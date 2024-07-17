作为一家在多个大洲拥有零售、银行、房地产、制造、数据分析、再保险和保险咨询业务的跨国集团，Ikano Group 始终将可持续发展作为一个重要战略，而不是事后的补充。事实上，可持续发展观念已深深植根于 Ikano Group 的 DNA 中，成为其商业战略的关键驱动力。(它最初是 IKEA 的一部分，但自 1988 年以来一直独立经营）。为了体现对可持续发展的承诺，该集团制定了一套广泛的环境、社会和治理 (ESG) 目标，并明确了促进集团进步以及进一步加强在 ESG 相关领域的努力和成果的目标。

Ikano 已制定一项切实可行的计划，旨在根据新发布的欧盟企业可持续发展报告指令 (CSRD) （ibm.com 外部链接）和欧洲可持续发展报告标准 (ESRS) 要求实现其 ESG 目标和抱负。在此计划的引导下，该组织有望在 2026 年发布首份符合 CSRD 要求的报告（基于 2025 财年数据）。为达到这一目标，已开展大量准备工作，而第一步便是认识到简化数据收集、跟踪和报告流程所面临的挑战难度。由于该组织结构复杂，这项任务异常艰巨。Ikano Group 的 CSRD 项目经理 González Martín 表示：“如果没有一个完善可靠的系统提供支持，CSRD 报告工作将非常繁复，效率低下，而且还会耗费大量资源和时间。”

Ikano Group 由分布在三大洲的 6 个不同业务组成，这些业务具有复杂的特点，需要采用综合方法来适应各种业务变化、数据来源和报告考虑因素。此外，该公司对透明度和细化报告的承诺意味着它需要一个解决方案，这个方案能够针对各种 ESG 参数（如资源消耗、碳排放以及其他环境、社会和治理指标）提供详细且可供审计的数据。形势严峻，因为不遵守 CSRD 报告要求不仅可能意味着声誉受损、失去客户信任和经济处罚，而且还会偏离 Ikano 的核心价值观及其在可持续性方面的巨大努力和承诺。

除 Ikano Group 自身外，其所有六家子公司（Ikano Bank、Ikano Bostad、Ikano Industry、Ikano Insurance 和 Ikano Retail）都认识到需要 ESG 报告和数据管理解决方案来支持每个子公司实现各自的可持续性目标。