GRESB 是一个制定国际公认基准评估体系的专业组织，致力于追踪商业不地产与基础设施领域的环境、社会及治理 (ESG) 绩效表现。

GRESB 评估参与方需提交资产层面的 ESG 指标数据。作为回报，参与者将获得详尽的商业智能分析报告，其中包含与同业机构的比较绩效数据，以及可提升可持续发展表现并优化投资者沟通实效的改进措施建议。投资者则借助 GRESB 行业基准工具与分析体系，评估其投资组合的 ESG 绩效表现，加强与资产管理方的沟通协作，并满足日益严格的 ESG 信息披露监管要求。

该组织于 2009 年成立时，GRESB 是“全球不动产可持续发展基准”的缩写。但在 2015 年，组织将关注范围从可持续不地产扩展到基础设施领域，涵盖公路、铁路、电力配送与通信系统等资产的 ESG 表现。为体现更广泛的业务范畴，GRESB 将缩写词正式确立为机构名称，不再使用全称缩写形式。