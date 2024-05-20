各大公司使用 ESG 报告框架来披露涵盖业务运营以及与公司的环境、社会和治理 (ESG) 相关的机会和风险的数据。
ESG 报告框架由各种组织创建，其中包括非政府组织、证券交易所、商业团体、非营利组织、智囊团和政府。尽管存在数百个 ESG 框架，但其中仅有大概十几个被视为是主要框架。
每个框架通常都会设置公司应披露的指标和定性要素，以及格式和报告频率。有些框架属于自愿性质，还有一些则为政府强制执行。
有些公司最早将于 2025 年开始披露 ESG 信息，因此请务必根据我们的指南做好准备。
注册并获取有关温室气体排放核算的电子书
ESG 指标报告的迅猛发展态势令人不可思议。为了响应投资者和社区日益增长的兴趣，越来越多的组织致力于提高可持续发展绩效、设定 ESG 目标并披露其绩效报告。
因此，ESG 已从边缘走向主流，如今各组织比以往任何时候都更需要披露其 ESG 绩效报告。未能认真对待 ESG 风险可能会给公司带来许多负面影响，从年度股东大会上提起的股东诉讼直至资产管理公司的撤资等等。
ESG 的重要性日益上升，这意味着组织正使用越来越多的不同框架来报告其 ESG 影响。
ESG 报告领域充斥着数量众多且种类繁多的报告框架。采用不同的视角对各种框架进行评估和分类有助于了解这些选项，并为您的组织选择合适的 ESG 报告框架。
当决定要使用哪个框架进行报告时，应首先考虑组织可根据重要性评估在哪些方面产生最大影响。
ESG 背景下的重要性
重要性的概念可引导组织关注与其相关的 ESG 问题，并会对组织业务产生显著影响。
为了确定重要性，组织必须首先识别风险，然后评估这些漏洞造成的后果。通过使用“风险矩阵”方法，组织可根据其风险情况确定优先考虑哪些 ESG 相关风险，以及哪些后果会对组织产生重大负面影响。
例如，某一大型电子商务公司在其重要性评估中可能会选择关注包装材料和废物（环境）、供应链员工标准（社会）和商业道德（治理）。这是因为，针对环境影响、股东和消费者整体信心以及监管要求，该公司认定这些因素在评估时存在最严峻的风险情况。在此情况下，该公司应寻找涵盖所有三个 ESG 类别的 ESG 报告框架。
– 评估双重重要性。双重重要性要求组织从两个角度考虑重要性：财务重要性，以及对市场、环境和人的重要性。双重重要性原则认为，组织有责任通过内部审视来管理自身财务风险。但它也关注决策和运营对人和环境的外在影响。通过应用双重重要性的概念，组织可以识别其运营的财务和非财务影响，从而有助于制定更全面的 ESG 策略。
影响和作用
重要性硬币的另一面是冲击力和影响力。评估自身 ESG 报告方法时，组织可能还会发现，考虑对环境和社会产生最直接、最迅速影响的因素十分有益。
组织可以采用行动优先级或影响投入优先级划分矩阵，以快速标识初始工作的重点。然后，组织可利用这些洞察来确定哪种 ESG 框架有助于在其能力范围内实现目标。
例如，快速消费品和零售业的组织可在其供应链中施加影响力。在这些行业中，组织的采购选择可能会对供应链中公司的 ESG 绩效产生重大影响，从而放大其 ESG 影响。
在探索框架时，请考虑利益相关者对首选 ESG 报告框架的期望，以及不同利益相关者将如何使用披露中的信息。
外部利益相关者在寻找什么？
