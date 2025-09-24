IBM Envizi Emissions API 简介：简化排放计算

IBM 很高兴发布 IBM Envizi Emissions API 预览版，这是 Envizi ESG 套件的新成员，它将温室气体 (GHG) 计算直接集成到组织已使用的工具中。

IBM Envizi Emissions API 采用轻量级 API 驱动引擎设计，使碳排放计算更快速、更透明、更易于集成。API 支持用户构建自己的排放计算器。

该 API 对希望继续使用电子表格进行排放计算的企业以及构建自身解决方案的软件供应商都具有吸引力，它提供了一个简单快捷的排放计算途径，以及一个可管理、符合标准的因子库，用户可以将其无缝嵌入工作流中。