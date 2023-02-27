碳核算或温室气体核算是企业或组织对其一定边界内的活动直接和间接产生的温室气体 (GHG) 进行量化的过程。
二氧化碳 (CO2) 是人类活动排放的最常见的温室气体。因此，其他主要温室气体的排放量都会转换成“二氧化碳当量”(CO2e)。一种气体的二氧化碳当量是用该气体的数量（吨数）乘以其全球变暖潜能值 (GWP)。
GWP 衡量的是相对于 1 吨二氧化碳的排放量，1 吨该气体的排放量在一定时间内吸收的能量。GWP 越高，该温室气体对全球变暖的贡献就越大。
通过碳核算，各组织将能够量化自己的温室气体排放，了解自身对气候造成的影响，并设定减排目标。
随着更多的投资者和企业想要证明自身的脱碳承诺，可靠的温室气体 (GHG) 核算需求正在迅速增长。截至 2023 年 2 月，占全球 GDP 92％ 的国家/地区已做出到 2050 年实现净零排放的预期或实际承诺。
计算温室气体排放量最常用的方法是《温室气体核算体系》。根据《温室气体核算体系：企业标准》中的定义，排放分为三个范围。
范围 1 排放也称为“直接排放”，是指组织拥有或控制的排放源直接产生的排放，例如，制造过程中产生的排放、无组织排放（例如煤矿开采中的甲烷排放）或就地燃煤发电产生的排放。
范围 2 排放也称为间接排放，是指组织购买的电力、蒸汽、采暖和制冷所产生的排放。2015 年，《温室气体核算体系》指南进行了修订，修订版指南建议在计算范围 2 排放时同时使用基于位置（基于电网）和基于市场的方法。
范围 3 排放通常称为“供应链排放”，是指因设施活动而产生的间接温室气体排放，但排放源不由该设施所属企业拥有或控制。
范围 3 排放平均可达到公司直接排放量的 5.5 倍，这为组织吸引其供应商加速全球脱碳提供了重要机会。
对于希望确定减排工作重点、制定战略并跟踪减排举措影响的企业来说，获取准确、精细的温室气体排放数据至关重要。
组织的减排之路通常旨在通过提高效率、引入可再生能源和购买碳补偿来实现净零排放目标。
有关排放源的精细数据可以指导组织的减排工作。此外，对温室气体排放的持续跟踪可提供量化反馈循环，以便跟踪减排举措是否实现了预期结果。
对于希望跟踪和披露自身净零排放目标实现情况的组织来说，温室气体排放数据至关重要。
碳核算提供了环境、社会和治理 (ESG) 报告中“E”（环境）相关的信息，正如 BlackRock 首席执行官 Larry Fink 在其《2020 年致企业首席执行官函》中所强调的，随着投资者和金融机构逐渐认识到可持续发展风险是一种投资风险，ESG 报告的重要性日益凸显。
ESG 报告框架要求公司提供定量或定性信息，以此获得评分或其他同行比较基准。这些信息主要由投资者、股东和董事会使用。
报告框架揭示了公司的运营可能带来的环境影响，以及气候变化对公司价值（财务或其他方面）创造能力的潜在影响。即，这些信息与金融利益相关者、投资者、保险公司和债权人相关，但也可能与公众相关。
无一例外的是，ESG 报告框架都会要求披露组织的环境影响，其中最常见的是温室气体排放。鉴于投资者越来越关注 ESG 表现，组织采用的排放核算方法必须与财务核算一样严谨。
碳核算是一个复杂过程，需要获取准确的实时和历史能源数据和系数集。能源数据必须能够反映组织的复杂性和层次结构，以便能够追溯到排放源，从而满足报告和合规要求。
数据必须定期更新，使组织能够比较不同报告期的数据，从而根据目标来评估业绩。此外，数据收集和排放计算方法应以国际公认的标准为基础。
许多组织使用手动数据收集和电子表格运行其年度碳核算和 ESG 评级计算流程。这会导致风险和生产力损失增加，特别是对于向多个框架报告的复杂型跨国组织。这些组织往往会面临以下挑战：
