主页 可持续性发展 IBM 的可持续发展解决方案
将雄心壮志转化为实际行动。了解阿卜杜拉国王金融区 (KAFD) 如何通过优化运营资产维护来提供卓越的客户服务。
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假如数据可以拯救地球，会怎么样？

随着各界竞相减少排放、消耗和环境影响，各种解决方案应运而生。各行各业的众多公司都在设法通过优先考虑其核心运营方式的可持续性来转变业务模式，以及满足主要利益相关者和具有可持续发展意识的客户日益增长的需求。

但是，组织无法通过单打独斗做到这一点。组织唯有在能够监控、跟踪和报告其碳足迹、能源转型目标以及环境、社会和治理 (ESG) 数据的情况下，才能真正开始追求净零排放。

企业要想对地球产生积极影响，同时确保长期财务稳定，就需要以正确方式将战略合作伙伴关系与融入 AI 的技术结合起来，以将业务可持续发展目标付诸行动。

将您的战略路线图与日常运营联系起来，立即开启可持续发展之旅吧。
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用例

资产管理 打造碳足迹更低的企业。使用自动化技术跟踪资源使用情况、降低成本并改善服务。 将智能资产管理融入运营之中 探索 IBM Maximo Application Suite
ESG 报告 使用环境、社会和治理 (ESG) 报告，整合数据孤岛。寻找新的机遇，将可持续发展实践全面融入到运营活动中，并简化温室气体排放报告。 碳核算解释 探索 IBM Envizi
ESG 风险管理 获得天气洞察分析以预测会造成中断的环境条件，积极主动地管理风险加强与气候变化相关的运营准备工作。 探索管理气候风险的 5 种方法 探索 IBM Environmental Intelligence Suite
IT 效率 通过转向采用可再生能源，让运营实现可持续发展并节约能源。 数据中心以外的 IT 可持续性 探索高能效 IT 解决方案
战略 使用以数据为依据的路线图，迈向可持续的业务模式。促进行动，实现成果。 在可持续发展计划与盈利能力之间取得平衡 探索 IBM 可持续发展咨询服务
供应链 打造更富有弹性的循环供应链，可以减少浪费、降低成本并改善可持续发展绩效。 建立富有弹性的智能供应链 探索 IBM 供应链解决方案
客户案例 Downer

了解 Downer 如何通过可持续资产管理为乘客带来安全、可靠和舒适的出行体验。

 Melbourne Water

了解 Melbourne Water 如何简化其可持续发展数据报告，打造单一的能源使用和 ESG 绩效记录系统。

 Hursley

了解 IBM Hursley 如何在碳中和之旅中实施自动化。

 Phoenix Systems

了解该公司如何将公有云的便利性与前所未有的安全性融合在一起。

 Siemens Gamesa

了解 Siemens Gamesa 如何提高涡轮叶片的生产效率并缩短风力发电机的上市时间。

 Hera

了解该公司如何将基于 AI 的自动化引入循环经济。
对我们来说，重要的是要保持透明度并让我们的投资人、证券持有人、员工和租户相信我们以可持续方式开展运营。务必要用可靠的 ESG 数据支持我们的披露，这一点没有商量余地。 Katrina Itin 可持续性顾问 Growthpoint Properties Australia 阅读成功案例

聚焦咨询

IBM Garage 是一种协作式方法，是 IBM Consulting 开展业务的核心。
IBM Impact 和 ESG 计划 IBM ESG 影响报告

阅读我们对减少负面环境影响的承诺。

 IBM 可持续发展加速器

为您的可持续发展项目申请免费支持。

 社会影响博客

了解 IBM 如何在全球推行强有力的 ESG 原则。
资源 什么是脱碳？

一种减缓气候变化的方法，可减少温室气体 (GHG) 排放，并将其从大气中移除。

 将雄心壮志转化为全企业范围的行动

构建并实施战略路线图，以此指导组织实现其独特的可持续发展计划。

 什么是天气模型？

天气模型是用于天气研究和预报的大气计算机模拟。
后续步骤

了解 IBM Garage for Sustainability 如何帮助您的团队加速数字化转型；或者与专家会面，以便使用定制的解决方案组合，将可持续发展战略付诸实施。

探索适用于可持续发展的 IBM 车库