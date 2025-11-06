在 IBM Envizi ESG Suite 中，IBM 通过丰富的排放因子库，帮助高效计算包括碳排放在内的各种 ESG 指标。此外，Envizi 通过支持多种框架简化 ESG 披露，促进协作，并嵌入高级分析功能以实现可定制的报告。

IBM 的多份报告还得到了独立研究和咨询公司 Verdantix 的认可。在“Green Quadrant: ESG & Sustainability Reporting Software, 2025”中，IBM 被定位为领导者；而在“Smart Innovators: Carbon Management Software, 2025”中，Verdantix 特别指出 IBM 在排放预测、转型风险建模与战略性脱碳规划方面具备差异化能力。IBM 还因在排放预测中创新性地运用 AI 而受到赞誉，该技术能够自动整合财务预算及其他数据集，从而更精准地优化预测结果。