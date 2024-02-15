标签
什么是 NABERS？

NABERS是一项标准化建筑评级体系，用于评估澳大利亚商业建筑的可持续性表现。澳大利亚国家建筑环境评级系统（通常简称为 NABERS）针对办公楼、医院、购物中心和酒店等建筑提供 6 星制评级（类似家电能效标识）。

其中 1 星为最低评级，6 星为最高评级（代表"市场领先"的建筑水平，展现卓越环境效率）。获得 6 星评级的建筑综合表现远超5星建筑，其温室气体排放量近乎减半。3 星评级虽属"平均水平"，但已具备良好基础，可供建筑业主和管理者持续推进能效改进。

NABERS 评级要求涵盖四大评估维度

  • 能源：衡量能源使用效率，评估范围包括照明、电梯与空调系统
  • 水资源：统计用水量与循环利用效率
  • 废弃物：监测废弃物产生量与回收效能，并评估供应链管理
  • 室内环境质量 (IEQ)：通过空气质量、采光、温度与声学参数评估建筑舒适度

该评级体系采用同类建筑对比机制，仅考察建筑业主/管理者可直接影响和改进的要素例如，建筑垃圾分类回收效率，这意味着理论上所有建筑均有机会获得六星评级。

NABERS 通过分析连续12个月的运营数据（涵盖能源使用波动显著的夏冬两季），将全年运营绩效与建筑可持续性浓缩为直观的星级评分。

NABERS 是强制性的吗？

NABERS 由新南威尔士州环境与遗产办公室代表联邦、州和地区政府进行全国统一管理，该体系已在国际范围扩展至英国（NABERS UK）与新西兰（NABERS NZ），并在新南威尔士州政府的支持下于当地独立运营。

尽管 NABERS 参与评级通常属于自愿行为，但存在特定强制情形：例如，澳大利亚政府明确规定新建政府建筑必须达到 4.5 星能源评级；2000 平方米以上商业办公空间的租赁、转租或销售也需提供评级报告。目前澳大利亚多地政府正逐步要求新建大型项目满足最低 NABERS 标准。

为什么 NABERS 很重要？

所有建筑，无论其物理占地面积大小，都会对环境产生影响。温室气体排放、废弃物处理及水资源消耗均构成建筑遗留的环境影响，全球近 40% 的二氧化碳排放源自建成环境。追踪 NABERS 评级不仅促使开发商以可持续性理念设计新建建筑，同时推动将设施与资产升级为更高能效的版本。

NABERS 评级的改进不仅是建筑所有者的责任，也是所有租户的责任，且评级要求衡量的是实际影响而非单纯意图。这意味着其反映的是真实性能，而非仅是计划。

NABERS 评级还为改善建筑与租赁活动以提升可持续性表现奠定基础。定期追踪与记录 NABERS 评级可暴露薄弱环节与改进领域，某类别星级的下降为重点关注领域提供明确方向。

尽管 NABERS 评级要求属于自愿性，但提升 NABERS 评级除降低环境影响外还具有显著效益。能源账单等运营成本的降低可带来可观的财务节约，能效改进投资通常能快速实现回报。所有这些因素也有助于提升声誉，因为遵循 NABERS 评级要求的建筑经独立验证更具环境可持续性，并对居住者更具吸引力。

NABERS 评级计算方法

NABERS 评级通过分析经测量与核验的性能信息所提供的数据进行计算，例如能源与水消耗量。该信息经调整后与澳大利亚其他同类建筑进行比较，以生成星级评级。系统获取能耗数据及其他指标，对其进行基准测试，并将其转换为易于理解的分数。鉴于整合公用事业数据以符合 NABERS 等报告框架对组织而言可能较为复杂，IBM Envizi 已开发出公用事业账单分析工具，以支持拥有高能耗建筑的组织，使公用事业账单数据能够轻松捕获并解读为实时洞察。

目前，NABERS 评级适用于办公建筑、医院、数据中心、购物中心、养老机构、公寓建筑及酒店。但部分测量类别仅适用于特定建筑类型。例如，室内环境质量评级仅适用于办公建筑，因为与此类建筑用途相关的 IEQ 测量相比数据中心或医院更具相关性。

NABERS 评级在澳大利亚全国范围内获得认可，因其经过独立验证。每年获取 NABERS 评级有助于追踪进展，或识别异常情况。

对于希望进一步提升可持续性目标的主体，NABERS 还可为建成环境提供碳中和认证。NABERS 官方网站提供一系列计算工具，用于估算建筑的当前评级及预测实施变更与升级后的潜在评级。这些指示性结果可帮助业主与管理者识别改进机会。

如何提升 NABERS 评级

获得 NABERS 评级后，其可作为追踪建筑可持续性进展的基准。提升评级可通过运营变更与设备升级两种途径实现。

例如，用效率更高的 LED 灯泡替换卤素灯，可减少 75% 能源使用量，而且由于需要更换的次数大大减少，还能减少浪费。一项可以提高 NABERS 评级的操作改变是，在无人居住的空间（例如周末的办公楼）时完全关闭灯光和空调。

诸如 IBM Envizi 等能源管理软件是识别建筑优化薄弱环节与机遇的另一有效途径。

NABERS 评级软件

使用软件来管理环境、社会和治理报告可提高数据采集的效率和质量。例如，IBM Envizi 是一家“配备 NABERS”的软件提供商，可以存储和评论 NABERS 相关数据，并在一个平台中提供指示性评级。通过这一集中平台，可以通过官方NABERS算法查看和计算组织资产组合的数据。
