国际财务报告准则 (IFRS) 是由国际会计准则理事会 (IASB) 制定的一套会计规则和标准，涵盖了一系列与财务报告相关的会计主题。由 IFRS 创立的国际可持续发展准则理事会 (ISSB) 扩大了这些标准的适用范围，纳入了 IFRS 可持续披露准则，并为财务报表提供了指导，以便在财务信息中同时披露气候相关信息。虽然这些均为自愿性准则，但在世界各地司法管辖区得到迅速采用，表明其影响力日益增强。

根据 IFRS，截至 2024 年 9 月，已有 30 个国家或地区正在采取措施依法实施 IFRS S1 和 S2 准则。¹包括巴西、加拿大、日本和英国在内的一些国家或地区已宣布决定采纳或以其他方式使用这些准则。²这种广泛的采用表明，这些自愿性准则正在迅速成为强制性要求。

这些准则为各公司提供了一个全球框架，使其能够以一致且可比的方式披露可持续发展相关信息，从而促进面向投资者的透明度提升。IFRS 可持续披露标准采用了与气候相关财务信息披露工作组 (TCFD) 建议（即治理、战略、风险管理和指标）类似的结构，由两个关键部分组成：

IFRS S1（可持续发展）：S1 侧重于有关披露可持续发展相关风险和机遇的一般要求，以便财务报告用户评估实体的短期、中期和长期风险暴露，以及相应的风险管理。为了支持特定行业的可比较报告，IFRS S1 还要求公司将可持续发展会计准则委员会 (SASB) 准则整合到其报告中。

IFRS S2（气候变化）：虽然 S2 的宗旨也是帮助用户评估公司对重大问题的风险暴露和管理，但主要针对的是关气候相关披露。这些披露重点关注温室气体 (GHG) 排放、气候适应性以及向低碳经济转型，与气候相关财务信息披露工作组 (TCFD) 的建议一致。

随着可持续发展相关财务披露的全球基准逐渐构建，IFRS 可持续发展披露框架预计将超越 IFRS S1 和 IFRS S2。³