组织还可考虑其利益相关者正在寻找什么，以及这些利益相关者期望使用哪些 ESG 框架。例如，投资者、董事会、保险公司和债权人可能更喜欢气候相关财务披露工作组 (TCFD) 或可持续发展会计准则委员会 (SASB) 的组织报告。员工和消费者可能期望根据联合国可持续发展目标 (UN SDG)（ibm.com 外部链接）进行披露。相反政府或监管机构可能更喜欢简化能源和碳报告 (SECR) 或国家温室气体和能源报告 (NGER)具体取决于地区。
内部利益相关者将如何使用这些信息？
出于各种原因，利益相关者会使用 ESG 披露，而组织在制定 ESG 报告策略时应考虑这些原因。风险、合规和人力资源团队会投资于数据，以推动围绕公平和包容的战略决策，而能源和公用事业团队会密切关注整个组织的消耗和开支。或者，采购团队将使用收集的数据来评估其供应链运营和供应商的风险情况。
某些 ESG 报告框架仅适用于特定地区。部分情况下，这是因为必须依据法规进行报告。在其他情况下，则可能是因为框架需符合当地条件。
此类情况包括欧盟企业可持续发展报告指令(EU CSRD) ENERGY STAR®（ibm.com 外部链接）（北美和部分其他国家或地区）、SECR（英国）和 NGER（ibm.com 外部链接）（澳大利亚）。
特定行业领域的组织会发现，其行业与某些 ESG 报告框架之间存在自然的一致性，例如用于评估房地产和基础设施组合可持续发展绩效的全球房地产可持续发展基准 (GRESB)。
有兴趣评估同行向哪些框架报告的组织可通过查看报告框架的网站来查询此信息。这些报告框架通常包括行业筛选器和报告者列表。利用这些信息，组织可确定 ESG 框架与其所在行业的相关性。同样，组织可查看其行业同行的网站，以获取已发布的可持续发展报告和年度报告，从而了解他们如何向相关框架进行报告。
每个主要 ESG 报告框架对关键 ESG 绩效指标都有不同程度的关注，包括环境、社会、治理、碳、能源、废物和水资源。
了解哪个框架关注哪个指标有助于您选择框架，并深入了解组织可以在哪些方面使用现有数据向多个框架进行报告。
随着投资者群体日趋关注 ESG 指标，对这些数据的审查力度也随之加强。毕竟，资本市场最有价值的商品是可靠和可审计的数据。
与投资者熟悉的典型财务数据不同，ESG 数据通常没有同样的准确性标准。ESG 数据通常会被保存在不同系统中，而某些组织会尝试使用充满风险的电子表格来运行其年度温室气体 (GHG) 核算。面对利益相关者和监管机构的压力，这些方法并不是管理 ESG 数据的有效手段，尤其是对于向多个框架进行报告的复杂全球性组织而言。
各大组织均采用专门的 IT 系统来支持流程和安全性，采用记帐系统来安全地存储财务数据，并采用 HR 系统来捕获和管理员工数据。ESG 报告方法不应有任何不同。通过采用专门的软件平台，组织可捕获其活动数据，并计算其排放数据、可持续发展计划和供应链数据，从而支持 ESG 报告。
这对于 ESG 中的“E”（环境）来说最为关键，因为它是最难报告和跟踪的环节，但对于寻求降低碳排放的组织来说却又最为重要。除了支持范围 1、2 和 3 中温室气体排放核算所需的指标外，这些指标通常还包括水、废物、污染物和能源等环境因素。
无论选择哪种框架，准确性、自动化和可审计性都是良好 ESG 报告实践的核心。通过专门的 ESG 报告解决方案，采用这些实践的组织可为 ESG 领域面临的一系列变化做好充分准备。
ESG 报告软件可帮助您直接从源头自动采集数据，并维护国家认可的碳排放系数数据表的排放系数引擎，例如美国 EPA 气候领袖计划、e-GRID USA、政府间气候变化专门委员会 (IPCC)、国际能源署国家电力系数、澳大利亚国家温室气体核算、DEFRA（英国）和新西兰环境部。
基准 ESG 报告框架要求回答框架中的所有问题，且通常含有评分元素。
CDP 是公司向其利益相关者（包括投资者、员工和客户）提供环境信息的框架，涵盖环境治理和政策、风险和机会管理、环境目标以及策略和方案分析。
