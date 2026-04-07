自助式温室气体排放量计算—由 Envizi 专业技术提供支持
并非所有排放量计算均需完整的核算平台或定制解决方案。Excel 中的 Envizi 排放量计算功能支持在熟悉的电子表格环境中进行排放量计算实操。
用户在预配置模板中填充活动数据（如能源消耗或燃料使用），而嵌入式公式则会从 Envizi 的因子库中检索排放量因子以计算结果。
专为从业者打造，且非常适合：
使用预构建公式、预定义活动输入筛选器和即用型模板快速入门，而这些资源可简化数据输入、减少手动配置，并帮助确保从第一天起就实现准确、标准化的排放量计算。
遵循与“温室气体核算体系”一致的计算方法。利用 Envizi 因子选择算法中包含的逻辑来计算范围 1、范围 2 与范围 3 排放量，以实现跨用例的可信、标准化且可审计的报告功能。
以 Excel 中的 Envizi 排放量计算为起点，然后随着排放数据的成熟度与企业报告需求的增长，灵活地扩展到范围更广的 IBM Envizi Suite，其中包括排放量核算与自动报告功能。
不。Excel 中的 Envizi 排放量计算旨在实现自助计算与分析。如果企业需要受治理的工作流、控制措施与审计就绪报告，则应使用 Envizi 的排放量核算解决方案。
Envizi Emissions API 面向开发人员与独立软件供应商，以用于创建专属的排放量计算解决方案。Excel 中的排放量计算面向希望直接在 Excel 中计算排放量的业务用户而设计，且无需编码。
Excel 中的 Envizi 排放量计算支持排放量计算和分析。很多客户将其用作更广泛的报告流程的输入，或是作为迈向完整温室气体核算平台的垫脚石。
Excel 中的 Envizi 排放量计算使用 Envizi 管理的范围 1、范围 2 与范围 3 排放因子，