借助 IBM Maximo Vegetation Management 将风险转化为应变能力

2024 年，美国发生了超过 61,000 起野火，烧毁了近 890 万英亩土地，其中许多火灾是由于公用设施基础设施附近的植被过度生长引发的。这已成为引发火灾和造成停电的主要原因之一，尤其是在像加利福尼亚州和德克萨斯州这样风险较高的州。*
这就是为什么 IBM 自豪地宣布一项强大的新功能：IBM Maximo Vegetation Management 现已成为 Maximo Application Suite 的一部分，在这一统一的解决方案中，将多种数据输入转化为可执行的洞察。
在当今的公用事业、基础设施和运营领域中，植被管理不仅仅是修剪树木，更关乎保护资产、保障公共安全以及优化运营效率。随着气候波动加剧野火和停电的风险，组织需要更智能、数据驱动的解决方案，以主动管理电力线路、管道和交通走廊附近的植被。
现代化的植被管理解决方案为团队提供实时洞察、数据分析和自动化工作流程，将被动的维护转变为主动的资产保护。它不仅仅是一种工具，更是保障可靠性、合规性和可持续性的防护屏障。
IBM Maximo Vegetation Management 可将多种数据输入转化为可执行的洞察，帮助企业主动识别高风险区域，从而在树木修剪方面实现优先排序，降低风险并优化资源利用，而不再依赖传统的周期性修剪方式。
客户可以利用多种影像来源定制他们的洞察（无论是二维卫星影像、三维激光雷达 (LiDAR) 扫描，还是混合方式），都能确保为每种地形和资产提供合适的细节层级。我们的 AI 驱动风险评分引擎会分析影像和资产数据，以检测入侵风险、预测植被生长并优先安排维护工作。它不仅限于风险检测，还能计算植被密度和优先级，在潜在问题发生前精准定位高风险区域。通过无缝的工单集成，团队可以在一个统一的产品中将洞察转化为行动，同时跟踪执行情况、合规性和承包商绩效，所有信息集中管理，一目了然。
植被管理正在从被动维护转向主动风险防控，其影响远远超出了林业领域。
这是运营应变能力的一大飞跃。通过将 AI 驱动的植被洞察与强大的资产和工单管理功能相结合，公用事业企业获得了一套可扩展的端到端解决方案，用于预防停电，提高运营效率并降低成本。
无论您是植被经理、运营主管还是资产可靠性工程师，IBM Maximo Vegetation Management 都能让您：
了解如何将洞察转化为执行，从而打造更智能、更安全的运营体系。