CDP 如何运作
CDP 提供了三份关于气候变化、水和森林主题的调查表，每份调查表均使用不同的方法进行评分。每份调查表均包括一般性问题以及针对高影响力行业的特定行业问题。CDP 调查表的评分由经过 CDP 培训并取得认证的评分合作伙伴进行。
GRESB 是一款全球工具，主要由投资者用来评估全球房地产和基础设施产品组合以及资产的可持续发展绩效。
GRESB 如何运作
GRESB 评估为投资者和资产管理者提供了公司实物资产可持续发展绩效的相关洞察。这些绩效洞察与 GRI 和负责任投资原则 (PRI) 等国际报告框架保持一致。评估参与者将获得对比性的商业情报，包含他们相比同行所处的位置，可以采取哪些行动来提高 ESG 绩效的路线图，以及与投资者互动的沟通平台。投资者可使用 ESG 数据和 GRESB 分析工具来提高其投资产品组合的可持续发展绩效，运用管理器，并为履行日益严格的 ESG 义务做好准备。
自愿性 ESG 报告框架支持报告者根据其经营行业及其重要性等因素选择想要报告的问题。这些框架通常不包含评分。
GRI 是一个全球适用的指导框架，包含各种标准，全方位说明了各种可持续发展问题的重要性、管理报告和披露方法。GRI 标准为许多组织提供指导，帮助他们编写自己的可持续发展报告。
GRI 如何运作
GRI 标准是一组模块化且相互关联的准则，它主要用于编写关注重要议题的可持续发展报告。在 GRI 框架下报告的每个组织均采用这三个通用标准。组织还从特定主题的标准中进行选择，以报告其重要主题，无论是经济、环境还是社会。
TCFD 是专门解决企业的气候风险的组织，完全属于 ESG 报告的“E”（环境）范围。TCFD 帮助全球组织阐明 ESG 绩效如何最有可能对未来的财务业绩和价值创造产生重大影响。
金融稳定委员会 (FSB) 在响应 G20 财长的要求并评估气候相关问题与金融部门之间的联系后，于 2015 年 12 月成立了 TCFD。金融稳定委员会 (FSB) 是一个向全球金融体系提供建议的国际机构，因此本次推进气候相关金融工作具有重大意义。
TCFD 如何运作
TCFD 分为四个支柱，涉及与以下方面相关的披露要求：
1. 治理：组织的治理结构如何应对与气候相关的风险和机遇？
2. 策略：与气候相关的风险和机遇对整个业务（包括策略和财务规划）有哪些切实的重大影响？
3. 风险管理：组织如何界定、评估和管理与气候相关的风险？
4. 指标和目标：用于评估重大气候相关风险和机遇的衡量标准是什么？
2021 年 6 月，SASB 和 IIRC 宣布合并，并成立 VRF（链接位于 ibm.com 站外）。这是一个 ESG 指导框架，为公司向投资者披露财务重大可持续发展信息制定了相关标准。1 他们提供的资源包括综合思维原则、综合报告框架和 SASB 标准。
总体而言，SASB 标准跟踪了 77 个行业标准的 ESG 问题和绩效。VRF 的框架旨在支持公司通过投资者、债务持有人和内部财务利益相关者的语言来分享其对外 ESG 影响。
SASB 标准如何运作
在其他 ESG 报告框架中，GRI 与 SASB 最为相似，但提供了更广泛的重要信息，以便向不属于金融产品组合的利益相关者进行报告。
BlackRock、Goldman Sachs、Morgan Stanley 等资产管理公司，以及 GM、Nike 等制造业巨头；甚至还有 Merck 和 JetBlue 等专业化行业公司，也使用 SASB 标准来披露 ESG 指标。SASB 还提供资源来解释属于多个资产类别的投资者应如何使用这些标准。利用这些工具，组织可通过一个具有透明度且与投资者相关的系统进行具体报告。
