到 2050 年，可再生能源必须占发电量的 70%-85%，以减轻气候危机带来的严重影响。
考虑到这些统计数据，Raise Green 首席执行官 Hochstrasser 和 Raise Green 首席运营官 Moroney 在伦敦度过了一周的时间，与来自 IBM iX®（用户设计和体验方面的专家）和 IBM Garage™ 的团队共同创建解决方案 – 数字化转型框架。Raise Green 和 IBM 合并为一个专门团队，认真工作、愉快玩耍！除了一起享用美食、在南岸酒吧畅谈足球以及向 Moroney 介绍他的第一顿英式早餐外，该团队还在好多个夜晚熬夜，以讨论启动气候解决方案的障碍。
“开发清洁能源项目比预期的要困难得多，”Hochstrasser 解释说，“在 Obama 政府工作期间，我亲眼目睹了地方和社区层面的太阳能和其他气候项目的融资难度，因为设计、许可、承包和互连这些项目需要专业知识。”平均而言，项目经理必须创建并提交 10-15 份昂贵且复杂的法律文件，需要花费数小时就这些文件与律师磋商和理清当地的细微差别。他们必须获得融资、弄清楚如何创建公司、获取许可、完成项目模型、研究监管合规性并安排施工投标。就低端价格而言，社区规模的太阳能项目成本为 100,000 美元。
即使联合创始人拥有丰富的知识和经验，在与 IBM 合作之前，Raise Green 的第一个试点项目仍花费了 10 个月的时间来开发。New Haven Community Solar 是一个社区规模的太阳能项目，以 25% 的折扣向非营利组织出售电力。该项目是此类项目中的第一个，并取得了巨大成功，但 Raise Green 希望为普通人（无商业或气候变化背景）找到一种方法，以更快地启动类似项目。解决方案是 Originator Engine，这是一个数字化平台，无论经验或收入如何，任何人都可以应对太阳能项目开发的复杂性。
“Originator Engine 精简并简化创建、资助和建设清洁能源项目的整个过程，”Hochstrasser 解释道，“每个公用事业公司、县和社区都有自己的一套法律和方法。Originator Engine 考虑了所有这些信息和地区数据，因此该解决方案可以扩展到美国任何地方。”
为了完善 Originator Engine 的愿景，该团队遵循敏捷且以用户为中心的 IBM Garage Methodology，并直接进入 IBM Garage Enterprise Design Thinking® Workshop。“无论是企业还是初创公司，每个人都应该花几天时间进行设计思考，因为这样可以更快地转型，”Moroney 说道，“我有一个好朋友说，‘闭门造车是造不出来的。’设计思维让我们有机会走出大门，从各个不同的角度来审视车的各个方面。”
以用户为中心的设计决策有助于定义平台的轨迹。为了捕捉用户洞察分析、痛点和机会，Raise Green 和 IBM 团队成员对五名用户进行了深入访谈，并与数百名拥有不同技能、能力、地域、热情和动机的项目创建者进行了交谈。联合团队构建了客户旅程，并为“项目发起人”（希望创建并资助太阳能项目的专门气候活动家）设计了用户角色。由于用户不一定具有商业头脑或太阳能开发知识，因此团队引入了更强大的教育组件来建立知识和理解。
由于最终用户需要教育和指导，因此 IBM Garage 和 Raise Green 合作精简工具并简化用户体验。在 Originator Engine 的第二轮开发中，团队重新关注用户旅程以及如何为太阳能开发人员和太阳能工程、采购和承包 (EPC) 公司提供融资。为了最好地服务于这一目的，新的开发包括能够快速上传新的法律模板以扩展软件工具的功能，并且为经验丰富的太阳能开发人员和教育提供材料。反过来，这使得太阳能开发和气候企业的形式更加多样化，支持更多的用户与 Originator Engine 合作创建自己的项目，并通过普惠性融资为其提供资金。
“Raise Green 旨在为每个人提供直接采取气候行动的方式。IBM Garage 工作人员运行一个很棒的流程，管理非常严格，并带领我们完成了构思阶段，”Hochstrasser 说道，“他们真的测试了我们的一些假设并推动了我们的发展。我们能够规划出我们想要完成的大量积压工作。”
