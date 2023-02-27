碳核算是一个复杂过程，需要获取准确的实时和历史能源数据和系数集。能源数据必须能够反映组织的复杂性和层次结构，以便能够追溯到排放源，从而满足报告和合规要求。



数据必须定期更新，使组织能够比较不同报告期的数据，从而根据目标来评估业绩。此外，数据收集和排放计算方法应以国际公认的标准为基础。

许多组织使用手动数据收集和电子表格运行其年度碳核算和 ESG 评级计算流程。这会导致风险和生产力损失增加，特别是对于向多个框架报告的复杂型跨国组织。这些组织往往会面临以下挑战：

数据隔离在孤岛中或保存在电子表格中：碳、能源、废弃物、水和社会指标数据是从整个企业的不同来源获取的，因此很难以统一的方式获取这些数据用于报告和决策。

数据质量不一致且不可靠：手动采集的数据增加了由于错误而导致数据不准确或不完整的可能性。制作财务级报告需要对数据充满信心，从收集源数据到编制报告，流程的每一个环节都具有可审计性。

可持续发展报告的时间和成本很高：使用电子表格手动管理时，需要收集活动数据以及管理和分配计算排放所需的系数，这个过程需要大量的时间和人力。

对可持续发展的持续表现知之甚少：如果无法获得统一、准确的数据，在跟踪可持续发展项目有效性的同时，很难持续监控和管理可持续发展绩效。