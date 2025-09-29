ESG 报告的目标是使用数据来衡量公司的 ESG 计划与行业基准和目标的比较情况。它还为利益相关者提供了宝贵的见解，可以为决策提供信息，凸显可能影响公司估值的潜在机会和风险。



ESG 与可持续发展或企业社会责任 (CSR) 等主题之间的主要区别之一是动机与结果的概念。可持续发展和 CSR 作为一种商业模式或方法，促使公司及其员工以公民社会的最佳利益为出发点行事。另一方面，ESG 报告是这些举措的成果，为利益相关者提供决策所需的 ESG 数据。