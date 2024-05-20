越来越多的投资者开始审查企业的可持续发展和财务绩效，旨在为投资决策提供信息。就像使用标准流程采集和披露财务数据一样，可持续发展报告需要建立能够提供金融级温室气体排放数据的系统和方法。

审查数据的可访问性，并争取实现自动化

计算温室气体排放所需的数据通常分散在整个组织诸多内部系统中，其中许多系统可能并不会互相兼容。此外，这些数据可能由供应商持有，但供应商又没有部署所需的系统和流程，因此无法共享这些数据。要确保数据基础的完整性和准确性，关键是要确定如何持续获取数据。

实用建议：

考虑将数据采集流程外包给专业服务提供商。



尽可能从原始数据源获取数据。



尽量实现自动化数据传输。在数据收集之前已被各方接触过的文件更容易出现加载失败、精度损失和指标混乱的问题。



考虑如何持续存储和管理数据。在这项任务上，云端企业软件平台相比电子表格拥有极大的优势。

与公用事业供应商直接合作

能源消耗数据为制定脱碳策略提供了信息依据，因此通过各类公用事业计量表读数，从公用事业供应商处获得此类数据是必须遵循的一项黄金标准。这看起来简单直接，但您要考虑到，公用事业供应商数不胜数，他们各自会采用不同的数据提供规则和流程。



这导致了每个公用事业供应商提供数据的意愿和能力存在差异，尤其给那些在不同地区拥有多处设施的组织带来很多困难。

实用建议：

联系公用事业供应商，了解数据共享方案，最好通过在线门户网站或允许数据交换的应用程序编程接口 (API) 自动提供相关数据。



考虑与专业合作伙伴合作，实现数据采集流程自动化。



在所有新签订的能源采购合同中加入数据提供条款。

创建灵活稳健的数据结构

数据必须以结构化的方式进行整理，能够为已确定的脱碳目标提供最佳支持。必须综合考虑如下行动：需要采集哪些类型的数据，以及这些数据需要怎样标记和汇总，才能达到报告要求。ESG 报告软件必须能够支持对数据在账户或计量表层面上进行标记，数据可以按照地理位置和报告组进行聚合。

确定目标后，第一个挑战是确定如何将高级别的企业目标转化为个人资产。目标可以从多个维度进行细分，包括报告组结构、资产类型、地理位置和排放源。无论使用哪种方法，都必须配置与之匹配的数据结构。

每项资产都可以应用绝对目标，这些目标汇总起来就是高层次的企业目标。企业还可以考虑某些资产的强度目标，因为这类目标可以帮助评估整个企业的减排。

计量表和帐户：数据结构中最精细的数据点通常是帐户或计量表数据。帐户数据是按月或按季度提供的公用事业成本数据。计量表数据是每天提供的消耗数据，通常以 15 到 30 分钟为间隔。

位置：位置是指可以跟踪和报告电力、水和燃气的帐户和计量表数据的位置。同一位置可能有多个同种公用事业的帐户或计量表。

组织：在整个组织层面报告的数据是所有位置和基础数据的汇总。

报告组：群组用于汇总来自多个位置的数据，从而协助设定可持续发展报告的范围边界。

以灵活的格式建立能够满足现在及未来报告要求的良好数据基础很重要。这一原则的核心是数据收集和存储过程是可审计的，并且可追溯至数据源。

同样重要的是，该原则还支持在全球范围内灵活设定边界。具体来说，可以轻松配置和更改报告组以及报告组的位置、帐户和计量表。



如果组织发生了改变清单边界的结构性变化（例如收购或撤资），则需重新计算排放基准线。将数据构建为灵活的组织层次结构可以简化重新计算基准线的过程，从而提高 ESG 报告的敏捷性。

还有一点也很重要，实施脱碳战略所需的数据通常分散在组织各个内部系统中，其中许多系统可能并不会互相兼容。这些数据也可能由供应商持有，但供应商又没有部署所需的系统和流程，因此无法共享这些数据。

实用建议：

审查您所做担保或承诺的详细报告要求，并确保您的团队了解需要哪些数据来提供支持。



定期检查和维护元数据（标记、标签、开始/结束日期等）。



设置数据管理流程的最低 KPI，以定义“数据完整性”等阈值，并确保将这些决策记录下来。

制定数据管理流程并分配责任

数据驱动型决策只有在数据准确、完整且及时更新时才有价值。有效的数据管理需要注重细节、责任和勤勉度。

实用建议：

创建数据管理责任矩阵，并将责任分配给员工。此矩阵应设置定期计划，以检查数据完整性并及时发现错误，从而解决问题。



密切关注流入的数据。针对每个数据源设定“无活动”提醒，尽早发现数据缺口。



制定流程，重新配置来自公用事业供应商的最新格式。账单中一个小小的改动（如更改包含数据的列）都可能会导致数据无法正确加载。



对没有正确履行数据提供承诺的人员及时进行跟进。

创建可信的单一数据源，用以存储和共享数据

对于指导业务决策而言，数据属于越来越宝贵的资源，所以应该让内部和外部利益相关方充分利用相关的数据。我们应当在实践中谨记一点：在流程外包的情况下，共享金融级可持续发展数据带来的商业风险与财务数据风险的一样大，必须采用类似的治理结构予以严格保障。

实用建议：

使用云端存储的方式为所有利益相关者提供设有密码保护的访问权限。



在与供应商签署合同时措辞合适正确，确保数据所有权归属于您的组织。



根据审计要求调整您的数据采集与管理计划。

提前为审计做好准备，确保数据适应未来业务需求

审计过程是验证已报告脱碳进度的关键步骤。对于企业治理而言，结果固然重要，但实现数据可审计性和可追溯性的过程可能会充满挑战性。

实用建议：

事先咨询审计师，了解他们的要求，并确保企业数据的保留策略和标记策略协同一致。



使用基于云的单一记录系统，该系统应具备变更跟踪和文档存储功能，并且能根据需要轻松完成配置，以提供外部访问权限。



确保企业的数据管理系统能够存储参考文档并满足核心审计要求，例如变更跟踪、时间标记和溯源能力要求。

尽早让团队参与该流程

能源和可持续发展数据的管理责任不能完全仅由可持续发展团队负责。成功应对了这类挑战的企业有很多值得学习的地方。这类组织制定了相关政策和流程来推动公司整体参与数据采集和管理。

实用建议：

在组织内部，积极提高温室气体数据采集和存储对高级管理层的重要性，以鼓励各方的参与和支持。



考虑采用内部报告工具，以提高数据采集和存储的透明度并落实责任担当。