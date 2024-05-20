当决定要使用哪个框架进行报告时，应首先考虑组织可根据重要性评估在哪些方面产生最大影响。

ESG 背景下的重要性

重要性的概念可引导组织关注与其相关的 ESG 问题，并会对组织业务产生显著影响。

为了确定重要性，组织必须首先识别风险，然后评估这些漏洞造成的后果。通过使用“风险矩阵”方法，组织可根据其风险情况确定优先考虑哪些 ESG 相关风险，以及哪些后果会对组织产生重大负面影响。

例如，某一大型电子商务公司在其重要性评估中可能会选择关注包装材料和废物（环境）、供应链员工标准（社会）和商业道德（治理）。这是因为，针对环境影响、股东和消费者整体信心以及监管要求，该公司认定这些因素在评估时存在最严峻的风险情况。在此情况下，该公司应寻找涵盖所有三个 ESG 类别的 ESG 报告框架。

– 评估双重重要性。双重重要性要求组织从两个角度考虑重要性：财务重要性，以及对市场、环境和人的重要性。双重重要性原则认为，组织有责任通过内部审视来管理自身财务风险。但它也关注决策和运营对人和环境的外在影响。通过应用双重重要性的概念，组织可以识别其运营的财务和非财务影响，从而有助于制定更全面的 ESG 策略。

影响和作用

重要性硬币的另一面是冲击力和影响力。评估自身 ESG 报告方法时，组织可能还会发现，考虑对环境和社会产生最直接、最迅速影响的因素十分有益。

组织可以采用行动优先级或影响投入优先级划分矩阵，以快速标识初始工作的重点。然后，组织可利用这些洞察来确定哪种 ESG 框架有助于在其能力范围内实现目标。

例如，快速消费品和零售业的组织可在其供应链中施加影响力。在这些行业中，组织的采购选择可能会对供应链中公司的 ESG 绩效产生重大影响，从而放大其 ESG 影响。