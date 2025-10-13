可持续性

借助 IBM Maximo Vegetation Management 将风险转化为应变能力

出版 10/13/2025
工人正在修复一条被树木砸到的网络电缆

Carolina Martinez Caon

Product Marketing Manager

IBM® Maximo Vegetation Management 可将多种数据输入转化为可执行的洞察，帮助企业主动识别高风险区域，从而在树木修剪方面实现优先排序，降低风险并优化资源利用，而不再依赖传统的周期性修剪方式。

2024 年，美国发生了超过 61,000 起野火，烧毁了近 890 万英亩土地，其中许多火灾是由于公用设施基础设施附近的植被过度生长引发的。这已成为引发火灾和造成停电的主要原因之一，尤其是在像加利福尼亚州和德克萨斯州这样风险较高的州。*

这就是为什么 IBM 自豪地宣布一项强大的新功能：IBM Maximo Vegetation Management 现已成为 Maximo Application Suite 的一部分，在这一统一的解决方案中，将多种数据输入转化为可执行的洞察。

从被动到主动的植被管理

在当今的公用事业、基础设施和运营领域中，植被管理不仅仅是修剪树木，更关乎保护资产、保障公共安全以及优化运营效率。随着气候波动加剧野火和停电的风险，组织需要更智能、数据驱动的解决方案，以主动管理电力线路、管道和交通走廊附近的植被。

现代化的植被管理解决方案为团队提供实时洞察、数据分析和自动化工作流程，将被动的维护转变为主动的资产保护。它不仅仅是一种工具，更是保障可靠性、合规性和可持续性的防护屏障。

IBM Vegetation Management 的优势

IBM Maximo Vegetation Management 可将多种数据输入转化为可执行的洞察，帮助企业主动识别高风险区域，从而在树木修剪方面实现优先排序，降低风险并优化资源利用，而不再依赖传统的周期性修剪方式。

监控、分析和行动：

客户可以利用多种影像来源定制他们的洞察（无论是二维卫星影像、三维激光雷达 (LiDAR) 扫描，还是混合方式），都能确保为每种地形和资产提供合适的细节层级。我们的 AI 驱动风险评分引擎会分析影像和资产数据，以检测入侵风险、预测植被生长并优先安排维护工作。它不仅限于风险检测，还能计算植被密度和优先级，在潜在问题发生前精准定位高风险区域。通过无缝的工单集成，团队可以在一个统一的产品中将洞察转化为行动，同时跟踪执行情况、合规性和承包商绩效，所有信息集中管理，一目了然。

降低风险和干扰：

植被管理正在从被动维护转向主动风险防控，其影响远远超出了林业领域。

  • 对于公用事业公司而言，这意味着通过识别电力线路附近可能形成隐患的植被生长，在风险发生前及时处置，从而有效预防停电与山火。
  • 保险领域，它通过分析植被密度及其与被保险资产的距离，实现更精准的风险评估和理赔验证。
  • 对于交通运输行业，它通过监控铁路和公路沿线的植被过度生长，确保路线安全并维持服务不中断。我们的解决方案汇集了地理空间智能、分析和洞察分析以及自动化工作流，帮助这些行业降低成本、提高安全性并提前预防环境风险。

提升业务应变能力

这是运营应变能力的一大飞跃。通过将 AI 驱动的植被洞察与强大的资产和工单管理功能相结合，公用事业企业获得了一套可扩展的端到端解决方案，用于预防停电，提高运营效率并降低成本。

无论您是植被经理、运营主管还是资产可靠性工程师，IBM Maximo Vegetation Management 都能让您：

  • 降低停电风险：通过及早识别和处理植被威胁来预防停电
  • 提升成本效率：通过优先处理高风险区域，减少人工检查和紧急维护成本
  • 优化维护：统一的产品提供数据洞察，并跟踪工单及执行情况

了解如何将洞察转化为执行，从而打造更智能、更安全的运营体系。

深入了解 IBM Maximo Vegetation Management