数据隔离在孤岛中或保存在电子表格中：碳、能源、废弃物、水和社会指标数据是从整个企业的不同来源获取的，因此很难以统一的方式获取这些数据用于报告和决策。
数据质量不一致且不可靠：手动采集的数据增加了由于错误而导致数据不准确或不完整的可能性。制作财务级报告需要对数据充满信心，从收集源数据到编制报告，流程的每一个环节都具有可审计性。
可持续发展报告的时间和成本很高：使用电子表格手动管理时，需要收集活动数据以及管理和分配计算排放所需的系数，这个过程需要大量的时间和人力。
对可持续发展的持续表现知之甚少：如果无法获得统一、准确的数据，在跟踪可持续发展项目有效性的同时，很难持续监控和管理可持续发展绩效。
使用专用 ESG 报告软件的组织可以应对数据采集、存储和分析相关的诸多挑战。这类软件能够自动收集组织绩效报告所需的数据，并将数据整合到单一记录系统中。此外，专用 ESG 报告软件可帮助企业获得重要洞察和更有效的结果。
简化数据采集：ESG 报告软件可帮助企业全年自动收集各种类型的数据。包括预先确定数据分配和报告规则，以及提供丰富的工具用于报告季之前的数据完整性和质量验证。
确保报告可信度：ESG 报告软件可以协助制作财务级报告，确保流程中的每一个环节（从收集源数据到编制报告）的数据可信度和可审计性。
提升全企业的参与度：ESG 报告软件可以访问共享、可信的信息源，提供有针对性的洞察，让员工能够在各自的业务领域创造可持续发展成果，从而让可持续发展变得与各个利益相关群体都密切相关。
专注于战略：组织可通过 ESG 报告软件获取合规性和管理报告模板库，从而腾出时间集中精力实现战略成果。
简化审计和保证：组织可以使用 ESG 报告软件将数据通过单一系统轻松共享给审计师，该系统将所有支持数据、文档和审计跟踪集中在一个地方。
管理和跟踪 KPI：ESG 报告软件使组织能够根据预定基准或关键绩效指标衡量和跟踪一定时间内的可持续发展绩效。
越来越多的投资者开始审查企业的可持续发展和财务绩效，旨在为投资决策提供信息。就像使用标准流程采集和披露财务数据一样，可持续发展报告需要建立能够提供金融级温室气体排放数据的系统和方法。
计算温室气体排放所需的数据通常分散在整个组织诸多内部系统中，其中许多系统可能并不会互相兼容。此外，这些数据可能由供应商持有，但供应商又没有部署所需的系统和流程，因此无法共享这些数据。要确保数据基础的完整性和准确性，关键是要确定如何持续获取数据。
考虑将数据采集流程外包给专业服务提供商。
尽可能从原始数据源获取数据。
尽量实现自动化数据传输。在数据收集之前已被各方接触过的文件更容易出现加载失败、精度损失和指标混乱的问题。
考虑如何持续存储和管理数据。在这项任务上，云端企业软件平台相比电子表格拥有极大的优势。
能源消耗数据为制定脱碳策略提供了信息依据，因此通过各类公用事业计量表读数，从公用事业供应商处获得此类数据是必须遵循的一项黄金标准。这看起来简单直接，但您要考虑到，公用事业供应商数不胜数，他们各自会采用不同的数据提供规则和流程。
这导致了每个公用事业供应商提供数据的意愿和能力存在差异，尤其给那些在不同地区拥有多处设施的组织带来很多困难。
联系公用事业供应商，了解数据共享方案，最好通过在线门户网站或允许数据交换的应用程序编程接口 (API) 自动提供相关数据。
考虑与专业合作伙伴合作，实现数据采集流程自动化。
在所有新签订的能源采购合同中加入数据提供条款。
数据必须以结构化方式进行整理，要能为已确定的脱碳目标提供最佳支持。必须综合考虑如下行动：需要采集哪些类型的数据，以及这些数据需要怎样标记和汇总，才能达到报告要求。ESG 报告软件必须能够支持对数据在账户或计量表层面上进行标记，数据可以按照地理位置和报告组进行聚合。
确定目标后，第一个挑战是确定如何将高级别的企业目标转化为个人资产。目标可以从多个维度进行细分，包括报告组结构、资产类型、地理位置和排放源。无论使用哪种方法，都必须配置与之匹配的数据结构。
