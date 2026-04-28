IBM Envizi Emissions API 简介：为您已在使用的系统带来可靠的排放计算

随着市场对实时、可拓展的排放洞察分析需求持续增长，组织已不再满足于独立工具，而是更倾向选用可融入自有产品与系统的灵活模块化能力。

Emissions API 正是为满足该需求打造，它可调用 Envizi 成熟的排放专业体系、托管因子数据以及符合温室气体核算体系的核算方法。作为 Envizi 产品体系的重要组成，它可将核算能力拓展至各类应用程序、产品与工作流；同系列还包含适配企业全流程托管、审计与报表场景的 Envizi Emissions Accounting，以及适合自助操作的 Excel 版 Envizi 排放计算工具。这些产品相互配合，让组织能够灵活选择排放核算落地方式，同时能够跟随规范迭代与业务规模增长灵活适配。