并非所有排放量计算均需完整的核算平台或定制解决方案。Excel 中的 Envizi 排放量计算功能支持在熟悉的电子表格环境中进行排放量计算实操。

用户在预配置模板中填充活动数据（如能源消耗或燃料使用），而嵌入式公式则会从 Envizi 的因子库中检索排放量因子以计算结果。

专为从业者打造，且非常适合：