每项资产都可以应用绝对目标，这些目标汇总起来就是高层次的企业目标。企业还可以考虑某些资产的强度目标，因为这类目标可以帮助评估整个企业的减排。
计量表和帐户：数据结构中最精细的数据点通常是帐户或计量表数据。帐户数据是按月或按季度提供的公用事业成本数据。计量表数据是每天提供的消耗数据，通常以 15 到 30 分钟为间隔。
位置：位置是指可以跟踪和报告电力、水和燃气的帐户和计量表数据的位置。同一位置可能有多个同种公用事业的帐户或计量表。
组织：在整个组织层面报告的数据是所有位置和基础数据的汇总。
报告组：群组用于汇总来自多个位置的数据，从而协助设定可持续发展报告的范围边界。
以灵活的格式建立能够满足现在及未来报告要求的良好数据基础很重要。这一原则的核心是数据收集和存储过程是可审计的，并且可追溯至数据源。
同样重要的是，该原则还支持在全球范围内灵活设定边界。具体来说，可以轻松配置和更改报告组以及报告组的位置、帐户和计量表。
如果组织发生了改变清单边界的结构性变化（例如收购或撤资），则需重新计算排放基准线。将数据构建为灵活的组织层次结构可以简化重新计算基准线的过程，从而提高 ESG 报告的敏捷性。
还有一点也很重要，实施脱碳战略所需的数据通常分散在组织各个内部系统中，其中许多系统可能并不会互相兼容。这些数据也可能由供应商持有，但供应商又没有部署所需的系统和流程，因此无法共享这些数据。
审查您所做担保或承诺的详细报告要求，并确保您的团队了解需要哪些数据来提供支持。
定期检查和维护元数据（标记、标签、开始/结束日期等）。
设置数据管理流程的最低 KPI，以定义“数据完整性”等阈值，并确保将这些决策记录下来。
数据驱动型决策只有在数据准确、完整且及时更新时才有价值。有效的数据管理需要注重细节、责任和勤勉度。
创建数据管理责任矩阵，并将责任分配给员工。此矩阵应设置定期计划，以检查数据完整性并及时发现错误，从而解决问题。
密切关注流入的数据。针对每个数据源设定“无活动”提醒，尽早发现数据缺口。
制定流程，重新配置来自公用事业供应商的最新格式。账单中一个小小的改动（如更改包含数据的列）都可能会导致数据无法正确加载。
对没有正确履行数据提供承诺的人员及时进行跟进。
对于指导业务决策而言，数据属于越来越宝贵的资源，所以应该让内部和外部利益相关方充分利用相关的数据。我们应当在实践中谨记一点：在流程外包的情况下，共享金融级可持续发展数据带来的商业风险与财务数据风险的一样大，理应采用类似的治理结构予以严格保障。
使用云端存储的方式为所有利益相关者提供设有密码保护的访问权限。
在与供应商签署合同时措辞合适正确，确保数据所有权归属于您的组织。
根据审计要求调整您的数据采集与管理计划。
审计过程是验证已报告脱碳进度的关键步骤。对于企业治理而言，结果固然重要，但实现数据可审计性和可追溯性的过程可能会充满挑战性。
事先咨询审计师，了解他们的要求，并确保企业数据的保留策略和标记策略协同一致。
使用基于云的单一记录系统，该系统应具备变更跟踪和文档存储功能，并且能根据需要轻松完成配置，以提供外部访问权限。
确保企业的数据管理系统能够存储参考文档并满足核心审计要求，例如变更跟踪、时间标记和溯源能力要求。
能源和可持续发展数据的管理责任不能完全仅由可持续发展团队负责。成功应对了这类挑战的企业有很多值得学习的地方。这类企业制定了相关政策和流程来推动全公司参与数据采集和管理。
在组织内部，积极提高温室气体数据采集和存储对高级管理层的重要性，以鼓励各方的参与和支持。
考虑采用内部报告工具，以提高数据采集和存储的透明度并落实责任担当。
建立了用于采集和管理可持续发展数据的财务级系统和流程之后，组织就可以精确计算温室气体排放量以供报告和披露。
世界资源研究所和世界可持续发展工商理事会制定的《温室气体核算体系》确立了许多核算标准，可以帮助组织跟踪和评估脱碳方面取得的进展。
