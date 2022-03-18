标签
什么是 SECR 报告？

SECR（能源与碳排放简化报告体系）（ibm.com 外部链接）是英国一项强制要求大型组织遵守的可持续发展报告框架。该体系不仅关注组织产生的温室气体排放量，还涵盖组织为提升能源使用效率所采取的各项举措。

SECR 框架的设立目标，一是向利益相关者提高组织能源与碳排放使用情况的透明度，二是推动组织节约成本、减少排放。该框架并非让组织孤立地填报能源消耗与碳排放数据，而是要求组织从三个维度对自身排放情况进行情景化阐述：提供说明性陈述（即对已采取减排举措的阐释）、明确核算方法（需采用独立标准，例如《温室气体排放报告标准——企业标准》（ibm.com 外部链接）、计算排放强度比值（将排放数据与核心业务指标进行比对）。

SECR 是何时引入的？

SECR 政策于2019 年 4 月 1 日正式生效实施，同日，《2018 年公司法（董事报告）及有限责任合伙企业（能源与碳排放报告）法规》（ibm.com 外部链接）亦同步推行。SECR 的落地时间，恰好与碳减排承诺（ibm.com 外部链接）(CRC) 能源效率计划的终止时间相重合。

碳减排承诺计划是一套较为复杂的报告框架，其适用范围仅覆盖约 2000 家机构。该计划同时还被用于税务申报工作，且与其他国际通用的 ESG 报告框架并不兼容。

SECR 的推行，同时也与二十国集团 (G20) 金融稳定委员会下设的气候相关财务信息披露工作组（ibm.com 外部链接）所提出的建议相契合，其目的一方面助力组织推进可持续发展转型，另一方面也为投资者及利益相关者提供相关信息支撑。

SECR 是强制性的吗？谁需要进行 SECR 报告？

在英国，SECR 是一项强制性的年度报告要求，适用范围覆盖全国超过 11,900 家组织。该要求的适用对象包括：

  • 所有已被要求遵守温室气体排放报告规定的上市公司（即于公开交易所挂牌的公司）
  • 在英国注册成立的大型非上市公司
  • 大型有限责任合伙企业

根据《2006 年公司法》的界定，企业若满足以下三项标准中的至少两项，即被认定为“大型企业”：

  • 营业额至少 3600 万英镑
  • 资产负债表至少价值 1800 万英镑
  • 至少 250 名员工

但是，也有例外情况。能源消耗量较低的组织（即在报告周期内能耗不超过 40 兆瓦时），无需遵守 SECR 的相关规定。公共部门组织以及从事公共服务类活动的主体（如慈善机构、高校、医院及公立学院），同样无需提交 SECR 报告；不过相关部门仍鼓励这类主体参照 SECR 的报告模式，披露自身的能源使用与碳排放情况。

在核算40 兆瓦时这一能耗阈值时，组织需统计其在英国境内负责的所有能源消耗，涵盖天然气、电力及交通燃料的使用量。

尽管目前许多组织因不在适用范围内而豁免于强制性报告要求，但政府仍鼓励这类机构自愿参与申报，以此助力实现 ESG 报告的透明化。

如何计算并向 SECR 报告？

能源与碳排放简化报告的具体要求会因组织类型的不同而有所差异。所有适用组织至少需要完成以下几项报告内容：

  • 能源消耗量，包括天然气、外购电力、交通燃料的消耗量，以及对应的温室气体排放量
  • 用于核算能源消耗量与排放量的方法论相关说明
  • 过去 12 个月内为提升能源使用效率所采取各项举措的说明性陈述
  • 排放强度比值，用于将排放量数据与核心业务指标进行比对，从而实现与同行业企业及企业往年数据的对标分析
  • 往年的可比数据，作为对比能耗与排放变化及改进成效的基准依据

范围三排放的报告目前并非强制性要求，这类排放涉及组织上下游供应链，且属于组织运营或财务管控范畴之外的排放类型。不过，该项报告为自愿填报项，组织若想全面精准地掌握自身运营对环境的影响程度，则应当考虑填报范围三排放数据。

SECR 框架的部分条款设置具备灵活性，既简化了报告流程，也有助于提高合规率。例如，该框架并未强制要求采用某一特定核算方法，但明确规定企业需披露所使用的全部核算方法，且这些方法必须是经过验证的、业内公认的能源消耗量及温室气体排放量核算流程。

另一项灵活性示例体现在排放强度比值的核算要求上。一家组织可以采用每单位营收对应的二氧化碳当量吨数作为核算指标，而另一家则可选取每平方米建筑面积对应的二氧化碳当量吨数。该框架并未强制规定排放强度比值的具体核算方式，而是采用开放设定，以此确保披露的指标能够贴合自身业务实际。

自 2020-2021 年起，企业还需披露上一财年的数据，以供对比分析。

SECR 相关披露内容需便于利益相关方查阅，且表述通俗易懂。上述信息须在企业每一财年的《董事报告》《战略报告》或其他同等效力的报告中予以体现。

如何使用 ESG 软件向 SECR 报告

对于许多组织而言，从多渠道归集 ESG 数据并确保其准确性是一项繁琐的工作，对于初次履行 SECR 报告义务、需要核算自身环境足迹的组织来说更是如此。

可持续发展管理软件可将排放量与能源数据整合至同一平台，并自动完成温室气体排放量的计算，从而大幅简化这一流程。例如，Envizi ESG 报告软件便能为组织承担这类繁重的工作，该软件会在可审计的平台上逐年跟踪减排目标的完成情况，助力组织实现数据精准、合规达标及数据管理的便捷化。

Envizi 还通过可视化的 PowerReport 仪表板支持 SECR 框架。用户可通过该报表从 Envizi 系统中提取所需的量化用能数据，并将其与 SECR 报告规定的数据要求进行匹配校验。

SECR 框架的未来方向是什么？

能源与碳排放简化报告框架推出时间尚短，但它已促使众多组织首次正视自身运营对环境产生的影响，并以透明化的方式进行披露。

近年来，英国政府进一步出台举措，推动碳排放的披露与减排工作。例如，2021 年年中，英国政府公布了一项交通领域脱碳计划（ibm.com 外部链接），旨在实现该行业的净零排放目标。2021 年 11 月，英国又颁布新规，强制要求新建住宅及楼宇必须配备电动汽车充电桩（ibm.com 外部链接）。上述一系列举措表明，原本作为自愿填报项的范围三排放报告（即企业运营及财务管控范畴外产生的碳排放），未来或将正式纳入 SECR 的核心要求体系。

尽管 SECR 目前的侧重点在于披露排放结果，并通过排放强度比值与年度同比分析来建立行业基准，但未来该框架很可能会进一步纳入减排目标相关要求。英国政府已制定了脱碳及可持续发展目标（ibm.com 外部链接）。为助力组织达成这些目标，政府的监管重心或将进一步向私营行业倾斜，不再局限于要求组织单纯披露自身的环境足迹，而是更积极地推动组织主动采取行动，改善自身运营对环境产生的影响。
