IBM 被 IDC MarketScape 评为领导者：

2025 年全球环境、社会和治理报告与合规管理应用程序供应商评估

出版 06 十一月 2025
IBM 在“IDC MarketScape：2025 年全球环境、社会和治理报告和合规管理应用程序供应商评估”（#US52995025，2025 年 5 月）中被评为领导者。

IDC MarketScape 指出 IBM 在数据采集和整合、环境、社会和治理 (ESG) 指标计算、报告便利化和合规性保证方面具有优势。

IBM 提供全面的 ESG 数据采集和整合工具，可整合来自公用事业、第三方供应商和内部业务系统的信息，帮助客户自动采集数据并规模化提供环境、社会和治理洞察分析。

IBM 的独特优势：提供强大的环境、社会和治理报告和可持续发展成果解决方案

在 IBM Envizi ESG Suite 中，IBM 通过丰富的排放因子库，帮助高效计算包括碳排放在内的各种 ESG 指标。此外，Envizi 通过支持多种框架简化 ESG 披露，促进协作，并嵌入高级分析功能以实现可定制的报告。

IBM 的多份报告还得到了独立研究和咨询公司 Verdantix 的认可。在“Green Quadrant: ESG & Sustainability Reporting Software, 2025”中，IBM 被定位为领导者；而在“Smart Innovators: Carbon Management Software, 2025”中，Verdantix 特别指出 IBM 在排放预测、转型风险建模与战略性脱碳规划方面具备差异化能力。IBM 还因在排放预测中创新性地运用 AI 而受到赞誉，该技术能够自动整合财务预算及其他数据集，从而更精准地优化预测结果。

实现可持续发展的值得信赖的合作伙伴

我们认为，IDC MarketScape 和 Verdantix 的这些认可凸显了 IBM 作为值得信赖的合作伙伴的地位，能够帮助组织应对 ESG 报告与合规的复杂挑战，同时推动可衡量的可持续发展目标进展。

了解更多关于 IBM Envizi ESG Suite 如何帮助您的组织简化环境、社会和治理报告并加速可持续发展成果。

David Blanch

Director, Product Management, Asset Lifecycle Management

