SECR 政策于2019 年 4 月 1 日正式生效实施，同日，《2018 年公司法（董事报告）及有限责任合伙企业（能源与碳排放报告）法规》（ibm.com 外部链接）亦同步推行。SECR 的落地时间，恰好与碳减排承诺（ibm.com 外部链接）(CRC) 能源效率计划的终止时间相重合。

碳减排承诺计划是一套较为复杂的报告框架，其适用范围仅覆盖约 2000 家机构。该计划同时还被用于税务申报工作，且与其他国际通用的 ESG 报告框架并不兼容。

SECR 的推行，同时也与二十国集团 (G20) 金融稳定委员会下设的气候相关财务信息披露工作组（ibm.com 外部链接）所提出的建议相契合，其目的一方面助力组织推进可持续发展转型，另一方面也为投资者及利益相关者提供相关信息支撑。