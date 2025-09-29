环境问题是自然原因和人类影响共同作用的结果。虽然地球的生态系统旨在应对一定程度的自然干扰（例如森林火灾和洪水），但人类活动可能会创造一种自然干扰发生频率或强度更高的环境。



自工业革命以来，化石燃料的燃烧和其他活动增加了地球大气中温室气体的排放量，导致全球变暖加剧。由此产生的气候变化加速了对环境和重要自然过程的破坏。土地使用方式、自然资源开采、废物处理和其他人类行为也会造成环境问题。