NABERS是一项标准化建筑评级体系，用于评估澳大利亚商业建筑的可持续性表现。澳大利亚国家建筑环境评级系统（通常简称为 NABERS）针对办公楼、医院、购物中心和酒店等建筑提供 6 星制评级（类似家电能效标识）。

其中 1 星为最低评级，6 星为最高评级（代表"市场领先"的建筑水平，展现卓越环境效率）。获得 6 星评级的建筑综合表现远超5星建筑，其温室气体排放量近乎减半。3 星评级虽属"平均水平"，但已具备良好基础，可供建筑业主和管理者持续推进能效改进。

NABERS 评级要求涵盖四大评估维度：

能源 ：衡量能源使用效率，评估范围包括照明、电梯与空调系统

：衡量能源使用效率，评估范围包括照明、电梯与空调系统 水资源 ：统计用水量与循环利用效率

：统计用水量与循环利用效率 废弃物 ：监测废弃物产生量与回收效能，并评估供应链管理

：监测废弃物产生量与回收效能，并评估供应链管理 室内环境质量 (IEQ)：通过空气质量、采光、温度与声学参数评估建筑舒适度

该评级体系采用同类建筑对比机制，仅考察建筑业主/管理者可直接影响和改进的要素例如，建筑垃圾分类回收效率，这意味着理论上所有建筑均有机会获得六星评级。

NABERS 通过分析连续12个月的运营数据（涵盖能源使用波动显著的夏冬两季），将全年运营绩效与建筑可持续性浓缩为直观的星级评分。