监管 ESG 报告框架类似于基准框架，其中所有响应均需提供，但并不总是会评分。政府机构也要求这些框架和报告要求。
欧盟的 CSRD 规定了组织就与环境和社会问题相关的多个主题报告可持续发展披露的规则。受 CSRD 约束，公司必须根据欧洲可持续发展报告标准 (ESRS) 进行报告。根据财务和社会影响双重重要性的概念，CSRD 要求组织详细说明其业务战略将如何环节与这些环境和社会问题相关的风险，并公开发布这些披露。
它通过关注员工健康、人权、贿赂、反腐和管理层多元化等问题，重视社会指标和环境绩效。
CSRD 适用于总资产超过 2,000 万欧元、净营业额超过 4,000 万欧元和员工达 250 名以上的组织，其中包括欧盟公司和非欧盟公司的欧盟子公司。这将影响 50,000 多家公司，其中近 10,000 家位于欧盟境外。
在欧盟年净营业额达到 1.5 亿欧元且在欧盟至少拥有一家子公司或分支机构的非欧洲公司也需要提交可持续发展报告。非欧盟公司必须自 2028 年起遵守该规定。
NGER 计划（链接位于 ibm.com 站外）是澳大利亚国家框架，可用于报告和传播有关温室气体排放、能源生产和能源消耗的公司信息。该计划于 2007 年通过 NGER 法案确立，并由清洁能源监管机构负责监督。
NGER 如何运作
NGER 计划会收集有关温室气体排放的相关数据，例如二氧化碳 (CO2)、甲烷 (CH4)、一氧化二氮 (N2O)、六氟化硫 (SF6) 以及特定种类的氢氟碳化物和全氟化碳。活动记录必须确保清洁能源监管机构能够确定公司或个人是否遵守了《NGER 法案》规定的义务。
其中包括在外部审计期间可用于核实所报告数据的相关性、完整性、一致性、透明度和准确性的信息。
SECR 分类法是英国政府为要求披露其能源使用、温室气体排放和相关信息的组织而提供的指南。随着先前的碳减排承诺 (CRC) 能源效率计划的结束，SECR 将于 2019 年 4 月 1 日起生效。它制定并扩展了上市公司之前所面临的报告要求，同时增加了对大型非上市和有限责任合伙企业 (LLP) 的新要求。
它还可帮助所有组织自愿就一系列环境主题进行报告，其中包括温室气体报告以及关键绩效指标 (KPI) 的使用情况。根据 2008 年《气候变化法案》的规定，SECR 是英国提高能源效率和减少二氧化碳排放战略的核心。
预计约有 11,900 家在英国注册的公司需在新框架下报告其能源和碳排放量。2
SECR 如何运作
向 SECR 报告的上市公司必须披露其能源使用情况、“范围 1 和 2”全球温室气体排放量（以公吨二氧化碳当量计算），以及至少一个为当前和上一财年选择的排放强度指标。范围 3 排放仍然是自愿的，但对于被视为物质的排放源建议这样做。
非上市大公司和有限责任合伙企业还需至少报告其英国能源使用情况，以及电力、天然气和运输燃料的相关温室气体排放量，同时还有至少一项强度指标。报告每个可持续发展维度并跟踪其随着时间推移所取得的进展时，需要获取可审计的综合数据，而可持续发展报告软件可以更轻松地实现这一点。
SFDR（ibm.com 外部链接）旨在对欧盟境内金融产品和实体的 ESG 指标报告进行标准化。为此，它要求报告者发布主要不利影响 (PAI) 声明，详细说明其披露情况。SFDR 将与欧盟分类法和拟议的欧盟企业可持续发展报告指令 (CSRD) 协调执行，形成欧盟可持续金融议程的基础。
SFDR 如何运作
SFDR 的 PAI 声明要求金融机构报告不同类型的量化指标，包括投资的各种 ESG 指标的加权平均值，以及自身活动的排放量。实际上，这意味着各组织必须报告其在投资对象活动中所占的比例。例如，如果投资对象产生 100 公吨危险废弃物，而金融机构拥有该公司 20% 的股权，则该金融机构应在其 SFDR PAI 中报告 20 公吨危险废弃物。
