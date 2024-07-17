作为一家在多个大洲拥有零售、银行、房地产、制造、数据分析、再保险和保险咨询业务的跨国集团，Ikano Group 始终将可持续发展作为一个重要战略，而不是事后的补充。事实上，可持续发展观念已深深植根于 Ikano Group 的 DNA 中，成为其商业战略的关键驱动力。(它最初是 IKEA 的一部分，但自 1988 年以来一直独立经营）。为了体现对可持续发展的承诺，该集团制定了一套广泛的环境、社会和治理 (ESG) 目标，并明确了促进集团进步以及进一步加强在 ESG 相关领域的努力和成果的目标。
Ikano 已制定一项切实可行的计划，旨在根据新发布的欧盟企业可持续发展报告指令 (CSRD) （ibm.com 外部链接）和欧洲可持续发展报告标准 (ESRS) 要求实现其 ESG 目标和抱负。在此计划的引导下，该组织有望在 2026 年发布首份符合 CSRD 要求的报告（基于 2025 财年数据）。为达到这一目标，已开展大量准备工作，而第一步便是认识到简化数据收集、跟踪和报告流程所面临的挑战难度。由于该组织结构复杂，这项任务异常艰巨。Ikano Group 的 CSRD 项目经理 González Martín 表示：“如果没有一个完善可靠的系统提供支持，CSRD 报告工作将非常繁复，效率低下，而且还会耗费大量资源和时间。”
Ikano Group 由分布在三大洲的 6 个不同业务组成，这些业务具有复杂的特点，需要采用综合方法来适应各种业务变化、数据来源和报告考虑因素。此外，该公司对透明度和细化报告的承诺意味着它需要一个解决方案，这个方案能够针对各种 ESG 参数（如资源消耗、碳排放以及其他环境、社会和治理指标）提供详细且可供审计的数据。形势严峻，因为不遵守 CSRD 报告要求不仅可能意味着声誉受损、失去客户信任和经济处罚，而且还会偏离 Ikano 的核心价值观及其在可持续性方面的巨大努力和承诺。
除 Ikano Group 自身外，其所有六家子公司（Ikano Bank、Ikano Bostad、Ikano Industry、Ikano Insurance 和 Ikano Retail）都认识到需要 ESG 报告和数据管理解决方案来支持每个子公司实现各自的可持续性目标。
Ikano 在自己的团队中找到了满足这些需求的答案。作为集团旗下的六个子公司之一，Ikano Insight 是专门从事可持续发展数据管理和分析的 IBM 业务合作伙伴。Ikano Insight 可帮助企业捕获、整合和分析 ESG 数据以满足报告要求并提供实现 ESG 目标所需的洞察分析。凭借在零售分析方面的深厚底蕴，Ikano Insight 目前致力于协助各行业的复杂组织自动化可持续性报告流程，提升合规性，并以最节约资源的方式加速实现可持续性目标。
Ikano Insight 通过将咨询、软件和软件实施服务相整合来实现这些成果。为帮助客户满足 CSRD 报告要求，Ikano Insight 选择的软件是 IBM Envizi ESG Suite。在确定技术基础后，Ikano Insight 同 IBM Consulting 团队与各 Ikano 公司开展合作，制定了持久的 ESG 数据战略。他们采用 IBM Garage 方法共同制定目标，并确定了监控既定目标进展情况的若干方法。
这些团队确立了数据基准，与 ESRS 要求相对应，并定义了 Envizi 内部数据收集和报告流程的层次结构。他们还利用 Envizi 的自动化功能来简化数据采集，使 Ikano 能够将战略性 ESG 关键绩效指标整合到运营和决策中，同时专注于提升影响力。随着 ESG 数据基础的确立和数据映射工作的完成，Ikano Group 及其旗下六家公司已经准备好利用 Envizi ESG 套件的报告数据治理和工作流程工具，将响应与嵌入式 ESRS 框架保持一致，以满足 CSRD 法规的披露要求。
为满足广泛的报告和绩效跟踪要求，Ikano Group 集团公司利用 Envizi 虚拟帐户功能，每个子公司都被建立为一个虚拟位置并具有用于 ESRS 报告的专用帐户。随着每个子公司开始使用 Envizi 平台，它们被设置为独立的组，具有专属定制的层次结构和特定于位置的帐户。
稳固的治理结构对 CSRD 的准备过程至关重要。在 Ikano Group 内部，CFO 对报告流程负责。集团的可持续发展经理和 CSRD 项目经理通力合作，确保其业务战略符合 CSRD 的要求。此外，Ikano Group 的 CSRD 项目经理还负责协调所有 Ikano 子公司的任务和工作，提供支持并在集团层面促进信息的凝聚和整合，以确保 CSRD 合规性。