这些指南提供了 ESG 报告中“E”相关的信息，适用于诸多框架，包括碳信息披露项目 (CDP)、全球房地产可持续发展基准 (GRESB)、可持续发展会计准则委员会 (SASB) 和道琼斯可持续发展指数 (DJSI)。
所有报告框架都需要各组织划定一条清晰的界限，以此来衡量进展情况。这条基准线或现有碳足迹是衡量未来所有进展的标记，所以必须确保企业基准线的准确性及合理性。
设置基准线时，请考虑如何定义活动边界。
考虑如何构建数据，以便与未来的活动轻松进行比较。
确定最适合使用的日期。请确保之前在碳减排计划方面的工作不会因此受到影响。
了解您所做承诺蕴含的技术要求和考虑因素。明确目标，花时间了解与每个担保平台、承诺或报告框架相关的不同技术标准，以及它们之间存在的任何冲突因素。例如，担保平台是否有考虑到使用电网上已有的绿色能源？
在做出任何承诺之前，必须了解所需数据类型以及需深入达到的详细程度。在无法访问衡量目标进展所需数据的情况下，却做出签署承诺的频率要比想象中的高，这也可能是许多时候令人头疼不已的根源。
每家企业都有所不同，因此必须建立内部知识，或聘请顾问提供支持。战略方法到位后，请确保 ESG 报告软件能够获取可再生能源证书的分配决策，对排放系数进行有效存储和管理，并计算排放清单，包括基于市场的排放量等。
排放系数是温室气体计算的依据，采用正确的排放系数对达到要求的准确性至关重要。尽管如此，排放系数的选择、获取、分配和管理面临着一系列挑战。
选择排放系数时，应重点关注以下三点：
1. 地区：尽可能详尽考虑地理位置因素。假设企业的业务遍及多个地点，请考虑设置州/省级地区，而非覆盖整个国家区域。这样有助于根据州/省级的当地政策、指南、私营公用事业供应商等相关规章进行更细致的核算。
2. 报告和系数周期：排放系数的更新并非总是与报告时间表同步。设置系数获取和更新的时间表可以解决这一问题。时间表可以防止混乱，使不同报告期以及不同版本之间保持一致，即使一些年份的承诺有所调整也不影响。
3. 排放源：确保严格遵守温室气体核算原则，因为选错系数可能会导致重大失误。例如，对于道路行驶排放，车辆是使用柴油还是汽油？如果是汽油，它是否含有生物燃料？
许多组织使用电子表格运行其年度温室气体核算流程，导致风险和生产力损失增加，特别是对于向多个框架计划报告的复杂型跨国组织。ESG 报告软件可直接从数据源自动采集数据，并维护排放系数引擎用于查询各国承认的碳排放系数，这样有助于保持条理性。这些渠道包括：
美国环保署 (EPA) 气候领袖计划
排放与发电资源综合数据库 (eGRID)
政府间气候变化专门委员会 (IPCC)
国际能源署 (IEA) 国家电力排放系数
澳大利亚国家温室气体清单 (NGA)
新西兰环境部
英国环境、食品和农村事务部 (Defra)
认证过程通常持续多年，会越来越多地接受第三方审计。企业的温室气体核算办法必须支持可靠、一致的报告，必须能简化审计流程并允许每年重复和比较。
保留详细记录：即时记录计算及数据输入，这样可在审计时省去许多麻烦。务必对决策及其原因进行跟踪，存储支持性文档，并清楚记录针对用于认证的数据所做的任何更改。
维护数据质量： 有效的数据维护需要高度专注、定期关注，以及明确的责任划分。使用报告工具跟踪数据缺口，并定期查询数据记录，以评估数据质量。
确保利益相关者持续参与：虽然承诺、目标、战略和温室气体核算可能源自于组织内部的某个团队，但数据必须要从更多的内部利益相关者中获取。
理想情况下，一个多元化的团队应该参与并负责从其代表性业务部门收集和共享数据。这些利益相关者可以帮助找出数据收集能力方面的潜在差距。想要让所有人都认同可能很困难，所以要重视遇到的挑战，提前判断应对挑战需要付出多少努力。
确保高级别员工积极参与可持续发展绩效计划。
遵循参与计划，在计划中为利益相关者沟通工作设定目标和标准。
