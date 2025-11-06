IBM 被 IDC MarketScape 评为领导者：
2025 年全球环境、社会和治理报告与合规管理应用程序供应商评估
IBM 在“IDC MarketScape：2025 年全球环境、社会和治理报告和合规管理应用程序供应商评估”（#US52995025，2025 年 5 月）中被评为领导者。
IDC MarketScape 指出 IBM 在数据采集和整合、环境、社会和治理 (ESG) 指标计算、报告便利化和合规性保证方面具有优势。
IBM 提供全面的 ESG 数据采集和整合工具，可整合来自公用事业、第三方供应商和内部业务系统的信息，帮助客户自动采集数据并规模化提供环境、社会和治理洞察分析。
在 IBM Envizi ESG Suite 中，IBM 通过丰富的排放因子库，帮助高效计算包括碳排放在内的各种 ESG 指标。此外，Envizi 通过支持多种框架简化 ESG 披露，促进协作，并嵌入高级分析功能以实现可定制的报告。
IBM 的多份报告还得到了独立研究和咨询公司 Verdantix 的认可。在“Green Quadrant: ESG & Sustainability Reporting Software, 2025”中，IBM 被定位为领导者；而在“Smart Innovators: Carbon Management Software, 2025”中，Verdantix 特别指出 IBM 在排放预测、转型风险建模与战略性脱碳规划方面具备差异化能力。IBM 还因在排放预测中创新性地运用 AI 而受到赞誉，该技术能够自动整合财务预算及其他数据集，从而更精准地优化预测结果。
我们认为，IDC MarketScape 和 Verdantix 的这些认可凸显了 IBM 作为值得信赖的合作伙伴的地位，能够帮助组织应对 ESG 报告与合规的复杂挑战，同时推动可衡量的可持续发展目标进展。
了解更多关于 IBM Envizi ESG Suite 如何帮助您的组织简化环境、社会和治理报告并加速可持续发展成果。
关于 IDC MarketScape：IDC MarketScape 供应商评估模型旨在提供特定市场中技术和服务供应商竞争力概览。该研究方法采用严格的评分方法，基于定性和定量标准，结果以单一图形方式展示每个供应商在特定市场中的地位。IDC MarketScape 提供了一个清晰的框架，使得 IT 和电信供应商的产品与服务、能力与战略，以及当前和未来的市场成功因素能够进行有意义的对比。该框架还为技术采购方提供了对当前及潜在供应商优势与劣势的全方位评估。
关于 Verdantix：Verdantix 是一家独立的研究与咨询公司，服务全球客户群体，包括世界上最具创新力的企业、技术与服务供应商以及投资者。我们的洞察和分析构成了我们所服务市场中最细致数据的基础。这使我们能够做出高度精准且深远的预测，以及全局性判断，帮助企业领导在制定实现其最重要目标的策略时依赖这些洞察。verdantix.com