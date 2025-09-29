发布时间：2024 年 1 月 26 日
撰稿人：Tom Krantz、Alexandra Jonker
ESG 报告是指披露与企业环境、社会和治理 (ESG) 领域相关的企业运营信息。
在当今的资本市场中，企业受到利益相关者的严格审查。公司的声誉会直接影响其利润。投资者群体尤其需要 ESG 指标，以确保公司投资稳健，并符合其价值观（即 气候变化、企业社会责任等）。
制定全面的 ESG 战略可确保企业按照 ESG 法规运营、识别潜在的机会和风险并基于利益相关者的最佳利益行事。通过 ESG 报告，公司可以展示他们如何实现 ESG 战略中规定的里程碑和目标，同时让利益相关者了解该战略的实质性和影响。
实质性是指组织将重点放在与自己更相关的、可能对业务产生可衡量影响的 ESG 问题上。为了确定实质性，组织可以识别潜在的 ESG 风险及其后果。之后，公司可以使用“风险矩阵”方法，根据其风险状况和潜在严重性来预测哪些领域需要优先考虑。
实质性的另一面是冲击和影响。评估其 ESG 报告方法的组织可能会发现，考虑自身能够最直接、最迅速影响的 ESG 因素是有益的。使用行动优先级或影响工作优先级矩阵，组织可以快速确定其环境影响，并确定将可持续发展工作的重点放在哪里。然后，他们可以利用相关见解来确定哪种 ESG 报告框架最适合帮助他们实现目标。
各组织还可以考虑双重实质性，即实质性与影响的交叉点。双重实质性要求组织从两个角度考虑实质性：财务实质性以及对市场、环境和人的实质性。双重实质性原则认为，组织有责任通过内部审视来管理自身财务风险。同时，组织的向外审视应着眼于其决策和运营对人类和环境的外部影响。通过应用双重实质性的概念，组织可以从财务报告和非财务报告的角度识别其影响，最终形成更全面的 ESG 战略。
除了报告流程之外，跟踪 ESG 指标也是一门好生意，原因如下：
在全球范围内每个地区都有自己的一套 ESG 披露要求。例如，在欧洲，ESG 报告由多个监管机构强制执行，而在美国，证券交易委员会 (SEC) 仅要求公司报告对投资者可视作重大的信息。在决定哪种 ESG 报告框架适合组织时，了解 ESG 报告的细微差别是关键。
一份全面的 ESG 报告不仅可以让利益相关者看到公司与 ESG 计划相关的表现，它还可以帮助预测潜在的 ESG 风险。拥有一个通过年度报告跟踪 ESG 指标的系统可能非常宝贵，特别是考虑到许多可持续发展和公司治理举措都要持续多年。
当今的组织有望为业务运营提供更高的可见性和透明度，以便利益相关者能够权衡投资的风险和回报。通过跟踪 ESG 指标，公司可以满足利益相关者的需求并完善他们的观点，从而获得更高的 ESG 分数。
ESG 评分用于跟踪公司的 ESG 绩效，为投资者、利益相关者和监管机构提供更深入的运营可见性。提供更完善的 ESG 报告的组织通常得分较高，而那些不跟踪或不展示其 ESG 表现的组织通常 ESG 得分较低。
在美国，SEC 负责消除任何与 ESG 相关的不当行为，例如“漂绿”或欺诈。然而 Bloomberg 以及 S&P Dow Jones Indices 等第三方组织将衡量 ESG 风险的潜在影响，以确定组织的经济价值。该评级（或 ESG 分数）与其他经济数据结合使用，以确定是否值得投资一个组织。
在欧洲，有关可持续投资的法规是对整个资本市场的强制要求。因此组织必须（而不是仅建议其）报告 ESG 指标。然而，向欧盟委员会提出的一项新建议旨在收紧 ESG 报告，为使用早前建立的 ESG 报告框架的 ESG 评级提供商制定新的指导方针。1
ESG 报告框架为组织应关注哪些 ESG 主题以及如何构建和准备信息披露提供了指导。对于希望披露 ESG 信息的公司来说，有几种选择。无论选择哪种框架，准确性、自动化和可审计性都是良好 ESG 报告实践的核心。通过专门的 ESG 报告解决方案采用这些做法的组织，为应对快速变化的 ESG 环境做好了最充分的准备。
选择合适的 ESG 框架取决于组织的业务目标、地理位置和行业等因素。但是，建议使用依赖于既定框架和标准的方法。尽管有多种途径可供探索，但报告框架的广度可以大致分为三类：基准、自愿和监管。
基准 ESG 报告框架要求回答框架中的所有问题，且通常含有评分元素。流行的框架包括：
CDP 是公司向利益相关者提供环境信息的框架，其包括环境治理和政策、风险和机会管理、环境目标以及战略和情景分析。
GRESB 是一种全球工具，主要由投资者用于确定全球房地产和基础设施投资组合及资产的可持续发展绩效。
自愿性 ESG 报告框架允许组织选择他们想要报告的问题。评分通常不包含在这些框架中，其包括：
GRI 是一个全球适用的指导框架，提供了详细说明报告各种 ESG 问题的实质性、管理报告和披露之方法的标准。如今，GRI 标准为希望创建自己的可持续发展报告的公司提供了路线图。
TCFD 的明确目的是应对企业面临的气候风险。TCFD 可帮助全球组织阐明 ESG 绩效如何最有可能对未来财务绩效和价值创造产生实质性影响。
监管 ESG 报告框架类似于基准框架，其中所有响应均需提供，但并不总是会评分。这些框架和报告要求也是政府机构的要求，包括以下值得注意的例子：
欧盟的 CSRD 规定了组织就与环境和社会问题相关的多个主题报告可持续发展披露信息的规则。受 CSRD 监管的公司必须根据《欧洲可持续发展报告标准》(ESRS) 进行报告。
可持续金融信息披露条例 (SFDR)
SFDR 旨在规范欧盟境内金融产品和实体的 ESG 指标报告。它通过强制要求报告方发布一份“主要不利影响”声明来详细说明他们的披露信息。SFDR 将与欧盟分类标准和 CSRD 共同构成欧盟可持续发展金融议程的基础。