采用内部报告工具告知并鼓励各利益相关者参与。
及时了解报告框架计划的最新变化。与减排框架、指导方针和担保平台相关的准则越来越成熟，并仍保持定期更改机制。及时了解最新信息和修订内容至关重要。
订阅以获取相关报告机构的最新提醒，并与数据管理和报告平台提供商及专家顾问保持定期联系，有助于支持组织开展脱碳工作。
ESG 报告越来越复杂，温室气体核算方法和实践亦是如此。随着温室气体核算的不断演进以及随之而来的细致化核查，相关复杂性正在显现，即使是经验丰富的报告人员也会时而感到困惑。
根据《温室气体核算体系：企业标准》，温室气体排放量可划分为不同的计算和报告范围。“范围 1”包括组织的所有“直接”排放，排放源包括公司车辆、生产过程中的无组织排放和现场燃料燃烧，例如为加热或供暖而燃烧天然气。
“范围 2”包括消耗外购电力、热量或蒸汽而产生的间接排放。
“范围 3”要求组织寻找碳排放除直接物理足迹之外的影响，并对不受其直接控制的供应链排放进行量化。
这包括组织所耗资源（如使用的纸张、产生的废物、消耗的咖啡）中隐含的排放以及任何供应商的排放，这对生产实物产品的组织尤为重要。
“范围 1”和“范围 2”是温室气体核算和减排工作中最可控的范围，也是脱碳过程的焦点。对于承受投资者压力并希望扩大影响力的领先组织而言，“范围 3”排放提供了一个机会。
“范围 3”核算让这些组织能够接触其价值链中的其他排放者（如供应商和客户），并促使他们减少排放。
几年前，《温室气体核算体系》更新了报告标准，要求采用两种方法计算范围 2 排放：基于位置的方法和基于市场的新方法。
一般而言，组织须使用一组标准的电网平均排放系数报告其“范围 2”的排放量。按照这种基于位置的方法，减排方面的所有努力都要被排除在温室气体排放清单以外。
这种方法起初行得通，因为能够对组织进行公平的比较。但这使得一些组织无法展示自身所做的努力，也无法将购买的绿色能源计入排放总量。基于市场的“范围 2”计算方法则有效解决了这一问题。
基于市场的方法指导组织为所耗能源出具能源属性证书 (EAC)，例如可再生能源证书 (REC) 或原产地担保证书，然后在可行的情况下，通过合同或从供应商处获取排放系数。
在 EAC 或其他系数不涵盖消费型排放的情况下，可将残余混合物排放系数应用于消费型排放。残余混合物排放系数类似于电网平均排放系数，但它是根据不可再生能源（如石油、天然气或煤炭）或不受 EAC 支持的其他来源产生的电力计算得出的。如果某个区域没有残余混合物排放系数，则应使用标准电网平均排放系数，因为两者均属于基于位置的标准方法。
使用基于市场的方法对有意采购清洁和可再生能源的企业会有所帮助。
在这个核算过程中，第一步是了解组织的电力采购情况。组织可能会采购多种类型的能源，尤其是跨区域经营的组织。统计完毕后，联系各供应商，并尽可能全面地收集他们的排放系数。
如果组织直接购买可再生电力，应该已经获得 EAC 认证，这种被称为“捆绑证书”。这些证书也可以与电力分开购买，被称为“非捆绑证书”。
请使用《温室气体核算体系》“范围 2”的质量标准来确保此类证书可以使用。“非捆绑证书”必须根据“质量标准”在整个组织中分配，特别需要注意第 4 点和第 5 点。
第 4 点要求证书的签发和赎回时间应尽可能接近该工具所应用到的能源消耗周期。这意味着，将 2018 年颁发的证书分配给 2021 的用电量是不正确的。
第 5 点要求证书的签发地应与报告实体经营活动用电所在地以及该工具应用到的市场一致。这意味着，将美国颁发的证书分配给在英国消耗的能源是不正确的。
如果组织已签订购电协议，则可能没有证书。在这种情况下，必须确定与合同相关的排放系数，并作相应记录。如果无法获取供应商的直接信息，则仅使用所核算区域内公开可用的残余混合物排放系数。
这种计算方法很复杂，因此企业采用的 ESG 报告平台必须同时支持基于位置和基于市场的计算方法。