评级机构要求回答框架中的所有问题，且通常含有评分元素。
ENERGY STAR（链接位于 ibm.com 外部）是北美国家认可的能源评级和基准测试机制，涵盖多种建筑用途的商业建筑。
ENERGY STAR 如何运作
ENERGY STAR 是美国环境保护署 (EPA) 的一项自愿计划，旨在通过卓越的能源效率帮助企业和个人节省资金并保护气候。具体评级会将建筑的性能与其他类似建筑（称为对等组）进行比较。建筑业主可以在内部对其产品服务组合、在外部对类似行业进行绩效基准测试。
ENERGY STAR 评分以国家建筑能源消耗调查的数据为依据，因此 ENERGY STAR 产品组合服务管理器工具可以控制影响建筑能源绩效的关键变量，包括气候、运营时间和建筑规模等。这意味着可对全国各地具有不同运行参数、受不同天气模式限制的建筑进行对比，以了解它们在能源绩效方面的表现。这种规范化包含的具体因素，亦即时间、工作程序、气候等等，均需取决于物业所属类型。按 1 到 100 的等级评分，1 代表能源绩效最差的建筑，100 代表能源绩效最好的建筑，50 代表平均值。
道琼斯可持续发展指数 (DJSI)（ibm.com 外部链接）可用于跟踪全球领先企业在经济、环境和社会标准方面的绩效。投资者可以使用它来协同评估公司在财务和 ESG 方面的绩效。
DJSI 如何运作
基于年度标普全球可持续发展评估 (CSA) 得出的公司可持续发展总分，DJSI 采用基于规则的清晰组件选择流程。CSA 通过评估 80 到 100 个跨行业和行业特定问题的调查问卷，对 61 个行业的公司进行比较。从经济、环境和社会维度，根据大约 20 项财务相关可持续发展标准对公司进行评估，得到 0 - 100 的分数和百分位排名。只有每个行业中排名靠前的公司会入选该行业的 DJSI 家族。这些指数的投资者可以接触到众所周知的共同因素（例如低波动性、股息率、价值或动量）的绩效潜力，同时可以通过将投资转向更具可持续性的公司来避免其产品组合中的 ESG 相关风险。
澳大利亚国家建筑环境评级系统 (NABERS) 采用六星级标准，可帮助澳大利亚建筑业主了解其资产如何影响环境，并帮助潜在租户了解其租赁空间的能源效率。
NABERS 如何运作
NABERS 将建筑物或租赁的性能与代表同一地点其他类似建筑物性能的基准进行比较。NABERS 分数由独立评估员使用 12 个月有关建筑物或租赁的真实、可测量信息（例如能源和水费或废物消耗数据）计算得出，以此作为评级的基础。NABERS 评级适用于商业办公楼、租户、酒店、购物中心和数据中心。NABERS 于 2019 年宣布，计划将评级扩展到所有主要建筑类型。根据澳大利亚的《建筑能效披露法案》，所有面积超过 10,000 平方英尺的待售或待租建筑都必须获得 NABERS 评级。政府必须在评级为 4.5 或更高的建筑中提供租赁空间。
凭借多种公开获取的数据，我们不断投入各种 AI 和机器人，将之应用于评估组织的 ESG 绩效。这种做法被称为数据抓取，这对组织构成了新的挑战，因为这意味着用于评估资本获取情况的数据在很大程度上已超出组织的掌控范围。
不同的公司会综合来自不同来源的 ESG 数据，包括排名和“最佳”列表、产品评论网站、社交媒体帖子和评论、公司数据库以及新闻文章，从而用于构建组织的档案。
尽管这些评分系统和通过数据抓取收集的零碎数据无法提供大多数投资者所需的背景、使用的方法或粒度细节，但这种做法正变得越来越普遍。
如何为 AI 驱动的 ESG 评估做好准备
随着数据抓取实践呈上升趋势，投资和可持续发展团队应考虑以下方法来重新控制其数据，并保护组织的 ESG 估值免受 AI 驱动型 ESG 数据抓取不可避免的负面影响。