Originator Engine 在 Red Hat® OpenShift® 容器平台上运行，该平台位于 IBM Cloud® 上。Raise Green 之所以选择 Red Hat OpenShift，是因为开源技术的灵活性，这将使该初创公司能够将其平台扩展到其他可持续性发展领域，提供定制服务并提供对第三方的访问。Raise Green 特别喜欢 Kubernetes 集群架构快速扩展和部署微服务的能力。
“IBM Garage 的一个真正强大的功能是，它拥有很深的工作台并且可以根据需要进行扩展，”Moroney 说道，“在某些冲刺阶段，我们需要 Red Hat 的三到四个不同的人员提供支持。他们会来到现场，而且他们已经对这个项目了如指掌。他们会待一周，然后就会离开。”
该团队使用 IBM iX Experience Orchestrator（帮助受监管行业创建、管理、发布和更新安全且复杂的个性化数字表单的软件组件）和 IBM® Carbon Design System（ibm.com 外部链接）开发解决方案，速度提高了四倍，这是 IBM Cloud 平台提供的一套完整的视觉、用户体验和代码指南和标准。因此，仅仅一周的时间，设计师就为 Originator Engine 创建了 72 个屏幕画面。通过生成模板并将数千页文档聚集到标准化但可定制的主表单中，用户无需两次输入相同的信息。而且，这些表单可以轻松集成到后端系统、业务规则和数据中
Raise Green 和 IBM 在短短 8 周内就交付了 Originator Engine 的概念验证 (POC)。向投资者展示 POC 的能力有助于筹集资金来开发最低可行产品 (MVP)，Raise Green 在四个月后推出了该产品。该工具广受好评，并且已经获得了奖项。2021 年 7 月，Raise Green Originator Engine 击败 Goldman Sachs 和 Bank of America，荣获国际数据公司 (IDC) 未来数字创新奖（ibm.com 外部链接）（保险和金融服务类别）。
Originator Engine 支持用户驾驭清洁能源项目开发的复杂过程，因此，无论经验或收入如何，任何人都可以创建新的太阳能业务并进行众筹。Originator Engine 的目标是将用户启动太阳能项目的速度提高约 75%。这个过程过去平均需要 10 个月，现在使用 Originator Engine 平均仅需 10 周。自 2020 年成立以来，Raise Green 已有超过 100 个新业务项目正在酝酿中，Originator Engine 目前每周会收到三到五个项目。
Raise Green 预计，随着团队继续迭代现有 MVP，提交的项目将大幅增加。下一阶段的发展重点是建设和运行太阳能项目。其中将包括用于项目融资的全新模板化和定制文档、扩展的用户旅程和功能等等。为了创造一款能为任何人提供建设和运行太阳能项目的工具的产品，Raise Green 依靠 IBM Garage 及其以用户为中心的设计方法。今后，该公司计划为其他地区和气候资产（如电动汽车充电站、风能和城市农场）构建操作系统。
凭借富有热情的联合创始人、灵活的技术以及 IBM 的支持，Raise Green 为未来的发展做好了充分准备 — 无论是在业务还是在公平影响方面。“对于我们正在做的事情，其公平影响方面确实根深蒂固地植根于这个产品理念和交付中。如果我们把人抛在后面，我们就无法过渡到清洁能源经济，”Hochstrasser 总结道，“激励我们的不仅仅是应对气候变化，而是让每个人都能发挥作用。”
Raise Green（ibm.com 外部链接）是一家提供社区驱动的项目融资的金融科技公司。该初创公司为所有个人提供创建和直接投资气候解决方案项目（例如社区太阳能）所需的工具。Raise Green 成立于 2018 年，其总部位于马萨诸塞州萨默维尔，拥有约 10 名员工。
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2021 年 11 月在美国制作。
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