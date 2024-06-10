通过我们有关可持续发展的博客和讲解，获取最新洞察并丰富您的知识
了解医疗保健行业如何通过弹性供应链解决短缺、延误、成本上升、监管严格等问题。
探索智能交通的前景，这是一种利用 AI 和 ML 管理和优化交通系统的创新方法。
探讨与披露 ESG 数据和财务报表的新可持续发展要求相一致的建议。
数字孪生与数字线程：以数字方式复制资产的两种互补方式
了解回流过多的风险，以及为什么混合供应链可以让企业适应不断变化的市场条件和客户需求。
深入了解能源管理如何能帮助企业主动监控、控制和优化能源消耗，以节约能源并降低能源成本。
了解气候相关财务信息披露工作组 (TCFD) 如何尽力让投资者更好地了解公司的气候相关风险。
了解 SASB 标准，这是一个标准制定组织，负责制定特定于行业的标准来披露可持续发展风险和机遇。
阅读我们的研究报告和调查，获取有关实现可持续发展目标的相关指导
探索在消费品行业中，可持续发展和利润如何在核心业务中实现融合 - 从产品设计到废弃处理，打造更可持续发展的企业。
了解清洁电气化成熟度模型 (CEMM) 中的洞察分析如何能帮助电力公司加速脱碳和现代化进程，并实现可持续发展。
了解为什么各个公司认为环境、社会和治理 (ESG) 是重中之重，并将有效利用 ESG 数据视为加速盈利和增长的一种方式。
查看调查结果，其中显示 IT 可持续发展是企业领导者的首要任务，并了解企业在推进这项事业方面面临的挑战和机遇。
从我们的讲解视频中了解可持续发展的基本原理和热门话题
与 IBM Consulting 高级副总裁 John Granger 共同探讨如何使用 AI 和自动化，来实现推动可持续发展和提高利润的目的。
观看 Eric Libow 回答有关资产管理系统的问题，并解释有效的管理措施如何有助于跟踪资源、加速降低成本并改进服务。
向 Lexi Soberanis 学习 ESG 数据的基础知识，她将讨论什么是 ESG 数据、ESG 数据与其他数据集的不同之处，以及在捕获、管理和报告 ESG 数据时应考虑的事项。
与 IBM Research 的化学家 Stacey Gifford 一起深入了解 AI 如何能帮助开发环保材料，以应对气候变化这一全球性的重大挑战。
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整合所有企业 ESG 数据，进行准确分析和报告，从而实现可持续发展目标。
使用高级分析规划和应对关键天气事件，从而确保业务连续性。