– 第 1 步：确定您需要关注的评级机构。联系您的主要机构投资者，询问他们使用哪些评级机构。
- 第 2 步：了解目标评级机构使用哪些数据以及他们如何挖掘并获取数据。如果可能的话，直接询问评级机构，或者在网上进行研究，以发掘您能找到的信息。
- 第 3 步：确保您提供的数据以及共享数据的地点符合评级机构的需求。要满足此目标，请遵循以下提示：
确定最佳关键词
检查您组织的公开信息，确保 AI 数据抓取和机器人捕获的数据准确无误。分析所用术语并进行调整，确保内容清晰明白。将分析结果应用于您组织的网站、对比网站和公司搜索数据库（例如 Bloomberg）。
应用社交倾听
在线跟踪对话，以确定已发布的有关您组织的内容，并尝试纠正所有不准确的陈述。此类示例包括客户评论、Google 商家列表、客户社交媒体评论和对组织的提述。
增加公开的 ESG 信息
在可持续发展行动计划和报告中提供更多数据。发布支持文件，进一步详细介绍组织的 ESG 绩效和工作。然后，将这些数据发布在组织的网站、社交媒体或其他平台上。
关于 ESG 报告的未来，至少可以从三个方面来考虑：监管变化、围绕框架的行业融合以及框架间整合。所有这些角度都表明一个重大方向性转变：各个 ESG 报告框架的协调。
– 监管变化：国家和跨国司法管辖区已取得各种进展。美国证券交易委员会 (SEC) 于 2022 年 3 月宣布了一项提案，要求仿照 TCFD 进行 ESG 披露。同样，欧盟的可持续金融一揽子计划（欧盟分类法和可持续金融披露条例 (SFDR)，其中包括 CSRD）将进一步要求公司披露与 ESG 相关的信息。
– 行业部门融合：随着 ESG 报告实践的成熟，行业领域正围绕其首选框架进行融合。这方面的先行者是房地产行业，该行业倾向于根据 GRESB 框架进行报告。这种趋势最近出现于投资群体，其中，BlackRock 等资产管理公司鼓励其投资对象依据 SASB 进行报告。
– 框架整合：这些变化使得报告格局中的框架变得更加专业化，例如国际财务报告准则 (IFRS) 基金会和 GRI；与此同时，框架整合也在推进，如国际综合报告委员会 (IIRC) 和 SASB。
如何为 ESG 报告的变化做好准备
考虑到围绕 ESG 报告的通用语言的逐步发展，以及每隔几个月发布的新公告，组织如何更好地针对 ESG 框架所面临的不可避免的变化做好准备？
获取正确的数据
如今，拥有准确且可审计的数据基础，意味着在 ESG 报告变更生效时可避免出现历史错误和不断变化的流程。您的 ESG 报告软件解决方案应通过可审核的数据记录和准确的排放计算来帮助实现这一目标。
该解决方案应根据新的框架要求定期更新，从而确保 ESG 报告与市场义务保持同步。
与正确的利益相关者建立联系
可持续发展领导者的眼光应超越当前的利益相关者群体，从而考虑其他能提供不同框架和监管变化所需精细数据的人员。
IBM Envizi ESG Suite 可消除 ESG 数据收集、分析和报告所带来的挑战和复杂性，因此您可以借助数据的力量，在提高可持续性的过程中取得成功。
当应用程序仅消耗执行操作所需的资源时，就可以提升运营效率、提高利用率、降低能源成本和相关的碳排放。
借助集成资产和可靠性管理平台 IBM Maximo，可以在整个资产生命周期中采用合适的方式监控、管理和维护运营，从而提高效率、减少资源消耗和废物产生。
1“IIRC 和 SASB 组建价值报告基金会，从而为评估、管理和传播价值提供一整套工具”（ibm.com 外部链接）价值报告基金会，2021 年 6 月。
2“新的数字工具使能源和碳报告变得更加容易”（链接位于 ibm.com 站外）GOV.UK，2020 年 3 月。