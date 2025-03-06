IFRS 可持续发展披露标准

吃草牛群鸟瞰图

可持续发展报告的下一个前沿

国际财务报告准则 (IFRS) 是由国际会计准则理事会 (IASB) 制定的一套会计规则和标准，涵盖了一系列与财务报告相关的会计主题。由 IFRS 创立的国际可持续发展准则理事会 (ISSB) 扩大了这些标准的适用范围，纳入了 IFRS 可持续披露准则，并为财务报表提供了指导，以便在财务信息中同时披露气候相关信息。虽然这些均为自愿性准则，但在世界各地司法管辖区得到迅速采用，表明其影响力日益增强。

根据 IFRS，截至 2024 年 9 月，已有 30 个国家或地区正在采取措施依法实施 IFRS S1 和 S2 准则。¹包括巴西、加拿大、日本和英国在内的一些国家或地区已宣布决定采纳或以其他方式使用这些准则。²这种广泛的采用表明，这些自愿性准则正在迅速成为强制性要求。

这些准则为各公司提供了一个全球框架，使其能够以一致且可比的方式披露可持续发展相关信息，从而促进面向投资者的透明度提升。IFRS 可持续披露标准采用了与气候相关财务信息披露工作组 (TCFD) 建议（即治理、战略、风险管理和指标）类似的结构，由两个关键部分组成：

  • IFRS S1（可持续发展）：S1 侧重于有关披露可持续发展相关风险和机遇的一般要求，以便财务报告用户评估实体的短期、中期和长期风险暴露，以及相应的风险管理。为了支持特定行业的可比较报告，IFRS S1 还要求公司将可持续发展会计准则委员会 (SASB) 准则整合到其报告中。
  • IFRS S2（气候变化）：虽然 S2 的宗旨也是帮助用户评估公司对重大问题的风险暴露和管理，但主要针对的是关气候相关披露。这些披露重点关注温室气体 (GHG) 排放、气候适应性以及向低碳经济转型，与气候相关财务信息披露工作组 (TCFD) 的建议一致。

随着可持续发展相关财务披露的全球基准逐渐构建，IFRS 可持续发展披露框架预计将超越 IFRS S1 和 IFRS S2。³

IFRS S1 和 IFRS S2 采用时间表

ISSB 指示各组织在 2024 年 1 月 1 日或之后开始的年度报告期内采用 IFRS S1 和 IFRS S2。⁴采用时间表可能因司法管辖区而异。

利用 SASB 标准满足 IFRS 要求

虽然 IFRS S1 并不强制要求直接使用可持续发展会计准则委员会 (SASB) 标准，但企业至少需要在报告过程中对其相关性进行评估。⁵SASB 标准针对特定行业提供了可持续发展主题和指标方面的指导，是企业处理可持续发展相关披露的实用框架。通过推动 SASB 标准的采用，ISSB 旨在提供针对特定行业的指导，从而简化 IFRS S1 的实施。⁶

SASB 标准聚焦于特定行业，可帮助组织确定与其运营相关的披露主题和指标，从而促成一致且透明的报告。除了 IFRS S2 涵盖的气候相关风险外，SASB 标准还扩大了可持续发展披露的范围，以涵盖人力资本和自然资源管理等领域。这种更广泛的视角可以帮助组织对重大风险和机遇进行全面评估。

为了有效满足 IFRS S1 要求，公司可以通过结构化方法利用 SASB 标准：

  1. 确定相关行业标准：评估哪些 SASB 标准与公司业务运营部门相匹配，以确定适用的披露主题和指标。
  2. 选择适当的披露主题并确定相关指标：使用 SASB 披露主题和指标来衡量和披露可持续发展绩效，确保提供有助于决策的定量报告。
  3. 制定全面的披露：应用 SASB 的技术协议制作特定行业的披露，为利益相关者提供透明、可比较的可持续发展相关风险和机遇洞察分析。这种方法可帮助组织构建稳健的可持续发展报告，符合全球框架要求，同时为利益相关者提供富有意义的洞察分析。

 

 

利用 Envizi 应对 IFRS 要求

IBM® Envizi 是一套全面的软件解决方案，可帮助组织提供符合 IFRS S1 和 IFRS S2 报告准则的可持续发展报告。我们的软件套件支持公司收集、管理和分析可持续发展数据，并支持利用以下工具高效生成报告：

  • 嵌入式 IFRS 问题和问题指南：将所有问题、答案和支持文件集中在一个系统中。
  • 综合报告：按照 IFRS 要求组织报告。
  • 实时可持续发展数据：跟踪、管理和报告可持续发展关键指标和实践。
  • 行业特定洞察：将行业特定的 SASB 指标轻松融入披露中。

借助 Envizi，企业可以高效地满足可持续发展报告标准的要求，同时保持透明度，并增强投资者和客户的信心。

CTA：预约演示，了解 IBM Envizi 如何无缝协助企业将 IFRS S1 和 IFRS S2 纳入 ESG 报告。
IBM Envizi ESG Suite

了解 Envizi 如何利用 ESG 数据帮助您解决最紧迫且复杂的挑战，并实现可持续发展目标。

 

可持续发展解决方案

将您的战略路线图与日常运营联系起来，立即开启可持续发展之旅吧。

可持续发展咨询服务

利用 IBM 的可持续发展咨询服务，将可持续发展愿景转化为行动，成为一家更负责任、更具盈利能力的企业。

利用 IBM 提供的开放式人工智能驱动解决方案和平台以及深厚的行业专业知识，规划可持续且盈利的发展道路。