集团层面设有一个指导委员会，该委员会每月召开一次会议，以审查项目进度、讨论面临的挑战、跟踪各公司进展情况并做出必要决策。集团层面还会定期召开高管会议和管理层会议，以分享和讨论项目最新进展。此外，会与各子公司的 CSRD 团队定期举行会议，CSRD 团队由 CFO、CSRD 项目协调员和各职能部门经理（财务、可持续发展、风险/法务、人力资源和运营等部门）组成。CSRD 项目协调员和可持续发展经理会为 CFO 和整个项目提供宝贵支持。不仅如此，还会与每个子公司定期举行会议，以提供持续支持和任务跟进，帮助各公司和整个集团共同推进 CSRD 准备工作。
Ikano 为 CSRD 合规做了大量准备工作，包括以下关键任务：
Ikano Insight 实施 IBM Envizi 平台对所有子公司的最大影响是，简化了复杂的数据捕获和报告，使各个公司能够专注于采取关键行动。
Ikano Insight 可持续发展主管 Peter Jones 称，Ikano Insight 很早便意识到 CSRD 报告是企业面临的严峻挑战之一，因为 CSRD 报告“是全新的工作，之前没有人做过，如果尝试手动完成这项工作，需要花费数千个小时，而且没有行之有效的方法将数据进行汇总以通过审计”。Iliane González Martín 表示同意，"Peter 当时和我一起共事，我们都看到这项工作是多么地繁重。如果没有 Ikano Insight 提供的项目管理和实施服务，我们根本无法完成 Envizi 平台配置和实施，因为在如此多元化的集团公司中，要做的事情实在是太多了。”
目前，Ikano 的每家企业都在最终确定其平台配置。为了提高无缝采用率，正在为平台管理员和用户举办培训课程，以便他们有效地使用该平台。目前，集团在该平台上已有 83 个活跃用户，已将所有子公司的 15,685 种数据类型馈送到该平台，未来还会有更多。报告和披露流程已经得到简化，数据捕获和数据管理实现自动化，这将在未来 12 个月及以后节省数千小时，帮助该集团满足 CSRD 的要求。现在，由于能够追溯数据来源、更改记录并提供直接的审计访问，所有子公司都真正为审计做好了准备。
有了以前无法实现的跨业务数据综合视图，我们正在为所有子公司建立综合关键绩效指标 (KPI)。Ikano Group 及其旗下所有公司现在对其基础可持续性数据和排放量计算的准确度有了更大的信心。Envizi 平台为其绩效指标提供了一个可靠的会计系统：能源、水、材料和回收数据现在与财务数据一样可靠且易于访问。
Ikano Group 与 Ikano Insight 取得了巨大进步，现已充分了解如何应对欧盟公司面临的最大挑战，即 CSRD 报告。Ikano Insight 营销主管 Simon Taylor 表示：“将报告要求视为机会而不是要求，这一点至关重要，这是一种思维方式的转变。”“Ikano Group 及其子公司并未制定单独的可持续发展战略，而是制定了涵盖可持续发展在内的整体商业战略。基于这种方法，公司的发展方向和目标将财务绩效、环境保护及可持续治理融为一体。正是采用这种方法，公司才能够长期生存，实现长期的财务可持续性。”
Ikano Group 决定与董事会密切合作，在整个组织内开展所有 ESG 工作，包括相关报告工作，这再次证明了该集团致力于将可持续发展纳入其业务运营的核心，而不是仅仅出于报告目的。事实证明，这种跨职能合作是推进 CSRD 准备工作的关键因素，有助于提升整个集团及其各个子公司的效率和参与度。
要实现 ESG 计划，Ikano Group 还有漫长而艰难的路要走。但是，它已经付出了艰苦努力并将继续努力，使这一目标得以实现。有了 Ikano Insight、IBM Consulting 和 IBM Envizi 软件的大力支持，Ikano Group 及其子公司对未来的报告工作充满信心。
Ikano Group（ibm.com 外部链接）是一家国际集团公司，其母公司 Ikano SA 总部位于卢森堡。Ikano Group 是一家私营国际集团公司，活跃于银行业 (Ikano Bank)、房地产 (Ikano Bostad)、生产 (Ikano Industry)、保险（Ikano Re 和 Ikano Insurance Advisory）、数据分析 (Ikano Insight) 和零售 (Ikano Retail) 行业。Ikano Group 最初是 IKEA（由 Ingvar Kamprad 创立）的一部分，后于 1988 年独立，此后一直由 Kamprad 家族所有。
Ikano Group 在 3 大洲的 15 个国家或地区拥有约 9,000 名员工。
Ikano Insight（ibm.com 外部链接）是 Ikano Group 旗下的一家数据和高级分析公司，也是 IBM Partner Plus 计划及其产品的银牌合作伙伴，ESG Optimizi 由 IBM Envizi 技术提供支持。该公司利用技术和先进的分析技术来简化世界各地企业的可持续发展之旅。
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