如今，温室气体减排已成为大多数组织可持续发展战略和 ESG 报告的关键支柱。各大公司在设定和跟踪脱碳目标时应遵循的数据管理关键流程如下。

了解影响并制定基线

在开始减排之旅之前，组织必须先了解其运营产生的影响，并设定度量进展所参照的基线。数据是完成这些步骤的必要输入，因此战略决策和前期决策有助于最大限度地发挥这些数据的价值。此类决策包括需收集哪些数据、应将数据存储在哪里、如何构造和管理数据，以及如何确保数据的完整性和可审计性。制定用于度量绩效的基线和明确标准（例如，能源消耗和温室气体排放的减少量）可实现绩效评估并推动改进。



创建目标并公开提交



接下来，应确定瞄准哪个目标以及何时瞄准。此类目标的示例包括：使用 100％ 可再生电力为公司的运营提供动力，且公司消耗的 100％ 能源均来自可再生能源；以及，在与政府间气候变化专门委员会 (IPCC)（链接位于 ibm.com 外部）相一致或更超前的时间表上实现温室气体净零排放，从而将地球变暖幅度限制在比工业化前水平高出 1.5°C 以内。公开您的承诺，明确说明其范围以及您计划如何度量其进展。



执行操作

目标一旦确定，就需要开始执行。具体执行可从将高级组织目标转化为切实可行的步骤开始，然后一直执行到单资产级别，例如 HVAC 系统。分解目标时可考虑众多维度，例如资产类型、排放源和位置。无论选择哪种方法，其中的关键都在于确定度量进度所需的数据、配置匹配的数据结构以及部署数据报告机制。

只有获得真实可靠的数据，组织才能有效识别哪些方面超出预期，哪些方面低于预期。卓越的数据管理平台需成为有助于为战略决策提供依据的工具。



根据目标来跟踪和报告绩效

很多组织正抓住此机会报告其环境绩效，以将其作为关键的竞争差异化因素。环境 KPI 的示例包括温室气体减排量以及能源和水的使用效率。对其他人来说，不断增加的监管要求以及利益相关者对可持续发展绩效信息的期望都会导致更频繁的报告。无论哪种方式，报告都需要强大的数据基础。它需要足够强大且能支持各种报告动机和框架。

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