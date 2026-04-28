IBM Envizi Emissions API 简介：为您已在使用的系统带来可靠的排放计算

IBM 宣布 IBM Envizi Emissions API 正式上线，支持组织、开发人员和软件提供商将排放计算直接嵌入他们的现有系统、产品和工作流。
随着市场对实时、可拓展的排放洞察分析需求持续增长，组织已不再满足于独立工具，而是更倾向选用可融入自有产品与系统的灵活模块化能力。
Emissions API 正是为满足该需求打造，它可调用 Envizi 成熟的排放专业体系、托管因子数据以及符合温室气体核算体系的核算方法。作为 Envizi 产品体系的重要组成，它可将核算能力拓展至各类应用程序、产品与工作流；同系列还包含适配企业全流程托管、审计与报表场景的 Envizi Emissions Accounting，以及适合自助操作的 Excel 版 Envizi 排放计算工具。这些产品相互配合，让组织能够灵活选择排放核算落地方式，同时能够跟随规范迭代与业务规模增长灵活适配。
排放核算看似流程简易，实际实施复杂度较高。实际核算过程需要依托可靠的排放因子，根据活动类型与地域选用适配核算方法，同时具备足够透明度，满足审核、报表报送及利益相关者的信任要求。目前仍有许多组织依靠零散数据源、手动核算与不统一的口径开展相关工作。
如果您尝试在自有产品中接入排放核算逻辑，您可能会遇到以下几类难题：
企业自行搭建这套能力，需要维护各类数据集、管控核算方法版本，还要保障不同用例与不同地域的口径统一。
Envizi Emissions API 将这类复杂逻辑进行封装，对外提供一组 REST 端点。该 API 可按需响应三类核心信息：
举例说明，可通过该 API 核算纽约地区电网消耗 1 千瓦时电力对应的碳排放量。请求方向 API 推送用电量、地理位置、时间段等活动数据，API 完成核算后返回排放结果，同时附带所用排放因子的详细信息。
这样，您就可以专注于自身应用程序逻辑开发，排放因子甄选更新、核算标准适配、口径统一等工作均由 Envizi 负责处理。
该 API 的设计目的是融入现有系统与工作流，而非替代原有架构。它依托标准化核算方法与托管排放因子数据，可支撑范围 1、范围 2、范围 3 各类用例，保障跨系统、跨用例核算口径一致。团队可直接嵌入排放核算逻辑，无需为底层基础设施增加额外复杂度。
需要用于排放核算的活动数据，通常分散在 ERP、采购、物流等系统中，范围 3 核算高度依赖高效的数据整合与处理能力。该 API 将核算能力接入企业数据记录体系，可在采购商品、运输、产品生命周期等多类别场景下，输出可靠且可追溯的核算结果。
其中一个典型的应用场景就是 IBM Maximo HSE：借助 Envizi 排放核算能力，它可以对事件单关联的逸散排放与固定排放进行统筹管理。
通过使用该 API，您可摆脱以下工作：
如果您存在以下需求，Envizi Emissions API 会格外实用：
随着排放核算逐渐融入更多系统、产品与工作流，组织需要一种可扩展核算能力且不增加额外复杂性的方式。IBM Envizi Emissions API 旨在帮助团队将可追溯的核算功能接入现有使用环境，同时减轻自行构建和维护排放核算逻辑的工作量。