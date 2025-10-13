借助 IBM Maximo Vegetation Management 将风险转化为应变能力

2024 年，美国发生了超过 61,000 起野火，烧毁了近 890 万英亩土地，其中许多火灾是由于公用设施基础设施附近的植被过度生长引发的。这已成为引发火灾和造成停电的主要原因之一，尤其是在像加利福尼亚州和德克萨斯州这样风险较高的州。*

这就是为什么 IBM 自豪地宣布一项强大的新功能：IBM Maximo Vegetation Management 现已成为 Maximo Application Suite 的一部分，在这一统一的解决方案中，将多种数据输入转化为可执行的洞察。