“范围 3”排放为企业与供应商提供了深入合作加速全球脱碳进程的重要机会。实施供应链措施的终端消费企业相对较少，这类措施可减少供应链中众多企业的排放量，从而产生显著的流动效应。
尽管如此，这并不容易。在报告和减少“范围 3”排放量方面存在一些重大障碍。最大的挑战包括：
确定范围之间的边界。
以可审计的系统化方式从众多供应商和各个地理位置获取可靠数据。
选择排放系数以获得准确的计算结果。
与供应商合作进行报告并减少排放。
报告并减少“范围 3”排放量，对于向 CDP 报告或加入“科学碳目标倡议 (SBTi)”计划的组织而言，是最直接相关的内容。
占全球排放量 50% 以上的供应链有八个，即食品、建筑、时尚、快速消费品、电子产品、汽车、专业服务和货运，对于处于其中某个供应链中运营的组织而言，报告并减少“范围 3”排放量而产生的影响也最大。
利用 ESG 报告软件让原本操作艰难的手动数据收集过程实现自动化运行。
做好准备，依靠人工调查和与代表组织供应链的个人对话来收集某些数据。
维护各种系数之间数据结构的灵活性。不同供应链成员提供的数据文件会采取不同的方式完成格式整理，并且数据框架必须足够灵活，以便接收、处理和分析这些数据。
每个步骤阶段，都可保持详细且全面的审计跟踪，以说明报告方法并记录决策详情。
使用看板等项目管理工具和参与工具，让利益相关者及时了解流程。
考虑向专家或顾问寻求建议，帮助解决与地域分布和数据管理混乱相关的挑战难题。
ESG 报告软件可以自动收集企业绩效报告所需的数据，并将数据整合到单一记录系统中，帮助企业获得重要洞察和有效结果。评估 ESG 报告软件时，请注意以下几点：
自动数据采集：ESG 报告软件应从数据源自动采集数据，从而显著减少报告的时间、成本和工作量。
审计跟踪和数据健康检查：ESG 报告软件应确保采集的所有数据都能追溯到相关处理事项，包括审计跟踪随后对数据所做的任何更改。
层次结构管理工具：为了对不同时期的排放量进行有意义的比较，必须在数据集之间建立温室气体清单边界。ESG 报告软件应使用内置工具帮助设置和管理不同时期的边界。
全球覆盖：ESG 报告软件应支持多国家或地区、多币种和多指标报告。此外，它还应允许以当地计量单位和货币采集数据并将其转换为标准单位。
支持排放系数和碳核算方法：ESG 报告软件应维护排放系数引擎，用于查询各国承认的碳排放系数数据表。此外，还应允许系统管理员定义随时间变化的自定义排放系数。
能够设定和重新计算基准线：如果组织发生了改变清单边界的结构性变化（例如收购或撤资），则需重新计算排放基准线。ESG 报告软件应简化重新计算基准线的过程。
目标跟踪功能：碳核算软件应支持组织根据自身的目标设定和绩效管理办法以及自愿或合规报告要求来制定目标。
支持各种报告方案和行业标准：碳核算软件应能帮助企业整理数据，以便轻松获得各种 ESG 框架报告所需的数据输出。
投资者在进行投资决策时，会同时评估可持续发展绩效和财务绩效。各组织纷纷公开承诺兑现这些成果。
因此，用于获取和管理减排绩效的流程和工具必须达到高标准要求，应与财务数据所采用的标准同样严格。
数据必须成为所有有效脱碳战略的核心，为战略和战术提供信息，并提供可靠且可验证的报告。通过提升团队参与度、建立健全的可持续发展和能源数据治理流程并利用技术获得洞察，组织将加速实现脱碳目标，收获一个低碳未来。
了解企业可持续发展报告指令 (CSRD) 的所有相关信息，包括合规性、报告要求、关键日期等。
了解注重可持续发展的组织在环境、社会和治理软件平台方面的需求，包括数据捕获、温室气体报告等。
了解塑造可持续发展商业世界的趋势，以及有助于推动转型的洞察分析。
在富有洞察力的讨论中了解 Ikano Group（一家拥有多个行业业务的跨国企业集团）在准备 CSRD 报告方面采取的战略。
根据这份关于要求和挑战的报告，为 CSRD 气候报告的合规性做好准备。