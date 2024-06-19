脱碳是显著减少或消除大气中二氧化碳 (CO2) 和其他温室气体 (GHG) 排放量的过程。
为防止全球气温比工业化前水平升高超过 1.5°C (2.7°F)，很多国家设定了到 2050 年实现温室气体净零排放的目标。净零排放是指进入到大气中的温室气体与从大气中清除的等量气体互相中和的平衡点。快速脱碳举措是实现净零排放的必要条件。
作为第一步，脱碳需要大幅减少人类活动向大气排放的温室气体排放量。对于无法消除的残留排放量，则必须采取措施将其从大气中排出。
“脱碳”一词通常涵盖所有温室气体排放量，包括二氧化碳、甲烷、一氧化二氮、六氟化硫、三氟化氮、全氟化碳和氢氟碳化物。温室气体效力可通过其全球变暖趋势 (GWP)（链接位于 ibm.com 外部）来度量，并以二氧化碳当量来表示。
如何进行范围 3 排放计算和报告。
大气中排放的温室气体越多，地球变暖问题就越严重。地球温度越高，气候变化产生的影响就越大。
2015 年，近 200 个国家承诺签署《巴黎协定》（链接位于 ibm.com 外部），其既定目标是将地球变暖幅度限制在比工业化前水平高出 2°C (3.6°F) 的范围内。缔约方一致认为，努力将气温上升幅度限制在比工业化前水平高 1.5°C 的范围内可显著降低气候变化造成的风险和影响。
在其 2022 年排放差距报告（链接位于 ibm.com 外部）中，联合国环境规划署 (UNEP)（链接位于 ibm.com 外部）警告说，要实现将全球气温上升幅度限制在 1.5°C 的目标，与当前实施的减排政策相比（链接位于 ibm.com 外部），未来八年的全球温室气体排放量必须减少 45%。此外，这份联合国报告明确指出，在 2030 年之后，碳减排量必须继续迅速下降，以避免耗尽有限的剩余大气碳预算（链接位于 ibm.com 外部）。
通过深度脱碳减少全球排放对于改变人类活动所造成的气候变化轨迹至关重要。
组织应根据对企业有意义的方面、存在哪些机会以及可切实实施的内容来制定脱碳策略。
提高运营效率
能效是其中首当其冲的“燃料”，但这种燃料却无须使用。1 从内部寻找可消除能源浪费的方面并确定可提高效率的机会将有助于节省资源并减少能源系统排放。性能监控软件可识别人工监控可能忽略的能源使用问题。其他软件可根据关键绩效指标来衡量资产绩效，并突出显示可减少能源消耗的领域。此外，在更新或升级设备时，也应选择节能技术。
电气化
电气化是指：将采用化石燃料的技术替换为采用电力作为清洁能源的技术的过程。这些技术支持的流程示例包括加热、冷却、通风、运输和制造。
转向低碳能源
如今，企业可改用低碳燃料或无碳可再生能源。其具体实现形式可能包括：在组织的各项物业组合中采用太阳能 (PV) 等可再生发电技术，或是通过合同安排从能源提供商处采购可再生电力。无碳能源的示例包括风能、太阳能、水电和生物质能。
推动上下游“范围 3”排放量的减排
通过与供应链的上下游供应商开展合作，组织可协作推进加速脱碳（ibm.com 外部链接）。
制定处理残留排放量的专项流程
消除人类活动产生的所有温室气体排放量即使并非不可能，也将极具挑战性。因此，实现温室气体净零排放需通过自然流程或基于技术的解决方案来消除残余排放量。其中一项技术便是碳捕获和封存 (CCS)，它涉及在排入大气之前先捕获各项流程产生的排放物，然后将捕获的排放物安全且永久地存储在地下深处或使其可供进一步处理。另一项技术是直接空气捕获 (DAC) 技术，该技术使用风扇将空气移动到专门与二氧化碳进行结合的物质上方，以便从空气中吸出二氧化碳。
如今，温室气体减排已成为大多数组织可持续发展战略和 ESG 报告的关键支柱。各大公司在设定和跟踪脱碳目标时应遵循的数据管理关键流程如下。
了解影响并制定基线
在开始减排之旅之前，组织必须先了解其运营产生的影响，并设定度量进展所参照的基线。数据是完成这些步骤的必要输入，因此战略决策和前期决策有助于最大限度地发挥这些数据的价值。此类决策包括需收集哪些数据、应将数据存储在哪里、如何构造和管理数据，以及如何确保数据的完整性和可审计性。制定用于度量绩效的基线和明确标准（例如，能源消耗和温室气体排放的减少量）可实现绩效评估并推动改进。
创建目标并公开提交
接下来，应确定瞄准哪个目标以及何时瞄准。此类目标的示例包括：使用 100％ 可再生电力为公司的运营提供动力，且公司消耗的 100％ 能源均来自可再生能源；以及，在与政府间气候变化专门委员会 (IPCC)（链接位于 ibm.com 外部）相一致或更超前的时间表上实现温室气体净零排放，从而将地球变暖幅度限制在比工业化前水平高出 1.5°C 以内。公开您的承诺，明确说明其范围以及您计划如何度量其进展。
执行操作
目标一旦确定，就需要开始执行。具体执行可从将高级组织目标转化为切实可行的步骤开始，然后一直执行到单资产级别，例如 HVAC 系统。分解目标时可考虑众多维度，例如资产类型、排放源和位置。无论选择哪种方法，其中的关键都在于确定度量进度所需的数据、配置匹配的数据结构以及部署数据报告机制。
只有获得真实可靠的数据，组织才能有效识别哪些方面超出预期，哪些方面低于预期。卓越的数据管理平台需成为有助于为战略决策提供依据的工具。
根据目标来跟踪和报告绩效
很多组织正抓住此机会报告其环境绩效，以将其作为关键的竞争差异化因素。环境 KPI 的示例包括温室气体减排量以及能源和水的使用效率。对其他人来说，不断增加的监管要求以及利益相关者对可持续发展绩效信息的期望都会导致更频繁的报告。无论哪种方式，报告都需要强大的数据基础。它需要足够强大且能支持各种报告动机和框架。
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