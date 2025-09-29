净零排放是指全球人为温室气体 (GHG) 净排放量（包括二氧化碳和甲烷）已尽可能削减至零，并且任何残留排放量将永久从大气中清除。

平衡两边的量以实现温室气体净零排放极具挑战性，因为这需要清除所有残余排放，特别是农业、钢铁、水泥和化工生产等难以减排的行业的残余排放。对于某些碳去除技术的有效性存在一些猜测，但无论如何，为了达到平衡而去除的数量必须是永久性的。永久性意味着它不能随着时间的推移而返回到大气中，例如，通过破坏森林或不当的碳捕获和储存。

温室气体净零排放的概念首先由《巴黎协定》（ibm.com 外部链接）普及，这是 2015 年联合国气候变化大会 (COP21) 上谈判达成的一项具有里程碑意义的协议，旨在限制温室气体排放的影响。

《巴黎协定》的目标是让全世界在本世纪下半叶实现温室气体净零排放。