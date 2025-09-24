IBM Envizi Emissions API 简介：简化排放计算

将排放计算无缝嵌入现有工具，并以全球及区域排放因子为支持。
IBM 很高兴发布 IBM Envizi Emissions API 预览版，这是 Envizi ESG 套件的新成员，它将温室气体 (GHG) 计算直接集成到组织已使用的工具中。
IBM Envizi Emissions API 采用轻量级 API 驱动引擎设计，使碳排放计算更快速、更透明、更易于集成。API 支持用户构建自己的排放计算器。
该 API 对希望继续使用电子表格进行排放计算的企业以及构建自身解决方案的软件供应商都具有吸引力，它提供了一个简单快捷的排放计算途径，以及一个可管理、符合标准的因子库，用户可以将其无缝嵌入工作流中。
如今，企业和软件提供商都面临着重大挑战：
这就是 Envizi Emissions API 的作用所在：它为需要通过 Excel 进行更简单、更快速排放报告的企业消除了障碍，同时为软件供应商提供一个可直接使用、符合标准的引擎，可无缝嵌入到其平台中。
该 API 依托超过 140,000 个全球公认的排放数据集，确保因子集保持最新且透明。
对于企业而言，这意味着通过即时的基于 Excel 的范围 1、2 和 3 排放计算，消除人为错误和依赖顾问的繁琐流程。对于软件供应商而言，它为差异化的碳感知应用奠定了基础，这些应用能够提供实时运营洞察，并支持大规模的脱碳举措。
Envizi Emissions API 旨在提供流畅的上线体验。借助逐步入门指南、预建的 Excel 模板和模块化 API 端点，组织可以快速开始进行排放计算。
用户还可以灵活地从广泛的全球和区域数据源中选择排放数据集，从而支持透明且符合协议的计算。这种更快的价值实现时间帮助团队专注于可持续发展目标，而不是被技术复杂性所困扰。
IBM 的 Envizi Emissions API 使组织能够将可持续发展融入日常决策过程。这不仅仅关乎合规，还关乎解锁效率、实现透明度并加速迈向低碳未来的进程。
了解并开始使用 IBM Envizi Emissions API，以提升您的可持续发展战略。立即注册预览版候补名单，迈出无缝、可扩展排放量计算的第一步。