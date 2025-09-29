发布日期：2023 年 11 月 28 日
撰稿人：Amanda McGrath、Alexandra Jonker
环境问题是指地球及其自然系统面临的一系列挑战和问题，范围涵盖从气候变化和污染到人口过剩和能源使用，这些问题既复杂又相互关联。由于环境问题影响自然世界的健康，因此可能对人类健康和福祉以及组织和企业运营产生重大影响。
环境问题是自然原因和人类影响共同作用的结果。虽然地球的生态系统旨在应对一定程度的自然干扰（例如森林火灾和洪水），但人类活动可能会创造一种自然干扰发生频率或强度更高的环境。
自工业革命以来，化石燃料的燃烧和其他活动增加了地球大气中温室气体的排放量，导致全球变暖加剧。由此产生的气候变化加速了对环境和重要自然过程的破坏。土地使用方式、自然资源开采、废物处理和其他人类行为也会造成环境问题。
每个环境问题都会导致地球和人类面临一系列相互关联的挑战。下面详细介绍了一些主要类型的环境问题：
气候变化是指由燃烧化石燃料等人类活动引起的温度、降水和其他天气模式的长期变化。这些活动增加了温室气体的排放量；这些排放物将热量困在地球大气层内，导致全球气温升高。据 NASA 称，自 19 世纪末以来，地球平均表面温度已上升约 1°C。1其结果包括冰川融化、海平面上升、生态系统遭到破坏以及干旱、洪水、热浪和野火等恶劣天气事件的增加。
生物多样性是指地球上生命的多样性，包括动物、植物和微生物。从亚马逊到苔原，生物多样性对于保持地球的生态平衡至关重要。生物多样性丧失可能导致物种灭绝，使粮食和水供应面临风险，并减少碳封存（从大气中去除二氧化碳的自然过程，这对于减少气候变化至关重要）。砍伐森林、农业扩张、土地利用变化和污染等人类活动导致生物多样性总体丧失。杀虫剂的使用还会伤害非目标物种并破坏生态系统。根据世界自然基金会的数据，自 1970 年以来，地球上的野生动物种群数量已减少 69%。2
空气污染是指人们呼吸的空气中存在二氧化碳、甲烷、二氧化氮等有害物质。化石燃料的燃烧、工业过程、交通和野火会对空气质量产生负面影响。接触细颗粒物、地面臭氧和其他污染物会导致呼吸系统疾病、心脏病、癌症和其他健康问题；据世界卫生组织统计，室外空气污染每年导致 420 万人过早死亡。3
地球的海洋面临着许多威胁。海洋吸收了释放到大气中的近三分之一的二氧化碳；随着全球碳排放量的增加，海洋吸收的碳量也会增加，从而导致酸化。海洋酸化会伤害海洋生物，破坏生态系统，影响全球粮食安全。污染还使海洋面临风险：据联合国估计，每年有 1,100 万吨塑料排入水中4，而废水、石油泄漏、化学品和其他污染物会对生物体及其栖息地造成危害。此外，全球变暖将造成地球冰川融化，海平面上升，进而危害海洋生物并导致沿海洪水和侵蚀。
除了海洋之外，地球上的其他水资源也面临着挑战。安全饮用水对人类健康至关重要；然而，工业废物、杀虫剂和农业过程会污染水源。饮用水中由此产生的细菌和化学浓度的存在会导致消化系统问题、神经系统疾病、皮肤感染等。全球有超过 10 亿人无法获得清洁水，而且随着气候变化和人类活动减少可用水供应，到 2025 年，世界三分之二的人口可能面临水资源短缺。5
根据联合国的数据，到 2050 年，世界人口预计将达到 97 亿。6随着全球人口的增长，对自然资源的需求以及人类对环境的影响也在增加。如果没有可持续发展，人口过剩可能会导致粮食和水短缺以及其他资源枯竭。它还可能加剧废物处理、污染和森林砍伐等问题，从而导致公共卫生问题。
整体能源使用会对环境产生重大影响。如今，化石燃料是大多数个人、企业和行业的主要能源。然而，燃烧化石燃料是温室气体排放的重要来源，并可能导致酸雨等其他环境问题。太阳能、风能和水力发电等可再生能源可能提供减少碳排放的方法，但它们本身也存在潜在的环境影响。
由于气候变化，飓风、洪水、野火、干旱和暴风雪等极端天气事件变得更加频繁和严重。这些事件对环境和人类都构成威胁，并可能对基础设施、房屋和生活方式造成重大损害。除其他因素外，气温上升和海平面升高是极端天气条件增加的原因。据世界气象组织称，1970 年至 2021 年间，极端天气和气候事件导致 200 万人死亡，经济损失达 4.3 万亿美元。7
个人、政府、组织和社区正尝试通过多种方式解决环境问题：
通过科学研究和发展，人们正在更多地了解环境问题的原因以及限制或修复负面后果的方法。可再生能源和节能运营的进步等新技术可以帮助减少碳排放。生态和环境科学可以更好地理解人类活动如何以复杂的方式影响地球。公共教育工作传播有关某些行为和做法对环境造成有害影响的知识，并可以激发人们对环境保护和可持续发展的兴趣。
通过国际合作，人类正在努力寻找并实施缓解环境问题的解决方案。环境、健康和安全 (EHS) 组织致力于保护环境免受污染和退化。他们在环境管理和保护措施的研究和建议方面发挥作用，以减少人类活动、排放和有害物质对生态系统的负面影响。《巴黎协定》等条约旨在应对国际范围内的气候变化。各个国家或地区之间共享资源和最佳实践也可以提升环境保护工作的效率。
越来越多的公司正在采取企业社会责任政策，并在运营时考虑环境挑战。他们寻求提高业务的可持续性，以最大限度地减少对环境变化的影响。他们的工作可能包括减少排放和碳足迹、减少水和能源的使用、最大限度地减少废物和改善废物管理。通过使用环境、社会和治理 (ESG) 报告框架，并按照欧洲《企业可持续发展报告指令》(CSRD) 等指令的规定，透明地报告环境影响，这有助于追究公司的责任，并允许消费者做出明智的选择。许多公司正在遵循气候相关财务信息披露工作组 (TCFD) 提出的建议，向投资者、利益相关者和公众通报与气候相关的金融风险。解决环境影响的工作可能有助于企业找到节省成本的措施，并建立消费者和投资者的信任和忠诚度。
一些政府利用税收和补贴等经济激励措施来解决环境问题并促进环境友好型做法。例如，一些国家利用碳税来阻止造成污染的活动，或者利用补贴来帮助降低电动汽车或太阳能电池板的价格。对可持续基础设施（如公共交通和节能建筑）的投资也能带来长期的经济和社会效益，同时减少对环境的影响。
有些人选择生活方式的目的是减少个人对环境的影响。这些选择可能包括减少能源使用、回收利用、选择可持续产品或减少水资源浪费。个人也可以倡导环境问题，支持优先考虑可持续发展的政策和企业。
